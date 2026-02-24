Politikai vita ide vagy oda: így segíti Magyarország az ukrajnai menekülteket

Ugyanakkor az ukrán vezetés és az ukrán emberek között a magyar kormány is különbséget tesz. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök a Béketanács washingtoni gyűlése után fogalmazott,

minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket. De nem akarjuk, hogy belehúzzanak a háborúba”.

Hogy mennyire nem a magyar kormány (vagy magyar nép) versus ukrán nép az igazi felállás, az onnan is látszik, hogy a magyar segítséget egyébként természetesen a magyarországi ukránok is méltányolják. Ha külpolitikai szinten éppen élesek is a konfliktusok a két állam között, humanitárius szinten mindenképpen köszönetet érdemel Magyarország, mert „igenis nagyon sokat segít Ukrajnának, a kormányzat, a minisztériumok, a civil szervezetek, önkormányzatok és a magánemberek szintjén is” – erről Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló beszélt korábban lapunknak, aki csalódottságát és egyben szomorúságát fejezte ki, hogy Ukrajna választási téma lett az egyes politikai pártok kampányában.

A kezdetek kezdetétől elérhető széleskörű támogatásokról mi magunk is meggyőződhettünk, riportok tucatjaiban; beszéltünk például a kimondottan az érkezett menekültek munkába állását segítő munkaközvetítő céggel, a Semmelweis Egyetem rektorával arról, hogyan helyeztek el ukrán orvostanhallgatók az az egyetemen és hogyan kaphattak tőlük orvosi ellátást a menekültek, de beszélgettünk menekült sokgyermekes édesanyával és hallgatókkal is.

A négy évvel ezelőtti dermesztő első napok kapcsán a nemzetiségi szószóló egyébként úgy nyilatkozik nekünk: