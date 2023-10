Kidobná a magyar biztost egy arab EP-képviselő, mert Várhelyi nem pénzelné a terroristákat

A francia Zöldek marokkói születésű EP-képviselője, Mounir Satouri ezért levélben fordult Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökhöz azt kérve, hogy szíveskedjék kirúgni Várhelyit. A POLITICO-hoz kiszivárgott levélben Satouri azt panaszolja: „Várhelyi úr kommunikációjával

egyoldalúan azt sejtette, hogy a jogállamiság elősegítésére, egészségügyre, oktatásra és a köztisztviselők fizetésére fordított EU-s forrásokat valószínűleg a Hamász finanszírozására használták”.

Szerinte ez teljesen kizárt, mert „ezen források a Bizottság által legszigorúbban vizsgált források közé tartoznak”.

Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő, Harctér c. podcastünk állandó vendége szombaton lapunknak nyilatkozva fejtette ki, miként finanszírozza az Európai Unió a palesztin terrort: állítása szerint a Palesztin Hatóság a zsidókat igazoltan meggyilkoló terroristák számára életjáradékot folyósít, s mindenki, aki a hatóság költségvetését támogatja, ezt is finanszírozza.