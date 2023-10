Remek. Az teljesen bizonyos, hogy Elly egy hülye, hiszen hülyeségeket beszél. Azt még nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy gazember-e is egyben, bár ezt erősíti, ahogy »felszólítja« az olasz miniszterelnököt bármire is. A hülye gazemberek ugyanis többek között arról ismerszenek meg, hogy reggeltől estig felszólítanak, nem ismernek más módot, csak a felszólítót (lásd még Szabó Tímea, bár ő hisztérikus is, s még számos további pszichés probléma hordozója).

Ez a mondat eddig is kizárólag a teljesen hülyék mantrája volt, de most, a Hamasz brutális és embertelen támadását követően kapta meg végső és igazi értelmét.”

