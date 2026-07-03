Kétnyelvű közúti táblákat helyeztek ki Besztercebánya megyében

Az MCC felvidéki központja három év alatt a tehetséggondozás egyik bástyájává nőtte ki magát
A város kulturális életében is fellendülést hozott az új intézmény.
Erről Határtalanul a Magyar Fiatalokért számolt be a közösségi oldalán.
Az új kétnyelvi közlekedési táblákról osztott meg posztot a Határtalanul a Magyar Fiatalokért.
A ma7.sk korábban arról számolt be, hogy a táblákat Besztercebánya megye déli járásaiban helyezik el.
Az új táblák a megye kezelésében lévő másod- és harmadrendű utak mentén jelennek meg.
A legtöbb új tábla a Rimaszombati járásban található, összesen 52 darab.
A megyei önkormányzat rámutatott arra is, hogy a másod- és harmadrendű utak mentén található számos közlekedési tábla rossz állapotban van, ezért azok fokozatos cserére szorulnak. A kétnyelvű táblák kihelyezése ennek a felújítási folyamatnak a része.
Nyitókép: Facebook
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A város kulturális életében is fellendülést hozott az új intézmény.