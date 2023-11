„Szolgálati közlemény: csütörtökig nem leszek telefonon sem elérhető a sajtónak – Ukrajnába megyek és nagyon sűrű a programom.

A hírek ukrán szempontból nem jók – bár a Dnyepernél vannak kisebb győzelmek, de ott nem fenntartható egy nagy támadás, ezek inkább huszáros, bátor, de nem döntő vállalkozások. Katonai győzelemre Ukrajnának nincs reménye – bár mozgósítás nélkül Oroszország sem képes döntést kicsikarni rövid távon. A jelen helyzet, a felőrlő küzdelem, ahogy Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök is kimondta (és amit én ezer éve mondok) az oroszoknak kedvez. Az ukrán kivérzés persze lassú, de elkerülhetetlen jelen helyzetben. Jönnek is a hírek, hogy a nyugatiak már tárgyalnának. Lehet hamarosan nem lesz szitokszó a tűzszünet – de Zelenszkij ezt nem tudja levezényelni. Egy Zaluzsnij, egy háborús hős talán. Nagyon érdekes, amit Arisztovics mond – bár az ő lakossági támogatottsága nulla. Bécsből, Firtas és Ahmetov féle oligarchák támogatását élvezve dobja be ötleteit a meggyötört ukrán társadalom elé.

Katonai fejlemények: egyes hírek szerint nagy csapás érte a munkácsi 128-as dandárt. Kárpátalján több napos gyászt hirdetett a kormányzó. Nincs hivatalos kommunikáció, de állítólag dróncsapás volt. Forrásaim szerint szinte minden nap vannak temetések.”

