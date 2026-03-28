Leleplezte a szakszervezet Magyar Pétert: nyíltan a magyar emberek megkopasztására törekszik a pártja

Végre rajtakapták Magyar Pétert: megkapta az első igazi nagy kijózanító pofont a Tisza elnöke
„Nektek ez ennyi volt” – fogalmazott Kocsis Máté.
Nyers vélemény érkezett a baloldali párt globalista elképzeléseiről.
A továbbiakban változtatás nélkül közüljük az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet reakcióját az árrésstopról:
„Az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet egyértelműen kimondja: az árrésstop, a kiskereskedelmi különadó és az árkorlátozások megszüntetése nem gazdasági reform, hanem egyenes út a dráguláshoz.
Aki azt állítja, hogy ezek kivezetése után olcsóbb lesz a bevásárlás, az vagy nem érti a valóságot, vagy félrevezeti az embereket.
Magyarországon már láttuk, mi történik, amikor »engedik a piacot működni«: amikor csökkent az áfa, az árak alig mozdultak – a pénz jelentős része a nagy kereskedelmi láncoknál maradt. Most ugyanez történne újra, csak nagyobb tételben.
Ha eltűnik az árrésstop, megszűnik az egyetlen közvetlen korlát az alapvető élelmiszerek árképzésén. Ha megszűnik a különadó, a legnagyobb láncok költsége csökken – de semmi nem kötelezi őket arra, hogy ezt a vásárlóknak adják tovább. A kettő együtt: garantált profitnövekedés a multiknak, és garantált bizonytalanság a magyar családoknak.
Ez nem piac, ez kiszolgáltatottság. És tegyük fel a kérdést, amit sokan megkerülnek: ha megszűnik a különadó, hová tűnnek a milliárdok?
A válasz sajnos ismerős. Nem a magyar családokhoz kerülnek. Nem a dolgozókhoz kerülnek. Hanem oda, ahol eddig is landoltak: a multinacionális láncok profitjában.
A múlt tapasztalata világos: amikor nem voltak ilyen fékek, a megtermelt milliárdokat talicskával tolták ki a rendszerből.
A dolgozó ebből mit látott? Több munkát, nagyobb terhelést, és ugyanazt a hónap végét. És közben jön a következő illúzió: majd a béremelések megoldják. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelentősebb béremelések mögött döntően kormányzati bérpolitikai lépések álltak. Amint elszabadulnak az árak, az infláció egyszerűen lenullázza ezt az előnyt.
Ez egy zárt kör: a dolgozó többet dolgozik, a bolt drágább lesz, a profit nő, és valaki más gazdagodik belőle. És ezért mondjuk ki világosan, érthetően, minden magyar ember nevében:
»Nem hagyjuk, hogy megint kipakolják a magyar emberek zsebét!«
»Ha megszűnik a különadó, a milliárdok nem a magyar családokhoz kerülnek, hanem a multikhoz.«
»A dolgozó mit kap? Több munkát, drágább boltot, és ugyanazt a hónap végét.«
»A béremelést elviszi az áremelés – ezt már egyszer végignéztük.«
»Aki elengedi az árréseket, az elengedi az árakat is.«
»Ez nem gazdaságpolitika, hanem áremelési felhatalmazás.«
A magyar emberek nem kísérleti alanyok. A mindennapi megélhetés nem lehet profitjáték. Az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet minden eszközzel fellép az ellen, hogy a válság árát ismét a dolgozókkal és a családokkal fizettessék meg.
Bubenkó Csaba elnök”
