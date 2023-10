„Hatalmas megkönnyebbülés ez Lengyelországnak, Európának és a világnak. Az ellenzék egyértelmű győzelmével a lengyelek kiszabadították magukat: nem kell többet tűrniük a jogállamiság, a sajtószabadság és a nők jogainak folyamatos szűkítését, amit a leköszönő politikai többség rájuk kényszerített. Az Európai Unió nyugtázhatja, hogy elmúlt a közvetlen veszély, amit egy magyar-lengyel-szlovák koalíció létrejötte jelentett volna a működésére és a döntéshozatalára nézve. Az Ukrajnának nyújtott egyértelmű európai támogatás sem kérdőjeleződik meg.

A lengyelek azt is megakadályozták, hogy meginogjon a nemzetközi stabilitás.

Ha ugyanis a huszonhetek határozatlanná válnak egy olyan időszakban, amikor nem lehet megnyugtatóan kijelenteni, hogy a Közel-Kelet egyik országa sem akar regionális konfliktust, az nem sok jóval kecsegtet a nemzetközi biztonságra nézve.

Igaz, hogy Szaúd-Arábia és a koronahercege, Mohamed bin Szalmán nem lelkesedik a palesztin ügyért, és inkább a Nyugat felé történő nyitásról álmodozik. Egyiptomban a mély gazdasági hanyatlással és a növekvő elégedetlenséggel szembesülő Sziszi marsall-elnöknek sem állna érdekében megtörni a Kairó és az izraeliek közötti hideg békét. A szíriai rezsimnek egy fillérje sincs, és még az ország déli részén zajló tiltakozások ellen sem mer fellépni, nemhogy Izrael ellen. A jordániai királyság stabilitása régóta a nyugati szomszédjával való együttéléstől függ. Iránnak sem lenne semmi haszna abból, ha nyílt konfliktusba kerülne a »cionista entitással«, akár csak a libanoni Hezbollahon keresztül is, egy olyan időszakban, amikor a saját belpolitikai helyzetét is képtelen normalizálni. Ráadásul a Hamász tömeggyilkosságai által indított erőszakspirál már így is elérte, amire Irán vágyott: megszakadt a közeledés Rijád és Jeruzsálem között.”

***