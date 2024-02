Brüsszelben bevallották: ezzel a trükkel szerez európai pénzt a Hamász

Ebbe a vitába szállt be most Michael Freilich, aki a Fidesz által is megcélzott Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjába tartozó belga konzervatív pártot – nem mellesleg az ország legnépszerűbb politikai erejét – képviseli a belga parlamentben. Az Ynet beszámolója szerint Freilich felkérdezte a belga kormányt azzal kapcsolatban, hogy miként működik a Hamász terrorszervezett az országban – és meglepő választ kapott.

Paul Van Tigchelt igazságügyi miniszter ugyanis közölte:

„a Hamász Belgiumban fedőcégek hálózatán keresztül aktív, és olyan adománygyűjtő tevékenységekben vesz részt, melyek végső soron a Hamászhoz csatornázzák el a pénzt a palesztinoknak szánt humanitárius segély álcájában”

.

Ezzel a belga igazságügy-miniszter megerősíti a magyar kormány és a magyar biztos feltételezéseit: az Európából segélyként feladott összegek bizony nagyonis megérkezhetnek a terroristákhoz.

Miután az igazságügy-miniszter elárulta, hogy a Hamász fedőszervezetei adománygyűjtéssel és lobbizással is foglalkoznak, Freilich mindjárt talált is egy EUPAC (Politikai Kapcsolatok Európai-Palesztin Tanácsa) nevű belgiumi lobbiszervezetet, amely hivatalosan ifjúsági zenei, kulturális és sportprogramokkal foglalkozik Marokkóban, de történetesen három palesztin vezeti, vezetőjét,

Majed Al-Zeert pedig 2008-ban Háled Mesál akkori, 2015-ben pedig Iszmáíl Hanije mostani első számú Hamász-vezérrel látták együtt.

Az EUPAC saját bevallása szerint a belga politikában „a közel-keleti régió geostratégiai helyzetének fontosságába való befektetésen dolgozik”, amely a palesztinok „megszállás alóli felszabadításának” része. Ennek érdekében találkoznak európai politikusokkal, és tartanak szemináriumokat, kampányokat, workshopokat.

