Szabó Bence sosem gondolta, hogy ilyen hosszú lesz a böjt

Szabó Bence: Az igazam érdekében sosem voltam képes meghunyászkodni!

A kétszeres olimpiai bajnok kerek évszámot ünnepel. A Mandinernek elárulta, egy műkezes angol vívó hatására választott sportágat, szóba kerül, mekkora forgalmi dugót okozott Budapesten a Szöulban nyert csapatarany, no, és az is, hogy korát megelőzően már 1992 előtt felismerte, mennyire fontos szerepe van a sikerekben a pszichés felkészítésnek. Szóba kerül a sportvezetői karrier, a sikerektől a kudarcokig, no, és persze az is, hogy 60 évesen is csak lazán szabad élni.