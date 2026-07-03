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besztercebánya határtalanul a magyar fiatalokért közlekedési tábla

Kétnyelvű közúti táblákat helyeztek ki Besztercebánya megyében

2026. július 03. 09:51

Erről Határtalanul a Magyar Fiatalokért számolt be a közösségi oldalán.

2026. július 03. 09:51
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Az új kétnyelvi közlekedési táblákról osztott meg posztot a Határtalanul a Magyar Fiatalokért.

A ma7.sk korábban arról számolt be, hogy a táblákat Besztercebánya megye déli járásaiban helyezik el. 

Az új táblák a megye kezelésében lévő másod- és harmadrendű utak mentén jelennek meg.

A legtöbb új tábla a Rimaszombati járásban található, összesen 52 darab. 

A megyei önkormányzat rámutatott arra is, hogy a másod- és harmadrendű utak mentén található számos közlekedési tábla rossz állapotban van, ezért azok fokozatos cserére szorulnak. A kétnyelvű táblák kihelyezése ennek a felújítási folyamatnak a része.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
CsG76
2026. július 03. 10:12
Kiváncsi vagyok, mikor lesznek összefújva festékkel…
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. július 03. 09:56
Köszönjük.
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6
0
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