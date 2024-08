Csapat bronz és páros ezüstérem után Csipes Tamara egyesben is megmutatta a világnak!

Nyitókép: Mediaworks/Csudai Sándor

2021-ben Tokióban először indulhatott egy versenyszámban két azonos nemzetbeli versenyző kajak-kenuban. A női kajak királynő számban Kozák Danuta kétszer címvédőként nem tudott a dobogóra kerülni, Csipes Tamara viszont szépen csillogó ezüstérmet szerzett a trónt átvevő Lisa Carrington mögött. A mostani olimpiai ciklusban is az új-zélandi klasszis számított a legfőbb esélyesnek, de Csipes, valamint páros- és négyes partnere, a fiatal Gazsó Alida Dóra is arra készült, megpróbál versenyre kelni vele. A szombati elődöntőkben le is tették a névjegyüket a magyarok, mindketten megnyerték a futamukat! Gazsó úgy került a két továbbjutó közé, hogy a belga Peterst 11 századmásodperccel előzte meg, de a harmadikként már kieső portugálra, Teresa Portelára fél hajót vert.

Csipes Tamara ellentmondást nem tűrően, nagy fölénnyel utasított maga mögé mindenkit, miközben a svéd Stensils nem bírt a kanadai Michelle Russellel. Korábban Carrington és a vele hadban álló honfitársa, 2021 világbajnoka, Aimee Fischer is futamgyőztesként lépett tovább, ám az utolsóban menő Csipes Tamarának maradt a legkevesebb ideje a regenerálódásra...

Kevesebb mint két óra. A döntőben egymás mellé került a két-két magyar és új-zélandi: Csipes és Gazsó a 3-as és 4-es, Fischer és Carrington az 5-ös és a 6-os pályát kapta, a hetesen 2016 ezüstérmese, Bakó Zoltán tanítványa, a szobafestőként dolgozó dán, Emma Jörgensen igyekezett beleszólni a nagyok dolgába...

A rajtot nem a 200-on korábban mindent megnyerő Carrington kapta el a legjobban, hanem Csipes Tamara! Fél hajóval előzte Carrintont, aki féltávnál befogta, majd megelőzte. Csipes újra támadásba lendült, gyorsított, ám az új-zélandi visszaverte és győzött (olimpiai rekorddal). Egymás után másodszor - ahogy Kozák Danuta, 2012, 2016), Csipes Tamara Tokió után Párizsban is a világ második legjobb női kajakosa lett, büszke ezüstérmes!

Gazsó AlidaDóra a 6. helyen zárt, de párosban ezüst-, a négyessel bronzérmes lett első olimpiáján.