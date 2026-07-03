Kétnyelvű közúti táblákat helyeztek ki Besztercebánya megyében

Az új táblák a megye kezelésében lévő másod- és harmadrendű utak mentén jelennek meg.

A legtöbb új tábla a Rimaszombati járásban található, összesen 52 darab.

A megyei önkormányzat rámutatott arra is, hogy a másod- és harmadrendű utak mentén található számos közlekedési tábla rossz állapotban van, ezért azok fokozatos cserére szorulnak. A kétnyelvű táblák kihelyezése ennek a felújítási folyamatnak a része.