Nem vicc: szinte egy csapatra való játékos távozhat januárban Szoboszlaiéktól

Az egyetlen nyári érkező, Federico Chiesa ősszel sokáig küzdött sérüléssel, csak keresi a formáját, eddig mindössze négyszer lépett pályára liverpooli mezben, így felerősödtek az Olaszországba való visszatéréséről szóló hírek. A 22 éves Tyler Morton is kevesli a játéklehetőséget, így ő is távozhat kölcsönbe. Rajtuk kívül a tinédzser Jayden Danns, a középpályás, James McConnell, illetve az akadémián remeklő Harvey Davies, James Norris, Dominic Corness, Tom Hill és James Balagizi is készen áll a kölcsönadásra.

Angliában hagyománya van, hogy a fiatal tehetségek kölcsönszerződés keretében alacsonyabb osztályú csapatoknál szerezhetnek rutint a felnőttek között,

miközben sérülés esetén bármikor visszarendelhetőek az anyaklubhoz, illetve akkor is, ha nem kapják meg a fejlődésükhöz szükséges játékperceket.

A Liverpoolnak egyébként 12 játékosa volt kölcsönben a szezon első felében: közülük Kaide Gordon és Calvin Ramsay helyzetét is lázasan monitorozzák a klubnál, előbbi a Norwich Cityben, utóbbi a Wigan Athleticnél szerepel, de egyikük féléve sem könyvelhető el sikeresnek. Mindketten mindössze kilenc alkalommal léptek pályára a felnőttek között szeptember óta, de teljes 90 percet egyszer sem bizonyíthattak.