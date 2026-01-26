Daniel Freund újra akcióban: ezért remél kormányváltást a magyargyűlölő német

Kicsoda az Orbán Viktort feljelentő, magyargyűlölő EP-képviselő?
A német zöldpárti politikus ismét elszabadult. Bemutatjuk Daniel Freundot, Magyarország ócsárlóját.
A szélsőségesen magyarellenes EP-képviselő úgy látja, Orbán Viktor veresége erősítené az Európai Uniót és világszintű fordulatot hozna.
A Frankfurter Rundschau interjújában Daniel Freund, az Európai Parlament zöldpárti képviselője hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor áprilisi választási veresége világszintű fordulatot hozhatna.
Egy esetleges kormányváltás erősítené az EU-t és szimbolikus jelentőségű lenne egész Európa számára
– jelentette ki a szélsőségesen magyarellenes politikus.
Freund szerint Orbán hatalma és EU-ellenes politikája veszélyezteti az Unió egységét. Hozzátette, ha nem ismerné el a vereséget, Donald Trump amerikai elnök támogatását élvezhetné.
Nyitókép: Daniel Freund Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.