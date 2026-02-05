Brüsszel tapsol: 100 nap, ami sokkolta az országot – így indult Magyar Péter kormányzása!

Július 4-én felvételek láttak napvilágot az ellenzéki sajtóban, amin Magyar Péter látható egy franciaországi luxusvillában.

A képek nyilvánosságra hozása után öt képviselő kilépett a Tisza-frakcióból.

Július közepén újabb kutatási eredmények jöttek ki: a Tisza Párt támogatottsága 20 százalékra esett!

Július 19-én Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazánk minden kapcsolatot megszakít Oroszországgal és Kínával. A folyamatban lévő beruházásokat felfüggesztik, a támogatásokat visszavonják. Közölte azt is, hogy a jövőben Magyarország egyetlen uniós döntést sem fog megvétózni. Örömmel jelentette be, hogy minden akadály elhárult a korábban politikai okokból befagyasztott uniós források érkezése elől.

Brüsszel hallgat

Július 22-én a rendőrség és a TEK rajtaütésszerűen elfoglalták a közmédia Kunigunda úti szerkesztőségét. Az MTVA új vezetőjének Gulyás Mártont nevezték ki, aki azonnal eltávolított minden vezetőt és szerkesztőt. A közmédia három napra felfüggesztette a működését. Július 25-én újraindult a közmédia adása. Onnantól kezdve egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívást, míg a tiszások folyamatosan a képernyőre kerültek. Brüsszel természetesen ebben az ügyben is néma maradt.

Augusztus elején lázadáshoz közeli helyzet alakult ki a Tisza-frakcióban, de Magyar Péter több államtitkári és egyéb pozíció újraosztásával eléri, hogy az elégedetlenkedő képviselők továbbra is kitartsanak a kormány mellett.

A kabinet helyzetét segíti, hogy a nyári időszakban a tüntetések intenzitása kissé csökkent, illetve a rezsicsökkentés megszüntetésének hatása a nyári időjárás miatt még nem jelent meg a számlákban.

Augusztus 12-én Kármán András bejelentette, hogy maximálták a nyugdíjak felső határát. Szeptember 1-től senki nem kaphat 500 ezer forintnál több nyugdíjat. A kabinet az árstopintézkedéseket is megszüntette. Az infláció azonnal 5 százalékponttal növekedett.

Augusztus 14-én bejelentették, hogy elmarad a tűzijáték.

Augusztus 18-án a kormánypárti sajtóban megjelent előterjesztés szerint Magyarországnak a következő években 4000 milliárd forinttal kell támogatnia Ukrajnát az uniós források felszabadítása érdekében. Bár a kormánypárti sajtó azt próbálja sulykolni, hogy az ország mérlege a hatalmas ukrajnai kiadás ellenére is pozitív lesz, ezt többen komoly szakmai érvekkel megcáfolták.

Augusztus 20-án súlyos összecsapásokba torkollottak a fővárosi ünnepségek. Magyar Péter nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

Augusztus 22-én több száz illegális bevándorló érkezett a Debrecenben megnyitott menekülttáborba. A hatalmas felháborodást csak karhatalmi erővel sikerült megfékezni.

Augusztus 25-én a kormányzat is megerősítette, hogy az uniós szolidaritás jegyében évente 1000 milliárd forinttal kell támogatni Ukrajnát, így várhatóan újabb kiigazító intézkedésekre lesz szükség. Készül a Brüsszelnek szánt újabb konvergenciaprogram is, de ennek részleteit majd csak szeptemberben ismertetik.

Augusztus végére 15 százalék alá esett a Tisza népszerűsége.

Augusztus 31-én titokban megkezdődött a magyar-szerb határon lévő műszaki határzár bontása.

És eljött a 100. nap.

Szeptember 2-án Magyar Péter a Keleti-pályaudvaron bejelentette, hogy útnak indultak Ukrajnába az első magyar békefenntartó csapatok.

A hatalmas botrány miatt a kormányfő csak két percet tudott beszélni, majd a rendvédelmi egységeknek kellett kimenekíteni a kormányfőt a feldühödött tüntetők elől.

***