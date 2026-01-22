Ft
Rendkívüli!

Hírek
Vélemények
Hetilap
béketanács amerikai elnök egyesült államok orbán viktor

Már nem kell sokáig várni: Trump nagy bejelentésre készül a Béketanácsról

2026. január 22. 10:15

Az amerikai elnök Orbán Viktort az alapítók között hívta meg az új szervezetbe.

2026. január 22. 10:15
null

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban várhatóan hivatalosan is bejelenti a Béketanács első alapokmányát, amely nemzetközi konfliktusok rendezésére jött létre.

A tanácsot eredetileg Gáza újjáépítésének felügyeletére tervezték, az alapokmány tervezete azonban nem korlátozza a testület szerepét kizárólag a palesztin területre és az ottani helyzet rendezésének kérdésére. Egy magas rangú Fehér Ház-i tisztviselő közlése szerint az Egyesült Államok elnööke eddig mintegy 50 világvezetőt hívott meg a testületbe, akik közül eddig 35-en jelezték részvételi szándékukat.

A résztvevők között vannak a Közel-Kelet szövetségesei, például Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom. 

Orbán Viktor alapítótagként kapott meghívást, de a NATO tagállamok közül Magyarország mellett tag még Törökország is.

Nagy port kavart, hogy Trump Oroszországot is meghívta a tanácsba, Franciaország például azonnal visszautasította a részvételt, de Olaszország és Nagy-Britannia is időt kért a döntéshez. Románia pedig nemrég jelentette be, hogy azért nem csatlakoznak a Béketanácshoz, mert nincs 1 milliárd dollárja, ami a belépési díj megfizetéséhez szükséges.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 5 komment

hexahelicene
2026. január 22. 12:40
Mocskos, aljas, anarchista tiszás csőcselék férgek - soha nem lesztek kormányon. Orbán Viktor maximálisan megérdemelte a meghívást a Béketanácsba, mint alapító. Míg a háborúpárti európai vezetők folyamatost a háború tüzét táplálták, addig a magyar kormány mindig is a béke pártján állt - és áll, amíg világ a világ.
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. január 22. 11:05
hernadvolgyi-2bekeev-2025 2026. január 22. 11:03 " Semmi kimértség, semmi intellektus. De szánalmas.🤣" Örülök, hogy így látod magad.
Válasz erre
0
0
ÖszödiBöszme
•••
2026. január 22. 10:56 Szerkesztve
... 'vazze Viktor: és Magyarországnak van - soha vissza nem térülő - 1 milliárd dollárja arra, hogy "befektesse" a zsidók által szétb@szott és porig rombolt Gázába? Erről vajon miért nem beszél a nyalinger fityisz-média? Ez az ügy önmagában is elég ahhoz, hogy téged - többek között - bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelésért lesitteljenek és kötelezzenek az okozott kár ~335 milliárd forint megtérítésére! Na erre aztán rámenne a Hatvanpuszta , de még a Cinege utca is...
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. január 22. 10:35
A folyton bealvó vén demens meghívta a magyar csicskáját, akit olcsón átbaszott az ún. "pénzügyi védernyővel" (Orbán guruló dollárokért könyörgött, Trumpli nemet mondott), hogy részt vegyen a Szovjetunió feltámasztásában. Éljen a béke, minden mást erővel elveszünk! :)
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!