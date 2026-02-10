Most bukott le Magyar Péter: hiába tagad, Brüsszelben kimondták, a Tisza Párt győzelmével azonnal zöld utat kapna Kijev
2026. február 10. 08:47
Hiába próbál a Tisza idehaza mást kommunikálni a választók felé. Ez csupán a kampány része.
2026. február 10. 08:47
Bár eddig is nyílt titok volt, mostanra feketén fehéren ki lett mondva, hogy Ukrajna gyorsított, már akár 2027-es uniós csatlakozásának egyetlen akadálya van; a regnáló magyar kormány. Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Fidesz leváltásával, és a Tisza hatalomra kerülésével minden maradék akadály elhárul Ukrajna felvétele elől – derül ki abból az öt lépésből álló uniós tervezetből, amelyet kedden reggel a Politico is nyilvánosságra hozott.
Az öt lépésről korábban a Mandiner is beszámolt, és, mint megírtuk, annak utolsó három lépése arról szól, hogyan lehetne semlegesíteni az Orbán-kormány vétóját, illetve az lenne a legjobb forgatókönyv a Politico szerint, ha áprilisban nem a Fidesz, hanem a Tisza nyerné a választásokat amire a szerintük van is esély.
Az ötlépéses tervezet utolsó pontjaként elismerik, hogy komolyan terítékre kerülhet a magyar vétó megvonása az unió 7-es cikke alapján, amit eddig szándékosan nem léptek meg. Az EU szándékosan kivárja a magyarországi választást, és csak azután áll elő ezzel az ötlettel – amennyiben marad az Orbán-kormány –, mert attól tartanak, hogy ezzel a lépéssel a kampányidőszakban a regnáló kormány malmára hajtják a vizet.
Hiába tagad a Tisza, Brüsszelből lebuktatják
Magyar Péterék hiába próbálják kétségbeesetten meggyőzni a hazai választókat, hogy a Tisza nem fogja támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását,
az Európai Unióban tett állásfoglalásaik, és brüsszeli szövetségeseik kommunikációja ennek épp az ellenkezőjéről tanúskodik.
A Tisza uniós pártcsaládja, az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber rendszeresen nyíltan elmondja, hogy az ukrajnai háború pénzelése és Kijev uniós csatlakozása mellett állnak.
Ráadásul az Európai Néppárt, a balközép Szocialistákkal és Demokratákkal, valamint a liberális Renew Europe-pal megegyezett abban, hogy gyorsított szavazással lehetővé tegyék a tavaly év végén az állam- és kormányfők által elfogadott 90 milliárd eurós hitelfelvételt a Bizottság számára. A hitelről szerdán szavaz az Európai Parlament.
