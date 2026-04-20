Több tiszteletet követel és alázatot javasol Magyar Péternek a Mi Hazánk

Milliók hite a tét: ezzel az öt ponttal nyerhetnek a patrióták
Fel kell állni a súlyos vereségből, de a sebek nyalogatása után érdemes a tettek mezejére lépni.
A Tisza elnökének stílusa nem változott, most Toroczkai László tette helyre a gúnyolódó vezért.
Saját magával szembesítette Magyar Pétert a Mi Hazánk Mozgalom, miután a Tisza elnöke belerúgott Toroczkai László pártjába. A jelenség nem újkeletú,
Magyar Pétertől sosem állt távol a gúnyos, lekezelő stílus, amit most a Mi Hazánkra is kiterjesztett.
A Tisza elnöke ráadásul saját magával ment szembe, hiszen hétfőn, a parlament alakuló ülésének előkészítési tárgyalása után azt mondta, "szeretnék mindenkit megkérni a verbális lincselés leállítására", majd alig fél órával később a sajtótájékoztatón beleállt a nemzeti pártba, amikor azzal viccelődött, ő nem tudja, 5 vagy 6 képviselője van a Mi Hazánknak, de kevesebb, mint ahány törpéje van Hófehérkének".
Toroczkai László és pártja nem hagyta szó nélkül a Tisza vezér – államférfihoz sem méltó – stílusát, és
több tiszteletet követelt a rájuk szavazó 358 ezer honfitársunknak.
A párt Lukács evangéliumából kiválasztott mondattal is üzent Magyar Péternek:
Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát felmagasztaltatik.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI