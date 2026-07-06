Rocky, Rambo és a kisvárosi seriff, aki nem süket a bűnre – nyolcvanéves Sylvester Stallone

„A buszon indult meg a szülés, de valakinek volt elég esze ahhoz, hogy (anyámat) leszállítsa a buszról, és bevitték egy közeli szeretetkórház szülészeti osztályára.” (…) Ott jöttem világra egy baleset következtében, ami valahogy megbénította a szám szélén lévő összes ideget. Szóval ezzel a vicsorgással születtem” – mesélte Sylvester Stallone a 2023-ban debütált, az életéről és a pályájáról szóló, Sly című, a Netflixen is látható dokumentumfilmben. A gyerekként átok jellegzetes „vicsorgása” és furcsa beszédmódja később a védjegye lett,

sőt, mondhatni ez vezette a filmezés felé.

Ha ugyanis nem csúfolják miatta annyit a környékbeli gyerekek, nem költözik tizenegy évesen a „fizikailag és lelkileg is bántalmazó” apjához, és nem biztos, hogy a mozit választja a keserű mindennapokból a szebb álmok közé menekülés eszközévé.