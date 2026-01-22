Már nem kell sokáig várni: Trump nagy bejelentésre készül a Béketanácsról

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban várhatóan hivatalosan is bejelenti a Béketanács első alapokmányát, amely nemzetközi konfliktusok rendezésére jött létre.

A tanácsot eredetileg Gáza újjáépítésének felügyeletére tervezték, az alapokmány tervezete azonban nem korlátozza a testület szerepét kizárólag a palesztin területre és az ottani helyzet rendezésének kérdésére. Egy magas rangú Fehér Ház-i tisztviselő közlése szerint az Egyesült Államok elnööke eddig mintegy 50 világvezetőt hívott meg a testületbe, akik közül eddig 35-en jelezték részvételi szándékukat.