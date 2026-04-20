Több tiszteletet követel és alázatot javasol Magyar Péternek a Mi Hazánk

Saját magával szembesítette Magyar Pétert a Mi Hazánk Mozgalom, miután a Tisza elnöke belerúgott Toroczkai László pártjába. A jelenség nem újkeletú,

Magyar Pétertől sosem állt távol a gúnyos, lekezelő stílus, amit most a Mi Hazánkra is kiterjesztett.

A Tisza elnöke ráadásul saját magával ment szembe, hiszen hétfőn, a parlament alakuló ülésének előkészítési tárgyalása után azt mondta, "szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására", majd alig fél órával később a sajtótájékoztatón beleállt a nemzeti pártba, amikor azzal viccelődött, ő nem tudja, 5 vagy 6 képviselője van a Mi Hazánknak, de kevesebb, mint ahány törpéje van Hófehérkének".