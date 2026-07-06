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áder jános köztársasági elnök Magyar Péter velencei bizottság orbán viktor

Nagy aggodalomra ad okot a kétharmados túlhatalommal történő visszaélés

2026. július 06. 07:13

A politikai üzenet egyértelmű: kétharmadot kaptam, bármit megtehetek, senki sem állhat az utamba.

2026. július 06. 07:13
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Az elmúlt héten hazánkba látogatott a Velencei Bizottság küldöttsége; a miniszterelnök nekirontott ellenzéki képviselőknek és Áder János egykori köztársasági elnöknek, majd ugyanezzel a lendülettel követelt válaszokat az ügyészségtől Orbán Viktor gyanúsítottként történő meghallgatása ügyében. A magyar gazdasággal kapcsolatban továbbra sem lehet tisztán látni, és július 4-én, szombaton ünnepelte a világ vezető hatalma, az Amerikai Egyesült Államok a függetlensége kikiáltásának 250. évfordulóját. Az előbb felsorolt történések látszólag távol esnek egymástól, így hát joggal lehet feltenni a kérdést: vajon összeköti-e olyasmi ezeket a témákat, ami számunkra is fontos tudással és tanulsággal szolgálhat? Erre a kérdésre igyekszem most megadni a választ.

A Tisza-kormány még nem érkezett el a hivatalban eltöltött első 100 napjáig, így korai lenne érdemben értékelni a tevékenységét. Ahogy írtam is erről, a külpolitikában egyértelműen jó irányt vett a kabinet, a belpolitikában pedig születtek helyes és kevésbé előremutató döntések egyaránt.

Figyelemre méltó, hogy még az Orbán-kormány alatt, az idei év első negyedévében elindult egy szerény, de érzékelhető gazdasági növekedés. Az 1,7 százalékos bővülés bőven várakozás feletti adat, három és fél éve nem akadt ilyenre példa. Igaz, ez a fellendülés szinte teljes egészében a szolgáltató szektornak köszönhető, vagyis a választások előtt megnőtt belső kereslet mozgatta. A termelő ágazatok még csak éledeznek. Magyar Péter kormánya viszont 2030-ra meghirdette az euró bevezetését, aminek érezhető költségvetési következményei lesznek az előttünk álló években.

Közben a hatalomgyakorlás módjában kibontakozni látszik egy olyan tendencia, ami viszont komoly aggodalomra ad okot, és a türelmi idő megléte mellett is beszélni kell róla. Ez pedig a kétharmados túlhatalommal történő visszaélés, szembefordulás a jogállami normákkal és a mindezek mellé párosuló agresszív, lekezelő stílus. Ebből az egyre inkább testet öltő kormányzati tendenciából egy olyan társadalomfelfogás képe rajzolódik ki, ami véleményem szerint negatív hatású lehet Magyarországra nézve. Ezért érdemes lenne megállni és elgondolkozni egy kis időre.

A kétharmad nem jogosít fel mindenre

Eltöprengeni például azon, hogy miért kell elkeseredett és indulatos harcot folytatni a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, a kúria elnöke, a legfőbb ügyész, a parlamenti képviselők és a többiek ellen. Nem inkább előre kellene tekinteni és a Magyarország előtt álló gazdasági és társadalmi feladatokra koncentrálni? Vajon miben akadályozhatja meg a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány működését ez a néhány, előbb felsorolt szervezet és szereplő?

Véleményem szerint lényegében semmiben, ami a kabinet üzemszerű működését érinti. Okozhatnak kellemetlenséget, lassíthatnak folyamatokat, de a kormány az akaratát szinte minden fontos ügyben előbb vagy utóbb keresztül tudja vinni.

Ennek az ádáz küzdelemnek a demonstratív leszámoláson kívül semmilyen értelme nincs jelenleg. Rendelkezik azonban messze ható, romboló hatással. A politikai üzenet egyértelmű: kétharmadot kaptam, bármit megtehetek, senki sem állhat az utamba.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 06. 07:52
hagyjuk már ezt a kétharmad démonizálást. Nem a túlerővel van a baj mert az szükséges a normális és építő szándékú kormányzáshoz is. A baj azzal van, hogy egy hozzá nem értő zsarnok kezébe adtátok a kormányzást és annyira gyűlölitek Orbánt és a Fideszt, hogy megalázkodtok előtte és eltűritek az országrombolását. A most már kormánypárti lakájmédia 16(inkább 36) évnyi munkája valamint az óellenzék gerinctelen és alkalmatlan figuráinak hazudozásai(te is közéjük tartozol Gábor) olyan tudatlanságba és sötét állapotba lökték a tisza szavazókat, hogy idő fog kelleni a kijózanodásukhoz mint Gyurcsány öszödi beszéde után. De én az országromboláson kívül másért nem aggódom mert meg fogjátok kapni a jutalmat a tetteitekért. (legutóbb ez 16 év országépítő Orbán kormányzás volt)
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0
1
states-2
2026. július 06. 07:50
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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2
0
Darthvader
2026. július 06. 07:49
Mindez azért van, mert egy beteg, bosszúálló és nem okos elme nyerte meg a választást. Sajnos. Kérdés, hogy erre a végleges kártékonyságra mikor ébrednek rá a választok, a kormány tagjai, MP szponzorai . Bár nekik ez nem probléma, csak, ha belebukik.
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1
0
states-2
2026. július 06. 07:49
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
Válasz erre
2
0
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