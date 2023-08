Szoboszlai: A másodikokra nem kíváncsi senki, ezért akarok győzni, mindent megteszek a csapatomért!

2023. augusztus 27.

A magyar játékos céltudatosságát és önbizalmát még most is unikumként fogadják Angliában – derült ki a The Guardian interjújából.

„Ha megkérdezik tőlem, hogy meg akarom-e nyerni a Premier League-et, természetesen meg akarom nyerni. Ha azt kérdezik, meg akarom-e nyerni az Európa Ligát és az FA-kupát, természetesen azokat is ugyanígy szeretném megnyerni. Mindent meg akarok nyerni, mert senki nem fogja megkérdezni, milyen érzés másodiknak lenni” – idézi a The Guardian Szoboszlai Dominiket a New Castle elleni vasárnapi rangadójának napján. Mester és játékosa. A lap, miközben részletesen bemutatja a magyar játékos útját kiskorától a Premier League-ig, leginkább önbizalmát emeli ki: „Én mindig így gondolkodom. Nagyon jó csapatok vannak a Premier League-ben, de mi is nagyon jók vagyunk, nagyon jó edzőnk és játékosaink vannak. A legjobbunkat fogjuk nyújtani, és a végén első akarok lenni” – idézi a portál a magyar válogatott csapatkapitányát Klopp szereti az erős mentalitású játékosokat, és így nyilvánvaló, hogy miért pont egy olyan játékost szemelt ki, aki magabiztos, éles eszű, intelligens és gyors – a szerk. A lap ezután kitér arra is, hogy Szoboszlai technikai képességeire óriási szüksége lesz a Liverpoolnak, ha ismét a harcba akarnak szállni a bajnoki címért. Ma már tudjuk, hogy az átigazolás igen gyors folyamatra sikerült, Szoboszlai is beszélt róla korábban, hogy nyaralás közben érkeztek hozzá a hírek menedzserétől, Esterházy Mátyástól és édesapjától, Szoboszlai Zsolttól, hogy komolyra fordultak a dolgok a Liverpoollal, ami a magyar játékos korábbi vágyait látszott valóra váltani. „Igen, csatlakozni akartam hozzájuk”. Amiatt az energia miatt, amit korábban is mondtam, azért, ahogy Jürgen Klopp beszél a játékosaival mind a pályán mind a pályán kívül!” – tette egyértelművé a legfőbb motivációt az olvasók számára Szoboszlai Dominik, aki vasárnap este a Newcastle ellen bizonyíthatja mennyire motivált is csapatában, a Liverpool-ban. A mérkőzést a Mandineren élőben közvetítjük. Tartsanak velünk! ***

