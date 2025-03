„Jönnek ki a dolgok. 1-2 éve még ugye »orosz propaganda« volt, hogy az USA komolyan veszélyként kezelte az orosz nukleáris fenyegetőzést – azóta megjelent ez Woodward-nál és sok helyen a sajtóban. »Orosz propaganda« volt, hogy nyugati katonák (egyenruhában vagy azt levetve) részt vesznek az adományozott fegyverek kezelésében, sőt hadműveleti tervek kidolgozásában. Most lehozta a New York Times. A Moszkvát természetesen nem az ukránok lőtték ki, az amerikaiak és a britek nélkül azt sem tudták volna, hogy hol van. De van forrásom, aki szerint a fegyver sem az ukrán Neptun volt, hanem dán Harpoon. (amit papíron az ukránok csak 1 hónappal később kaptak meg, de a szállításokat mindig utólag jelentik be, hogy meglepjék az oroszokat).

Most éppen egyes helyeken »orosz propaganda«, hogy Oroszország nem képes a siker reményében hagyományos támadást indítani az EU ellen, mert ugye a német hírszerzés is »megmondta« hogy de, 3-4 év múlva már a Suwalki korridorban az oroszok.

Ki fog jönni egy nap, hogy a Bizottság és egyes európai országok részéről egy mekkora befolyásolási műveletet látunk e témában épp most. kb. mint a »Putyin rákos és napjai megvannak számlálva« befolyásolási művelet 22-ben. Mert az volt, egy szervezett PR hadjárat, amit először brit lapokba raktak be és onnan terjesztették.

Ha valaki azt képzeli, hogy csak orosz propaganda van, de nincsenek Nyugaton befolyásolási műveletek, annak alaposan ajánlom, ébredjen fel. Ettől még nem ugyanaz a kettő, mert Oroszországban nincsen semmilyen szabad sajtó, Nyugaton meg van, de azért sokszor orruknál fogva vezetik a legkomolyabb nyugati lapokat is »kiszivárogtatásokkal«. Hogy ki? Az MI6, a CIA és a többiek.

Nincs ilyen? De van, kérem, Irak 2003 esetében napi szinten követtem végig egy ilyet – mert volt magyar szakember akkor Irakban, és kaptuk a jelentéseket, hogy az amerikaiak hazudnak. De nagyon, a Washington Post, a CNN meg a többi meg copypaste tolta a dezinformációt.”