A digitális valuták jövője: hogyan változtatják meg a pénzügyi rendszereket? (X)

A digitális jegybankpénzt, ahogy a neve is mutatja, egy-egy ország központi bankja adja ki, értékét pedig az ország valutájához képest adják meg. Az ilyen valutával aligha akadnak megbízhatósági problémák, hiszen a jegybankok garantálják az értékállóságukat.

Hogyan fest a jövő?

Már maga a digitális jegybankpénz léte is azt mutatja, hogy a pénzügyi piac lépést tart a korral, és igyekszik megfelelni az emberek modern igényeinek. Bár a jegybankpénz ma még csak kevés országban – Kínában, Svédországban és az USA egyes tagállamaiban – létezik törvényes fizetőeszközként, a következő években alighanem egyre elterjedtebbé válik a technológia. A digitális jegybankpénz ugyanúgy működik, mint a hagyományos pénz: utalhatunk, fizethetünk a webshopokban és persze bankkártyát is kérhetünk majd mellé.

A támogató hozzáállásra már csak azért is szükség van az államok és központi bankok részéről, mert ha elzárkóznak a digitális valuták használatától, könnyen elveszíthetik a pénzmonopóliumukat. A digitális valuták – különösen a digitális jegybankpénz – terjedése a gazdaság nyitottságát is magával hozza, miközben a nemzetközi tranzakciók minden korábbinál egyszerűbbé és gyorsabbá válnak majd. Végül említsük meg az NFT-ket, magyarul nem helyettesíthető tokeneket, amelyek szintén a digitális valuták családjába tartoznak. Már csak azért is így van ez, mert az NFT-k piaca már 2021-ben is 17 milliárd dollárra rúgott, és a siker azóta is töretlen. A nem helyettesíthető token piactól függően lehet kép, egy műalkotás, egy karakter egy videójátékban vagy egy zenei mű. Bármi, ami kiemelt értékkel bír, és ami egyedi, nem másolható, nem helyettesíthető. Ezek piaca belátható időn belül még hatalmasabbra duzzadhat majd.