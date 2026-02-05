Ft
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány magyar péter brüsszel ukrajna

Brüsszel tapsol: 100 nap, ami sokkolta az országot – így indult Magyar Péter kormányzása!

2026. február 05. 05:15

A Tisza Párt januárra ígérte a programját, de ebből semmi sem lett. Éppen ezért most felvázoltuk, hogyan nézne ki Magyar Péter kormányának első 100 napja a kiszivárgott nyilatkozatok és tervek alapján – lépésről lépésre.

2026. február 05. 05:15
null
Kovács András
Kovács András

Januárban mutatják be a Tisza programját, jogszabályokkal és 100 napos tervvel készülnek – röpítette a világba a Telex 2025. november 15-én 15:54 perckor. Mivel már február 5-ét írunk, és a fenti ígéretből januárban egyetlen hang sem teljesült, ezért itt az idő, hogy a rendelkezésemre álló tiszás nyilatkozatok és tervek alapján felvázoljam a Magyar Péter-féle kormány első száz napját! 

Magyar
Magyar Péter első 100 napja a kiszivárgott tervek alapján eléggé brutális lesz
Forrás: Ferenc ISZA / AFP

Teljes kitiltás a parlamentben

2026. május 25-én az Országgyűlés megválasztotta kormányfőnek Magyar Pétert. Még délután a korábban házelnöknek választott Tarr Zoltán minden médiaterméket kitiltott a parlament épületéből. Az új szabály szerint csak azok az újságírók léphetnek be az Országgyűlés épületébe, akik a 2026-os parlamenti választási kampányban egyetlen kritikus cikket sem jelentettek meg a Tisza Párttal kapcsolatban. Tarr azt mondta, azért kellett meghozni ezt az új szabályt, mivel csak így lehet gátat szabni a korábbi mértéktelen propagandának. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja
Tovább a cikkhezchevron

Május 26-án nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Magyar Péter, de egyetlen olyan újságírót sem engedtek be a rendezvényre, akinek bármilyen köze volt az általuk fideszesnek nevezett médiumokhoz.

A brutális kitiltás ellen egyetlen, korábban ellenzékinek nevezett médium munkatársa sem tiltakozott.

A tájékoztatón elhangzott: általános költségvetési revíziót tart a kabinet, és ennek lezárultával hozzák meg a megfelelő döntéseket. 

Május 30-án új házszabályt terjesztett elő a tiszás többség. 

Az új tervezet szerint nem lehet többé az azonnali kérdések órájában kérdezni a miniszterelnököt, csak írásbeli lehetőség áll a képviselők rendelkezésére.

A parlamenti ülések hosszát is lerövidíti az új tervezet, és minden frakció csak egy kérdést tehet majd fel a jövőben a kormánynak. 

Jönnek a Magyar Péter-féle megszorítások

Június elején a kormányközeli sajtóban egyre több sejtetés lát napvilágot arról, hogy a Tisza a korábbi ígéretekkel szemben mégis megszorításokra készül a következő időszakban. A költségvetési revízió tovább folytatódik, hivatalos részletek nem ismertek. 

Június 4-én Magyar Péter Brüsszelben ígéretet tett Ursula von der Leyennek, hogy Magyarország az uniós pénzek érdekében elfogadja a migrációs paktumot, eltörli a gyermekvédelmi törvényt, és a magyar költségvetést olyan szempontból is felülvizsgálja, hogyan lehetne Ukrajna számára több forrást biztosítani. A kormánnyal szemben kritikus sajtót gyorsan eltávolították a helyszínről, Magyar Péter egyetlen kérdésre sem válaszolt.

Az ellenzék azonnal bejelentette, hogy tiltakozó megmozdulásokat szervez, mivel Magyar pont az ellenkezőjét ígérte a kampányban. 

Egyre több részlet lát napvilágot a kormányzat várható gazdasági intézkedéseiről. A hírek több elemben megegyeznek azzal a több mint 600 oldalas megszorítócsomaggal, ami még a kampányban lett ismert a Tisza háza tájáról. A június első felében közölt felmérések a Tisza támogatottságának meredek zuhanásáról tanúskodnak.

