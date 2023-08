A tegnapi vendéggyőzelmet is erős bejegyzéssel értékelte válogatottunk csapatkapitánya, akinek rövidesen majd a nemzeti csapat élén akad újra dolga, ahogy szeptemberi idényére készül a Marco Rossi kerete.

Ahogy arról az MNO Sport is beszámolt, a szövetségi kapitány a héten kihirdeti a keretét a szerbek elleni Európa-bajnoki selejtezőre és a csehekkel játszott felkészülési mérkőzésre. A szövetségi kapitány ezúttal is több jó hírt kapott a külföldön játszó magyar futballistákról, akik közül a Premier League-ben játszó Szoboszlai Dominik – ahogy olvashattuk – brillírozik, de az is biztató, hogy Willi Orbán remekelt a Leipzigben, Gazdag Dániel ismét góllal segítette a Philadelphiát, a legújabb magyar légiós, Mocsi Attila góllal mutatkozott be a török Caykun Rizesporban, Loic Nego pedig gólpasszt adott a francia élvonalban.