Kiszámoltuk: így jöhet össze a hőn áhított magyar-román Eb-nyolcaddöntő!

Mint ismert, a hat négyes legjobb négy csoportharmadikja továbbjut a nyolcaddöntőbe, erre pedig a mieinknek is hatalmas sansza van. A skót dudások legyőzésével kiharcolták a srácok, hogy ott lehessenek. Igazán megérdemelnék, ehhez azonban még van pár „kiszurkolnivalónk”:

Ami biztos: három kvartettben is kevesebb mint három ponttal áll a harmadik és a negyedik, és ugye a végén kettőt elég lenne megelőzni az összevetésben.

A B jelűben Albánia és Horvátország is egyet-egyet gyűjtött, előbbi pontszerzése csoda lenne Spanyolországgal szemben, Modricsék pedig úgy feszülnek az olaszoknak nyerési kényszerben, hogy Donnarummáéknak az egy pont is elég lenne. Iksz esetén Horvátország két ponttal zárna harmadikként. A C-csoport is esélyt kínál Magyarországnak, a négy pontos Angliát Dánia és Szlovénia kettő, Szerbia egy pontjával követi. Ha Anglia legyőzi Szlovéniát, Dánia pedig Szerbiát, a harmadik Szlovénia lenne két ponttal, ami ugyancsak kevesebb Magyarország termésénél. A harmadik sanszunkat az F jelű négyes kínálja, Csehország és Georgia is egy-egy ponttal áll az utolsó meccse előtt, s nem ördögtől való feltételezés, hogy a portugálok és a törökök nem kapnak ki tőlük, így itt is lenne egy kétpontos harmadik helyezett.