Brüsszeli döbbenet: Orbán Viktor egyetlen mondattal sokkolta Von der Leyent és Webert (VIDEÓ)

4. „A költségvetésünk optimista, háborúellenes és ambiciózus célokat tűz ki”

A 2026-os költségvetésről Orbán Viktor azt mondta, az év kérdése – amelyre a költségvetésünknek is válaszolnia kell –, úgy hangzik: Ukrajnába megy-e a magyarok pénze? Orbán Viktor szerint a 2026-os költségvetés tartható. „A politikai vita arról szól, hogy ukránbarát, vagy magyarbarát kormány lesz 2026 után” – tette hozzá.

2026-ban kifizetjük a fegyverpénzt, ami hathavi fizetés, folytatódik a tanári béremelés politikája, 150 gyárat fogunk indítani”

– húzta alá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy óriási háborús inflációs sokk érte Magyarországot a mögöttünk hagyott években. „Próbáljuk visszarángatni az árakat a földre, mert több területen elfogadhatatlan az árak emelkedése. Éppen ezért be kell avatkozni az árrendszerbe” – tette hozzá, majd elmondta, Európában a legtöbb országban be kellett avatkozni, de „nagyon nehéz jól beavatkozni”.

5. „Nagy változásokra nem számítok”

Orbán Viktor XIV. Leó pápa megválasztását úgy értékelte, hogy az új egyházfő valószínűleg folytatója lesz annak, amit Ferenc pápa elkezdett. Nagy változásokra nem számítok – tette hozzá.

