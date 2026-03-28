Leleplezte a szakszervezet Magyar Pétert: nyíltan a magyar emberek megkopasztására törekszik a pártja

2026. március 28. 10:16

Nyers vélemény érkezett a baloldali párt globalista elképzeléseiről.

A továbbiakban változtatás nélkül közüljük az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet reakcióját az árrésstopról:

„Az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet egyértelműen kimondja: az árrésstop, a kiskereskedelmi különadó és az árkorlátozások megszüntetése nem gazdasági reform, hanem egyenes út a dráguláshoz.

Aki azt állítja, hogy ezek kivezetése után olcsóbb lesz a bevásárlás, az vagy nem érti a valóságot, vagy félrevezeti az embereket.

Magyarországon már láttuk, mi történik, amikor »engedik a piacot működni«: amikor csökkent az áfa, az árak alig mozdultak – a pénz jelentős része a nagy kereskedelmi láncoknál maradt. Most ugyanez történne újra, csak nagyobb tételben.

Ha eltűnik az árrésstop, megszűnik az egyetlen közvetlen korlát az alapvető élelmiszerek árképzésén. Ha megszűnik a különadó, a legnagyobb láncok költsége csökken – de semmi nem kötelezi őket arra, hogy ezt a vásárlóknak adják tovább. A kettő együtt: garantált profitnövekedés a multiknak, és garantált bizonytalanság a magyar családoknak.

Ez nem piac, ez kiszolgáltatottság. És tegyük fel a kérdést, amit sokan megkerülnek: ha megszűnik a különadó, hová tűnnek a milliárdok?

A válasz sajnos ismerős. Nem a magyar családokhoz kerülnek. Nem a dolgozókhoz kerülnek. Hanem oda, ahol eddig is landoltak: a multinacionális láncok profitjában.

A múlt tapasztalata világos: amikor nem voltak ilyen fékek, a megtermelt milliárdokat talicskával tolták ki a rendszerből.

A dolgozó ebből mit látott? Több munkát, nagyobb terhelést, és ugyanazt a hónap végét. És közben jön a következő illúzió: majd a béremelések megoldják. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelentősebb béremelések mögött döntően kormányzati bérpolitikai lépések álltak. Amint elszabadulnak az árak, az infláció egyszerűen lenullázza ezt az előnyt.

Ez egy zárt kör: a dolgozó többet dolgozik, a bolt drágább lesz, a profit nő, és valaki más gazdagodik belőle. És ezért mondjuk ki világosan, érthetően, minden magyar ember nevében:

»Nem hagyjuk, hogy megint kipakolják a magyar emberek zsebét!«

»Ha megszűnik a különadó, a milliárdok nem a magyar családokhoz kerülnek, hanem a multikhoz.«

»A dolgozó mit kap? Több munkát, drágább boltot, és ugyanazt a hónap végét.«

»A béremelést elviszi az áremelés – ezt már egyszer végignéztük.«

»Aki elengedi az árréseket, az elengedi az árakat is.«

»Ez nem gazdaságpolitika, hanem áremelési felhatalmazás.«

A magyar emberek nem kísérleti alanyok. A mindennapi megélhetés nem lehet profitjáték. Az Egyenlő.hu Modern Szakszervezet minden eszközzel fellép az ellen, hogy a válság árát ismét a dolgozókkal és a családokkal fizettessék meg.

Bubenkó Csaba elnök”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szomszéd
2026. március 28. 11:18
Világos beszéd. Nem tudtam eddig, hogy van ilyen szakszervezet is, de ideje volt. Hajrá fiúk, erősödjetek! Jót tenne a Fidesznek is, ha erősebb szakszervezetek lennének. Hogy komolyabb tárgyalások után szülessenek meg fontos döntések. Épeszű (konstruktív) ellenzéki politikai párt úgysem lesz továbbra sem. Mármint a Fidesz újabb 2/3-a után sem :-)))
targoncasjozsi
2026. március 28. 11:14
Nálam már az piros pont lesz a TISZÁnak ha nem a multikat tömi ki százmilliárdokkal: Tessék ezt a fideszes index hozta le, volt itt még több milliárdocska is: index.hu/gazdasag/2025/11/18/god-samsung-akkumulatorgyar-tamogatas-engedely-birosag-itelet/
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 28. 10:35
Ez a “szakszervezet” melyik munkavállalói csoport érdekeit védi? A Miniszterelnökségben dolgozókét? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
franciscofranco
2026. március 28. 10:34
A kereskedelmi dolgozókat segítő törvénymódosítást javasol a CÖF-CÖKA és az Egyenlő.hu szakszervezet :))))))))))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!