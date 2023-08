Rejtélyes üzenetet tett közzé a Wagner Prigozsin halála után (Videó)

A váratlan fejlemények után a Wagner-csoport is megszólalt az esettel kapcsolatban. Mivel a zsoldos hadserege több vezetőjét is elvesztette a repülőgép-katasztrófában, többekben felmerült a kérdés, mi lesz az Afrikában is aktív katonai csoport sorsa.

Legutóbb az X (korábban Twitter) közösségi média felületen tűnt fel egy videót amelyben azt ígérik:

Sokan gondolkoznak arról, hogy mit fog tenni a Wagner ebben a helyzetben. Egy dolgot mondhatunk: kezdünk. Számítsatok ránk!”

– jelentették be.

A csoport korábban olyan ígéreteket is tett, hogy amennyiben Prigozsin az áldozatok között van, ismét megindulnak Moszkva felé.

Nyitókép: Alexander Nemenov / AFP