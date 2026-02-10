Ft
tisza magyar péter Ukrajna EU-csatlakozása brüsszel európai néppárt ukrajna

Most bukott le Magyar Péter: hiába tagad, Brüsszelben kimondták, a Tisza Párt győzelmével azonnal zöld utat kapna Kijev

2026. február 10. 08:47

Hiába próbál a Tisza idehaza mást kommunikálni a választók felé. Ez csupán a kampány része.

2026. február 10. 08:47
null

Bár eddig is nyílt titok volt, mostanra feketén fehéren ki lett mondva, hogy Ukrajna gyorsított, már akár 2027-es uniós csatlakozásának egyetlen akadálya van; a regnáló magyar kormány. Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Fidesz leváltásával, és a Tisza hatalomra kerülésével minden maradék akadály elhárul Ukrajna felvétele elől – derül ki abból az öt lépésből álló uniós tervezetből, amelyet kedden reggel a Politico is nyilvánosságra hozott.

Az öt lépésről korábban a Mandiner is beszámolt, és, mint megírtuk, annak utolsó három lépése arról szól, hogyan lehetne semlegesíteni az Orbán-kormány vétóját, illetve az lenne a legjobb forgatókönyv a Politico szerint, ha áprilisban nem a Fidesz, hanem a Tisza nyerné a választásokat amire a szerintük van is esély.

Az ötlépéses tervezet utolsó pontjaként elismerik, hogy komolyan terítékre kerülhet a magyar vétó megvonása az unió 7-es cikke alapján, amit eddig szándékosan nem léptek meg. Az EU szándékosan kivárja a magyarországi választást, és csak azután áll elő ezzel az ötlettel – amennyiben marad az Orbán-kormány –, mert attól tartanak, hogy ezzel a lépéssel a kampányidőszakban a regnáló kormány malmára hajtják a vizet.

Hiába tagad a Tisza, Brüsszelből lebuktatják

Magyar Péterék hiába próbálják kétségbeesetten meggyőzni a hazai választókat, hogy a Tisza nem fogja támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását, 

az Európai Unióban tett állásfoglalásaik, és brüsszeli szövetségeseik kommunikációja ennek épp az ellenkezőjéről tanúskodik.

A Tisza uniós pártcsaládja, az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber rendszeresen nyíltan elmondja, hogy az ukrajnai háború pénzelése és Kijev uniós csatlakozása mellett állnak.

Ráadásul az Európai Néppárt, a balközép Szocialistákkal és Demokratákkal, valamint a liberális Renew Europe-pal megegyezett abban, hogy gyorsított szavazással lehetővé tegyék a tavaly év végén az állam- és kormányfők által elfogadott 90 milliárd eurós hitelfelvételt a Bizottság számára. A hitelről szerdán szavaz az Európai Parlament.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala


 

 


 

Összesen 6 komment

survivor
2026. február 10. 10:02
dundi- fan Akarod, vagy nem ?🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ A szőke bombazó Ursi akarja....💃💃💃💃🧚
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. február 10. 09:24
Igen, teljesen nyilvánvalóan csak a dundin múlik a dolog. Csak ő áll ellent a gyorsított csatlakozásnak. mandiner.hu/kulfold/2026/01/tepheti-a-hajat-zelenszkij-az-egyik-legnagyobb-tamogatoja-csapta-be-az-europai-unio-ajtajat-ukrajna-elott Igaz, nem volt az olyan rég, hogy téphette a haját Zelenszkij, amiért a németek azt mondták, nem. "dundi-fan3 2026. január 07. 16:33 Küldenek katonákat, jön a világháború. Nyüszíthet Zelenszkij, mégsem küldenek. Megegyeztek a háborúpárti EU országok, mennek a katonák, küszöbön a világháború. Ez most nagyon fáj Zelenszkijnek, senki nem küld katonákat. És ezeket a köröket napjában többször lefutjátok. Ma még lesz egy forduló?" Pontosan ugyanígy hazudoztok a csatlakozásról is, "kedves" mandarin, és jönnek is rá a retardáltak, mint gyöngytyúk a takonyra...
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. február 10. 09:22 Szerkesztve
Z. A peter magyar megkérdezte a hülye szektásait és arra szavaztak, hogy fel kell venni ukrajnát az EU-ba... Akkor most miről beszélünk??? ❓ webernek és ursulának egyébként sem mondhat nemet, mert ugrana a mentelmi joga... 💯😊❗ Egyébként 61 nap múlva ez meg fog történni, mert nem tudta leváltani az Orbán kormányt!!! 💯😆😝❗👏
Válasz erre
2
0
sozlib_abschaum
2026. február 10. 09:11
"ha áprilisban nem a Fidesz, hanem a Tisza nyerné a választásokat amire a szerintük van is esély", ha, ha, ha, ezek a nyugati elmebetegek még mindig nem ismerik a magyar néplelket, azt hiszik, ha az orrunk elé tolnak egy bohócot (petr madjar), egy pár bolsevik kriptaszökevényt és egy - két vállalati helytartót, plusz egy pár külföldről pénzelt "újságírót" akkor már a magyarok alig várják, hogy ezekre a hazaárulókra szavazhassanak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!