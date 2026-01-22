Már nem kell sokáig várni: Trump nagy bejelentésre készül a Béketanácsról

Bezzeg Románia: amíg Orbán Viktor alapítóként vesz részt a Béketanácsban, Bukarest bejelentette, hogy távol maradnak
Románia az „elemző várakozás” állapotában van.
Az amerikai elnök Orbán Viktort az alapítók között hívta meg az új szervezetbe.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban várhatóan hivatalosan is bejelenti a Béketanács első alapokmányát, amely nemzetközi konfliktusok rendezésére jött létre.
A tanácsot eredetileg Gáza újjáépítésének felügyeletére tervezték, az alapokmány tervezete azonban nem korlátozza a testület szerepét kizárólag a palesztin területre és az ottani helyzet rendezésének kérdésére. Egy magas rangú Fehér Ház-i tisztviselő közlése szerint az Egyesült Államok elnööke eddig mintegy 50 világvezetőt hívott meg a testületbe, akik közül eddig 35-en jelezték részvételi szándékukat.
A résztvevők között vannak a Közel-Kelet szövetségesei, például Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom.
Orbán Viktor alapítótagként kapott meghívást, de a NATO tagállamok közül Magyarország mellett tag még Törökország is.
Nagy port kavart, hogy Trump Oroszországot is meghívta a tanácsba, Franciaország például azonnal visszautasította a részvételt, de Olaszország és Nagy-Britannia is időt kért a döntéshez. Románia pedig nemrég jelentette be, hogy azért nem csatlakoznak a Béketanácshoz, mert nincs 1 milliárd dollárja, ami a belépési díj megfizetéséhez szükséges.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP