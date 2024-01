Összeesküvést kiáltottak Le Penék

A Marine Le Pen – háromszoros elnökjelölt, nemrég még pártelnök – nevével fémjelezett pártnak egyébként közismerten volt orosz hitelezője, az Aviazapchast S.A. nevű cég, ennek a hitelt azonban nemrég visszafizettek, de ellenfeleik azóta is szívesen dörgölik Le Penék orra alá. A tavalyelőtti elnökjelölti vitában maga Macron is odavágta Le Pennek a második fordulóban, hogy amikor Oroszországgal beszél, valójában a bankárjával teszi.

Ráadásul a párt igen szerencsétlen ritmusban mutatott különutasságot az oroszok megítélésében, épp ezért Jordan Bardella pártelnök nyilvánosan el is határolódott a korábbi irányvonaltól, mondván,

bennük „kollektív naivitás volt Vlagyimir Putyin szándékaival és ambícióival kapcsolatban”.

Az is igaz ugyanakkor, hogy nem csak az orosz kölcsönt fizették vissza, de a nemzetgyűlés többi képviselőjével együtt szavazták meg azt az EU-határozatot, amely elítélte Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, ugyanakkor, eleveníti fel a lap, később az EP-n belül tartózkodtak az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatás kapcsán, júniusban pedig az orosz dezinformációs erőfeszítéseket megemlítő határozatról.

Macron nem habozott lecsapni a magas labdát, X-oldalán egyből ki is írta, hogy na ugye, most a Washington Post bizonyítékokkal mutatja be, hogy a Nemzeti Tömörülés valóban a Kreml szócsöve, a párt szóvivője, Loic Signor pedig egy mesterséges intelligenciával módosított klipet is megosztott Le Pen újévi beszédéről, ahol a politikus asszony oroszul „beszél”.

Nyitókép: BERTRAND GUAY / AFP