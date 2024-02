Párizsi olimpia: Eddig nem látott veszélyre figyelmeztetnek – tragédia lehet a vége

Alig több mint öt hónappal a 2024-es párizsi játékok kezdete előtt újabb probléma merült fel a szervezők számára – írta az inside the games nevű sportoldal. A portál szerint ugyanis a párizsi erkélyek, ahonnan összesen több ezer ember nézheti majd a megnyitóünnepséget, nem biztos, hogy elbírják majd az emberek súlyát.

A nyílt téren rendezendő megnyitó megszervezése már így is jóval nehezebbnek bizonyul, mint a hagyományos, stadionban tartott megnyitóké. A terrorveszély mellett a francia főváros folyójára néző erkélyek problémája most tovább növeli a kihívásokat. Nagyon is valós problémának tűnik, hogy az erkélyek túlzsufoltakká válnak a megnyitó ünnepség alatt.

Abból a célból, hogy elkerüljék az esetleges baleseteket, a hatóságok teljes körű ellenőrzést fontolgatnak az erkélyek épségének felmérése érdekében. „Ez egy olyan forgatókönyv, amely megtörténhet, és

biztosítani kell, hogy az erkélyek elbírják a súlyt, és azt is, hogy a korlátok biztonságosan rögzítve legyenek

az incidensek megelőzése érdekében” – mondta Olivier Princivalle, az Ingatlanügynökök Országos Szövetségének (FNAIM) párizsi képviselője.

Az ötkarikás játékokért a hírek szerint a párizsiak nincsenek igazán oda. A játékok idejére vonatkozó biztonsági és közlekedési korlátozásokra vonatkozó előzetes figyelmeztetések miatt sok párizsi lakos nyaralást tervez az esemény idejére, a legtöbben igyekeznek kihasználni azt is, hogy magas áron bérbe adhatják otthonukat a külföldi látogatóknak.

„Ne hagyjátok ki ezt a nyarat, ne menjetek el! Hiba lenne” – buzdította Anne Hidalgo, Párizs baloldali polgármestere a város lakóit vasárnap, amikor felavatta az új olimpiai sportarénát, amely Párizs belvárosában épült.