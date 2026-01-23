Statisztika bizonyítja: a szír és afgán migránsoknak eszük ágában sincs dolgozni

Rájöttek Ausztriában, hogy állítsák meg a migrációt: büszkén számolt be az eredményekről a belügyminiszter
„Ausztria szigorúbbá vált, és Európának is szigorúbbá kell válnia ezen a területen” – mondta Gerhard Karner.
A külföldiek veszik fel a segélyek csaknem háromnegyedét – riasztó esettanulmány a szomszédból!
Az osztrák St. Pölten városa jól szemlélteti, hogy még a kisebb európai városokban is hihetetlen mértékű a külföldiek miatti társadalmi és anyagi teher, ami a legújabb jele annak, hogy a külföldiek szociális segélyből való részesedése nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb városok és a vidéki területek számára is problémát jelent – írja a RMX News.
Az adatok azt mutatják, hogy a körülbelül 56 ezer lakosú kisvárosban kifizetett
összes szociális segély 49 százaléka mindössze két származási csoporthoz jut: szírekhez és afgánokhoz az Osztrák Hírügynökség (APA) adatai szerint.
Az adatok azt mutatják, hogy 2026 januárjában az alsó-ausztriai fővárosban összesen 1278 ember részesül szociális ellátásban. Ezen kedvezményezettek közel fele, 528 fő Szíriából származik, ami a kedvezményezettek 41 százalékát teszi ki. Ezen felül további 8 százalékot kapnak az afgánok, ami 99 kedvezményezettet jelent.
Összesen az összes kedvezményezett 72 százaléka külföldi, ha figyelembe vesszük az összes kedvezményezettet, ami Afganisztánon és Szírián kívül más külföldi országokat is magában foglal.
Az osztrák állampolgárságúak közül 359 kedvezményezett van, ami az alap mindössze 28 százalékát teszi ki; annak ellenére, hogy ez a csoport alkotja a kisváros lakosságának túlnyomó többségét.
Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely a tömeges bevándorlással szembeni ellenállásáról és a kitoloncolások támogatásáról ismert, negatívan reagált a jóléti adatokra. Martin Antauer kijelentette: „A szociális segély az önhibájukon kívül rászoruló osztrákoknak szól, hogy talpra állhassanak, és nem a szíreknek és afgánoknak, akik soha egy fillért sem fizettek a rendszerbe, és kényelmesen érzik magukat a szociális függőágyban”.
Antauer szerint a szociális segélyt az osztrák állampolgársághoz kell kötni.
Figyelemre méltó, hogy pártja a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint 37 százalékon áll, ezzel az ország első számú pártja.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ausztria szigorúbbá vált, és Európának is szigorúbbá kell válnia ezen a területen” – mondta Gerhard Karner.
Ausztria, sok más európai országhoz hasonlóan, milliárdos költségekkel néz szembe a tömeges bevándorlással kapcsolatban, beleértve a szociális juttatásokat, a lakhatást és az oktatás költségeit. Figyelemre méltó, hogy a szociális csalások szinte minden esete külföldiekhez kapcsolódik.
A gyanúsítottak több mint 70 százaléka nem osztrák állampolgár”
– mondta Gerald Tatzgern, a szociális segélyekkel kapcsolatos csalások elleni küzdelemmel foglalkozó osztály vezetője. A csalás egyik gyakori formája, hogy a párok különböző lakásokba regisztrálnak, hogy magasabb ellátásokat kapjanak, miközben továbbra is ugyanabban a házban vagy lakásban élnek.
Ugyanakkor e külföldi csoportok rendkívül aránytalanul sok bűncselekményt követnek el az országban, az összes bűncselekmény közel felét követik el – írja az RMX News.
A migránsok hatalmas költségeit egész Európában érezni lehet: az Amszterdami Egyetem egyik mérföldkőnek számító tanulmánya kimutatta, hogy a migránsok 400 milliárd euróba kerültek Hollandiának 1995 és 2019 között.
Eközben francia kutatók becslése szerint a migránsok évente 25 milliárd euróba kerülnek a francia államnak.
Nyitókép: Mandiner Archív