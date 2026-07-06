„Az elmúlt héten hazánkba látogatott a Velencei Bizottság küldöttsége; a miniszterelnök nekirontott ellenzéki képviselőknek és Áder János egykori köztársasági elnöknek, majd ugyanezzel a lendülettel követelt válaszokat az ügyészségtől Orbán Viktor gyanúsítottként történő meghallgatása ügyében. A magyar gazdasággal kapcsolatban továbbra sem lehet tisztán látni, és július 4-én, szombaton ünnepelte a világ vezető hatalma, az Amerikai Egyesült Államok a függetlensége kikiáltásának 250. évfordulóját. Az előbb felsorolt történések látszólag távol esnek egymástól, így hát joggal lehet feltenni a kérdést: vajon összeköti-e olyasmi ezeket a témákat, ami számunkra is fontos tudással és tanulsággal szolgálhat? Erre a kérdésre igyekszem most megadni a választ.

A Tisza-kormány még nem érkezett el a hivatalban eltöltött első 100 napjáig, így korai lenne érdemben értékelni a tevékenységét. Ahogy írtam is erről, a külpolitikában egyértelműen jó irányt vett a kabinet, a belpolitikában pedig születtek helyes és kevésbé előremutató döntések egyaránt.