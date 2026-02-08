Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
facebook instagram twitter linkedin youtube
Orbán ki bírta mondani: Ukrajna az ellenségünk

2026. február 08. 10:01

Ez a mondat végképp orosz csatlóssá tette.

2026. február 08. 10:01
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„- Orbán ki bírta mondani: Ukrajna az ellenségünk. Ez a megbomlás jele. Igen, az az Ukrajna, amely több, mint három éve tartja vissza az oroszokat, és harcol hősiesen. Ez a mondat végképp orosz csatlóssá tette

- van már a Tiszának is programja. Elszámoltatás helyett milliárdos-adó. Eszerint Mészáros Lőrinc (Orbán) megússza, hogy felelősségre vonják

- Karácsony Gergely megdicséri a Tisza programját. A gesztus érthető, hiszen a Tisza és a Fidesz együtt fojtogatja a fővárosi közgyűlésben. Nem emlékszem, hogy a mellette folyamatosan kiálló DK programjáról lett volna elismerő szava

- Orbán már ott tart, hogy rendelettel ír felül törvényeket

- a Kutyapárt azt mondta, úgy indít jelölteket, hogy egyéniben ne, csak listán szavazzanak rájuk. Amikor a két humanista mondta ugyanezt, mindenki röhögött, pedig a kutyákkal sem kevésbé vicces. Képzeld el azt a kutyás jelöltet, aki elindul 500 ajánlásért, de közben azt mondja az embernek, nehogy aztán rám szavazzon 

- Nem indul a Párbeszéd a választáson. A párt, amelynek elnöke a párt állami támogatásából másik pártot próbált szervezni. A párt amelynek 6 képviselőjéből 4 nem volt már tagja a pártnak, még a frakcióvezető sem

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Szuperszig
2026. február 08. 11:22
Baszodanyád recskamatyi! Ha a szomszédod kilopkodja a pénzedet a száládról, fenyegeti a rokonaidat, zavarja a túlélésedet, akkor az a barátod???
B_kanya
2026. február 08. 11:22
polárüveg 2026. február 08. 10:38 "Ukrajnában nemcsak halállistára tettek magyar politikusokat, köztük a magyar kormányfőt. Amit ukrán kormány hallgatólagos támogatása nélkül nem tudnának megtenni, " Mióta az ukrán nagykövet, fejléces, pöcsétes papíron az Operát FELSZÓLÍTOTTA egy orosz művész letiltására, mégpedig a halállistára hivatkozva... A támogatás NEM hallgatólagos.
B_kanya
2026. február 08. 11:19
Rá se ránts zsótibácsi, hogy fuckrajna robbantotta fel az Északi Áramlatot, lengyel civileket öltek, a gyerekedet a hátadon tosszák meg - hát feltarcsák azokat az oroszokat, akikkel klara dobreva anyanyelvén csevegett....
olajbányász
2026. február 08. 11:13
Zsoltibácsi megszólalt - ez is lehetne a cikk címe.
