Az utolsó csapás: Kína már az idén megnyerheti az autóháborút

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

Folyamatosan esik a lítium ára, vele együtt a többi fémé is, amely nélkülözhetetlen a zöldenergia-tároló rendszerek gyártásához. Míg a lítium az előző évek átlagához képest már 80 százalékos esést produkált, a nikkel 30, a kobalt pedig 25 százalékkal olcsóbban talál gazdára. A CATL, mint a világ legnagyobb gyártója, már tavaly „akciós áron” hirdette a termékeit, amennyiben egy autógyártó hosszú távú szerződést köt vele – rámutatva, hogy a nyersanyagok árának alacsony szintjét hosszú távra prognosztizálja.

Ami rossz a bányavállalatoknak, az jó a fogyasztóknak. A nyersanyagárak csökkenésével ugyanis zuhan az elektromos akkumulátorok ellenértéke is, márpedig a zöldátállás legfontosabb, egyben ármeghatározó eleme éppen az energiatároló rendszer. Vagyis ha annak is csökken az ára, akkor az egész járművet olcsóbban lehet adni, ez pedig – főleg a kínai kereskedelmi modellben – még nagyobb előnyhöz juttatja az ázsiai ország gyártóit a globális piacon. Sőt: a most napvilágot látott adatok alapján akár még az idén ki is végezhetik a hagyományos autógyártókat.

Az energiatárolók árát dollár/teljesítményben mérjük. 2010-ben a lítiumionpakkok ára még 1100 dollár felett volt kilowattóránkként. A technológia fejlesztésével és a nyersanyagellátás egy kézben tartásával a kínai gyártók tíz évvel később már csak 150 dollár körüli összegért árulták. Sokan már akkor figyelmeztettek:

ha sikerül elérni a 100 dollár alatti árat, az pusztító hatással lesz a belső égésűek piacára, mivel a lélektani határ egyben azt is jelenti, hogy az elektromosok jóval olcsóbbak lesznek a hagyományos járműveknél nemcsak a vételi árban, de az üzemeltetést illetően is, vagyis innentől jobban megéri e-autót venni, mint belső égésűt.

Sikerült.

Az idén először 100 dollár/kilowattóra alá csökkentek az elektromosok (és a plug-in hibridek) energiatároló rendszerének pakkjai, a prognózisok szerint ráadásul 2023 és 2025 között az esés a 40 százalékot is elérheti, ami tartósan a határ alatt tartja majd az árakat.

A nyomott ár mögött nem állami támogatás bújik meg, még csak nem is elsősorban az, hogy a kínai vállalatok (mint a világ legnagyobbja, a Magyarországon most építkező BYD) a bányászattól kezdve a finomításon át az energiatároló rendszerek gyártásáig és a járművek összeszereléséig mindent egy kézben tartanak. Egyszerűen a piaci feltételek tették lehetővé. Mégis akkora horderejű dolog, amire a Bloomberg elemzője nemes egyszerűséggel a technológiai szingularitáshoz hasonló mérföldkőként hivatkozik, vagyis olyan pontnak tekinti, ahonnan már lehetetlen visszafordulni. Ez a pont pedig a belső égésűek gyors piaci haldoklásának origója is egyben.