Magyar Péter dühödt hangnemben rontott rá azokra a kormányhoz köthető újságokra, amelyek közölték ezeket a kutatásokat. 

Június 13-án Kapitány István és Kármán András rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a várakozásokhoz képest is sokkal rosszabb a költségvetés helyzete, így egyelőre nincs lehetőség a választási kampányban tett ígéretek rövid távú megvalósítására. Több rendkívüli intézkedést kell bevezetni: 

  • Július 1-től megszűnik az egykulcsos adórendszer. Bruttó 500 ezer forint alatt 23 százalékra emelkedik a kulcs, míg bruttó 500 ezer forint felett 33 százalékos kulcs jön. A minimálbér adómentességét is elhalasztják. 
  • Megszűnik az édesanyák szja-mentessége, valamint a 25 éven aluli fiatalok adómentessége.
  • Megszűnik a 13. és a 14. havi nyugdíj, mivel ezekre nincs forrás a következő évek büdzséjében. 
  • Teljesen átalakul a rezsicsökkentés rendszere, mivel az orosz energiahordozókról történő leválás miatt nem fenntartható a mostani árszínvonal. 
  • Felfüggesztik az otthonteremtési támogatásokat. 
  • A szolidaritási adó megmarad, sőt, 2027-től 5 százalékkal emelkedik. 
  • A Bankszövetség kérése alapján 200 milliárd forinttal könnyítik a bankadót.  

A súlyos intézkedéseket azzal indokolták a gazdasági vezetők, hogy 2030-ra be lehessen vezetni az eurót, mivel Brüsszel az uniós források kifizetését is ehhez kötötte.

A tájékoztatón kérdéseket nem lehetett feltenni. 

Tüntetések
 

Miután bejelentették a súlyos megszorító intézkedéseket, az ellenzéki pártok tiltakozó megmozdulásokat jelentetettek be, valamint a szakszervezetek és a civil egyesületek egy része is csatlakozott. Az ellenzék helyzetét nehezíti, hogy megkezdődött az iskolai nyári szünet, de az első tüntetésen, hétvégén, több tízezren mentek a fővárosi és a megyei jogú városok utcáira. 

Június 20-án Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter bejelentette, hogy 10 Gripen vadászépet, több tucat tankot és jelentős mennyiségű fegyverszállítmányt indít útnak Ukrajnába. A miniszter nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben magyar katonák is Ukrajnába menjenek békefenntartás érdekében, de erről még zajlanak a tárgyalások. 

Június 25-én Kapitány István rendkívüli tájékoztatón bejelentette, hogy 

megszűnik a rezsicsökkentés a jelenlegi formájában.

Mind az áram, mind a gáz, mind a távhő esetében átlagos fogyasztás alatt 75 százalékos áremelkedés lesz július 1-től. Az átlagos fogyasztás felett pedig 23 százalékos emelés lesz. 

A rezsicsökkentést is eltörölte az új kormány

Június 28-án Török Gábor, a Miniszterelnökség vezetője bejelentette, hogy ismét lesz Kormányinfó, de csak az általa meghívott szerkesztőségek általa kijelölt munkatársai vehetnek részt rajta. A kormánypárti médiumok természetesen elfogadták a meghívást, és egyetlen szóval sem álltak ki a kitiltottak mellett. 

Június 30-án botrányba fulladt az Országgyűlés rendkívüli ülése, de a korábban bejelentett megszorításokat a parlament elfogadta. 

Július 4-én felvételek láttak napvilágot az ellenzéki sajtóban, amin Magyar Péter látható egy franciaországi luxusvillában. 

A képek nyilvánosságra hozása után öt képviselő kilépett a Tisza-frakcióból. 

Július közepén újabb kutatási eredmények jöttek ki: a Tisza Párt támogatottsága 20 százalékra esett! 

Július 19-én Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazánk minden kapcsolatot megszakít Oroszországgal és Kínával. A folyamatban lévő beruházásokat felfüggesztik, a támogatásokat visszavonják. Közölte azt is, hogy a jövőben Magyarország egyetlen uniós döntést sem fog megvétózni. Örömmel jelentette be, hogy minden akadály elhárult a korábban politikai okokból befagyasztott uniós források érkezése elől. 

