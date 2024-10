Enciklopédia született a nagy magyar tragédiáról

Fotó: Unsplash

Az első modern értelemben vett enciklopédiát Denis Diderot, a francia felvilágosodás egyik neves figurája kezdte szerkeszteni, 1751 és 1772 között jelent meg. Diderot Voltaire híveként nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy a világ minden tudását összefoglalja egy könyvsorozatban. A kísérlet magában hordozta a felvilágosodás minden érdemét és születési hibáját, és ez bizonyos értelemben minden enciklopédiára igaz: nem lehet a világ minden tudását egy kiadvány(sorozat)ba elhelyezni, még akár csak egy téma mentén válogatva sem.

Az enciklopédiák szükségszerűen felületesek, vitákra adnak okot és nem mutathatják be még csak egy témakörnek sem a teljességét. Ezért

üdítő a néhai Gerő András történész posztumusz megjelent e-könyvének mindjárt a címe is,

hiszen a kötet a magyarországi holokauszt történetének kisenciklopédiáját ígéri, és mindjárt bevezetőjében belátja, hogy a vállalkozás, melyet tett, csak részleteiben teljesíthető.

Gerő András egyike volt a magyarországi liberalizmus, a dualizmus, illetve Budapest története legnagyobb szakértőinek,

de – talán a fenti témák okán is – közel állt a szívéhez a zsidóság történetével való foglalkozás is. Gerőnek szívügye volt ez a könyv. Fontosnak tartotta, hogy létrejöjjön egy, az eddigi kutatásokat, adatokat, információkat összegző, azokat szükség esetén korrigáló és megannyi újdonságot is szolgáltató kisenciklopédia a magyarországi zsidó holokausztról” – írja bevezetőjében Baczoni Dorottya történész, a XX. Század Intézet igazgatója.

Munkásságából mégis kissé kilóg a könyv, olyan értelemben, hogy szorosabb értelemben vett kutatási területétől kissé távol eső évszámokkal, nevekkel, fogalmakkal találkozunk benne. Ez nem feltétlenül gond: voltaképpen a holisztikus, mindenre kiterjedő szemlélet teszi egyesek szerint az igazán nagy történészt.

A vállalkozás tehát magában hordozza a friss szemlélet behozását és a tágabb összefüggések megértését is,

olyan szempontokat mutatva be, melyeket egy „mezei” holokauszt-kutató talán észre sem venne. Bevezetőjében maga Gerő utal rá – s igaza is van –, hogy Randolph L. Braham földrajzi enciklopédiáin kívül a magyarországi holokausztnak ezidáig nem született enciklopédiája.

A kötet először kísérletet tesz az áldozatok számának meghatározására,

s ebben a fejezetben három szinten mutatják be, hány áldozata volt a magyarországi holokausztnak. A fejezet meghatározza az üldöztetést elszenvedők számát, másodszor a halálos áldozatokról való ismereteinket foglalja össze, s végül a gyermekáldozatok számát igyekszik meghatározni. Ezt egy statisztikai adattár követi: bemutatja – nem is a teljesség igényével – a magyarországi hivatalos statisztikai adatgyűjtés során felhalmozott ismereteket, amelyek relevánsak lehetnek a holokauszt kutatása során.