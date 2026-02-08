Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának
Tombol a gyűlölet Ukrajnában, sokan tűkön ülve várják a magyar választást.
Ez a mondat végképp orosz csatlóssá tette.
„- Orbán ki bírta mondani: Ukrajna az ellenségünk. Ez a megbomlás jele. Igen, az az Ukrajna, amely több, mint három éve tartja vissza az oroszokat, és harcol hősiesen. Ez a mondat végképp orosz csatlóssá tette
- van már a Tiszának is programja. Elszámoltatás helyett milliárdos-adó. Eszerint Mészáros Lőrinc (Orbán) megússza, hogy felelősségre vonják
- Karácsony Gergely megdicséri a Tisza programját. A gesztus érthető, hiszen a Tisza és a Fidesz együtt fojtogatja a fővárosi közgyűlésben. Nem emlékszem, hogy a mellette folyamatosan kiálló DK programjáról lett volna elismerő szava
- Orbán már ott tart, hogy rendelettel ír felül törvényeket
- a Kutyapárt azt mondta, úgy indít jelölteket, hogy egyéniben ne, csak listán szavazzanak rájuk. Amikor a két humanista mondta ugyanezt, mindenki röhögött, pedig a kutyákkal sem kevésbé vicces. Képzeld el azt a kutyás jelöltet, aki elindul 500 ajánlásért, de közben azt mondja az embernek, nehogy aztán rám szavazzon
- Nem indul a Párbeszéd a választáson. A párt, amelynek elnöke a párt állami támogatásából másik pártot próbált szervezni. A párt amelynek 6 képviselőjéből 4 nem volt már tagja a pártnak, még a frakcióvezető sem”
