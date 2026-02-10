Most bukott le Magyar Péter: hiába tagad, Brüsszelben kimondták, a Tisza Párt győzelmével azonnal zöld utat kapna Kijev

Bár eddig is nyílt titok volt, mostanra feketén fehéren ki lett mondva, hogy Ukrajna gyorsított, már akár 2027-es uniós csatlakozásának egyetlen akadálya van; a regnáló magyar kormány. Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Fidesz leváltásával, és a Tisza hatalomra kerülésével minden maradék akadály elhárul Ukrajna felvétele elől – derül ki abból az öt lépésből álló uniós tervezetből, amelyet kedden reggel a Politico is nyilvánosságra hozott.

Az öt lépésről korábban a Mandiner is beszámolt, és, mint megírtuk, annak utolsó három lépése arról szól, hogyan lehetne semlegesíteni az Orbán-kormány vétóját, illetve az lenne a legjobb forgatókönyv a Politico szerint, ha áprilisban nem a Fidesz, hanem a Tisza nyerné a választásokat amire a szerintük van is esély.