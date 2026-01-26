Ft
daniel freund európai parlament eu orbán viktor

Daniel Freund újra akcióban: ezért remél kormányváltást a magyargyűlölő német

2026. január 26. 11:07

A szélsőségesen magyarellenes EP-képviselő úgy látja, Orbán Viktor veresége erősítené az Európai Uniót és világszintű fordulatot hozna.

2026. január 26. 11:07
null

A Frankfurter Rundschau interjújában Daniel Freund, az Európai Parlament zöldpárti képviselője hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor áprilisi választási veresége világszintű fordulatot hozhatna.

Egy esetleges kormányváltás erősítené az EU-t és szimbolikus jelentőségű lenne egész Európa számára

– jelentette ki a szélsőségesen magyarellenes politikus.

Freund szerint Orbán hatalma és EU-ellenes politikája veszélyezteti az Unió egységét. Hozzátette, ha nem ismerné el a vereséget, Donald Trump amerikai elnök támogatását élvezhetné. 

Nyitókép: Daniel Freund Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

