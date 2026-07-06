Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
07. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyolcvanéves rambo sylvester stallone cop land

Rocky, Rambo és a kisvárosi seriff, aki nem süket a bűnre – nyolcvanéves Sylvester Stallone

2026. július 06. 11:51

Komoly hátránnyal indult az életben, majd minden traumájából előnyt kovácsolva örökre beírta magát a filmtörténelembe.

2026. július 06. 11:51
null

„A buszon indult meg a szülés, de valakinek volt elég esze ahhoz, hogy (anyámat) leszállítsa a buszról, és bevitték egy közeli szeretetkórház szülészeti osztályára.” (…) Ott jöttem világra egy baleset következtében, ami valahogy megbénította a szám szélén lévő összes ideget. Szóval ezzel a vicsorgással születtem” – mesélte Sylvester Stallone a 2023-ban debütált, az életéről és a pályájáról szóló, Sly című, a Netflixen is látható dokumentumfilmben. A gyerekként átok jellegzetes „vicsorgása” és furcsa beszédmódja később a védjegye lett, 

sőt, mondhatni ez vezette a filmezés felé. 

Ha ugyanis nem csúfolják miatta annyit a környékbeli gyerekek, nem költözik tizenegy évesen a „fizikailag és lelkileg is bántalmazó” apjához, és nem biztos, hogy a mozit választja a keserű mindennapokból a szebb álmok közé menekülés eszközévé. 

Igaz, a pályája fordulópontját jelentő Rocky (1976) elkészültéig, amelynek maga írta a forgatókönyvét is, még sok nehézségen kellett átküzdenie magát – ha csak a kényszerűségből elvállt munkáit tekintjük, volt mozis jegyszedő és ketrecmosó is egy állatkertben. A végül a tíz Oscar-jelölésből hármat begyűjtő Rockyval azonban egy csapásra a csúcsra ért, a filmről egyébiránt úgy nyilatkozott a 2010-es évek elején meghalt neves amerikai filmes újságíró Roger Ebertnek, hogy 

„nem realista, hanem romantikus alkotást akart vele létrehozni; egy klasszikus szimfóniát, amely előbb magával ragad, majd egy nagy fináléban ér a csúcsra”. 

A recept bejött: az egymillió dollár alatti költségvetésből készült Rocky ennek a kétszázötvenszeresét hozta vissza egy év alatt, majd az idők során még öt folytatás és néhány spin-off is követte.

És ha már rekordok, a Sylvester Stallone nevével fémjelzett filmek – a másik nagy klasszikus Rambótól a Cop Landon át a  The Expendables – A feláldozhatókig – 

ma már több mint hétmilliárd dolláros bevételnél járnak. 

Ami annál nagyobb teljesítmény, mint hogy a színész köztudottan szinte mindig részt vesz a forgatókönyvírásban is – ha nem önálló, akkor társszerzőként. Bár a Sly mögött álló nem csupán szakmailag, de a magánélet terén is mozgalmas nyolc évtized összes jelentős mozzanatát lehetetlen volna egy rövid írásban felsorolni, az biztos, hogy a szerteágazó életműben bármely ízlés számára akadhat kedvenc.

Például éppen az említett Cop Land (1997); a hallássérült kisvárosi seriff szerepében nyújtott, eszköztelenségében is megrendítő alakításáról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. És szinte biztos, hogy ez a figura sem születhetett volna meg pont így a saját hasonló, akadálynak látszó, de előnnyé kovácsolt traumái nélkül.
 

Nyitókép: Az 1976-ban bemutatott Rocky című sortdráma hozta el a nagy áttörést. (Forrás: port.hu)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!