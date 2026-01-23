Statisztika bizonyítja: a szír és afgán migránsoknak eszük ágában sincs dolgozni

Összesen az összes kedvezményezett 72 százaléka külföldi, ha figyelembe vesszük az összes kedvezményezettet, ami Afganisztánon és Szírián kívül más külföldi országokat is magában foglal.

Az osztrák állampolgárságúak közül 359 kedvezményezett van, ami az alap mindössze 28 százalékát teszi ki; annak ellenére, hogy ez a csoport alkotja a kisváros lakosságának túlnyomó többségét.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely a tömeges bevándorlással szembeni ellenállásáról és a kitoloncolások támogatásáról ismert, negatívan reagált a jóléti adatokra. Martin Antauer kijelentette: „A szociális segély az önhibájukon kívül rászoruló osztrákoknak szól, hogy talpra állhassanak, és nem a szíreknek és afgánoknak, akik soha egy fillért sem fizettek a rendszerbe, és kényelmesen érzik magukat a szociális függőágyban”.

Antauer szerint a szociális segélyt az osztrák állampolgársághoz kell kötni.

Figyelemre méltó, hogy pártja a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint 37 százalékon áll, ezzel az ország első számú pártja.