Leleplezte a szakszervezet Magyar Pétert: nyíltan a magyar emberek megkopasztására törekszik a pártja

Ha eltűnik az árrésstop, megszűnik az egyetlen közvetlen korlát az alapvető élelmiszerek árképzésén. Ha megszűnik a különadó, a legnagyobb láncok költsége csökken – de semmi nem kötelezi őket arra, hogy ezt a vásárlóknak adják tovább. A kettő együtt: garantált profitnövekedés a multiknak, és garantált bizonytalanság a magyar családoknak.

Ez nem piac, ez kiszolgáltatottság. És tegyük fel a kérdést, amit sokan megkerülnek: ha megszűnik a különadó, hová tűnnek a milliárdok?

A válasz sajnos ismerős. Nem a magyar családokhoz kerülnek. Nem a dolgozókhoz kerülnek. Hanem oda, ahol eddig is landoltak: a multinacionális láncok profitjában.

A múlt tapasztalata világos: amikor nem voltak ilyen fékek, a megtermelt milliárdokat talicskával tolták ki a rendszerből.

A dolgozó ebből mit látott? Több munkát, nagyobb terhelést, és ugyanazt a hónap végét. És közben jön a következő illúzió: majd a béremelések megoldják. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelentősebb béremelések mögött döntően kormányzati bérpolitikai lépések álltak. Amint elszabadulnak az árak, az infláció egyszerűen lenullázza ezt az előnyt.