Brüsszel hallgat

Július 22-én a rendőrség és a TEK rajtaütésszerűen elfoglalták a közmédia Kunigunda úti szerkesztőségét. Az MTVA új vezetőjének Gulyás Mártont nevezték ki, aki azonnal eltávolított minden vezetőt és szerkesztőt. A közmédia három napra felfüggesztette a működését. Július 25-én újraindult a közmédia adása. Onnantól kezdve egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívást, míg a tiszások folyamatosan a képernyőre kerültek. Brüsszel természetesen ebben az ügyben is néma maradt. 

Augusztus elején lázadáshoz közeli helyzet alakult ki a Tisza-frakcióban, de Magyar Péter több államtitkári és egyéb pozíció újraosztásával eléri, hogy az elégedetlenkedő képviselők továbbra is kitartsanak a kormány mellett. 

A kabinet helyzetét segíti, hogy a nyári időszakban a tüntetések intenzitása kissé csökkent, illetve a rezsicsökkentés megszüntetésének hatása a nyári időjárás miatt még nem jelent meg a számlákban.

Augusztus 12-én Kármán András bejelentette, hogy maximálták a nyugdíjak felső határát. Szeptember 1-től senki nem kaphat 500 ezer forintnál több nyugdíjat. A kabinet az árstopintézkedéseket is megszüntette. Az infláció azonnal 5 százalékponttal növekedett. 

Augusztus 14-én bejelentették, hogy elmarad a tűzijáték. 

Augusztus 18-án a kormánypárti sajtóban megjelent előterjesztés szerint Magyarországnak a következő években 4000 milliárd forinttal kell támogatnia Ukrajnát az uniós források felszabadítása érdekében. Bár a kormánypárti sajtó azt próbálja sulykolni, hogy az ország mérlege a hatalmas ukrajnai kiadás ellenére is pozitív lesz, ezt többen komoly szakmai érvekkel megcáfolták. 

Augusztus 20-án súlyos összecsapásokba torkollottak a fővárosi ünnepségek. Magyar Péter nem jelent meg a nyilvánosság előtt. 

Augusztus 22-én több száz illegális bevándorló érkezett a Debrecenben megnyitott menekülttáborba. A hatalmas felháborodást csak karhatalmi erővel sikerült megfékezni. 

Augusztus 25-én a kormányzat is megerősítette, hogy az uniós szolidaritás jegyében évente 1000 milliárd forinttal kell támogatni Ukrajnát, így várhatóan újabb kiigazító intézkedésekre lesz szükség. Készül a Brüsszelnek szánt újabb konvergenciaprogram is, de ennek részleteit majd csak szeptemberben ismertetik. 

Augusztus végére 15 százalék alá esett a Tisza népszerűsége. 

Augusztus 31-én titokban megkezdődött a magyar-szerb határon lévő műszaki határzár bontása. 

És eljött a 100. nap.

Szeptember 2-án Magyar Péter a Keleti-pályaudvaron bejelentette, hogy útnak indultak Ukrajnába az első magyar békefenntartó csapatok.

A hatalmas botrány miatt a kormányfő csak két percet tudott beszélni, majd a rendvédelmi egységeknek kellett kimenekíteni a kormányfőt a feldühödött tüntetők elől.  

***

(Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP)

 

Összesen 120 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2026. február 05. 09:13
megjött markov szétbaszni a topicot.
Válasz erre
0
0
dejavu
•••
2026. február 05. 09:11 Szerkesztve
Ekrü123 2026. február 05. 08:57 dejavu 2026. február 05. 08:45 Mráz poloskázik és nem érti Törököt, hogy így nem a szakmát képviseli, hanem a propagandát. Sohasem O1G-ztem és régóta itt sem láttam. A NER rövidítésének magyarázatával semmi bajom. Amit te nagyon szeretnél elkerülni, az a NER mint jelenség kritikája. Ami kezdődött az antalli gondolattal a nemzeti tőkésekről és kifutott a két rátermettebbik, az osztálytárs falu bolondjáig és a vejhez.
Válasz erre
0
0
markov-2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!