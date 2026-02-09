Itt van a Faktum legújabb elemzése

Lesújtó hírre ébredt az ország: azt hittük, végre vége, de óriásit tévedtünk
Ennek nem sokan fognak örülni.
Gőzerővel kezdett másolásba az ellenzéki párt a kampányhajrában.
Magyar Pétert az ATV Egyenes Beszéd műsorában arról kérdezte a műsorvezető, hogyan lehetséges, hogy a legutóbbi Facebook-videójában elhangzó ígéretei szinte teljes egészében fedik a Fidesz politikai vállalásait. A felsorolásban ott volt a déli határkerítés megtartása, a migránskvóták és a migrációs paktum elutasítása, a rezsicsökkentés fenntartása, valamint az adócsökkentés, a béremelés és a nyugdíjemelés ígérete. Ezek évek óta a kormányoldal kommunikációjának és politikájának alapállításai, ezért adódott a kérdés, mitől jelentene valódi alternatívát a Tisza Párt – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.
A vita magja nem az, hogy jól hangzanak-e az ígéretek, hanem az, hogy végrehajthatók-e egyszerre. Az egymás mellé rakott vállalások között ugyanis nem apró hangsúlykülönbségek, hanem politikai és gazdasági természetű ellentmondások is látszanak. Ezen a ponton a kampánylogika és a kormányzati realitás szétválik, mert ami szavazatszerzésre alkalmas, az kormányzati programként már számonkérhető.
A migráció kérdésében az alapvető törésvonal az, mit tekintünk illegálisnak.
A magyar kormány értelmezésében illegális migráns mindenki, aki engedély nélkül lépi át az államhatárt, függetlenül attól, hogy később menedékkérelmet ad-e be, és ebben a keretben kap gyakorlati szerepet a határkerítés. Az Európai Unió ezzel szemben eljárásként kezeli a határátlépést, és a jogellenes státusz a menedékkérelem elbírálása és elutasítása után áll be, így a kerítés ebben a logikában az eredeti funkcióját nem tudja betölteni. A két megközelítés közti távolságot nem lehet egyszerű mondatokkal áthidalni, mert eltérő jogi és intézményi logikákra épülnek.
Magyar Péter nem tette egyértelművé, melyik értelmezést tekinti irányadónak, pedig a pártcsaládi kötődés miatt ez nem mellékes kérdés. A Tisza Párt ahhoz az európai politikai közeghez tartozik, amely a második megközelítést képviseli, és ebben az összefüggésben külön súlyt kap, hogy az EU Migrációs és Menekültügyi Paktumához és a kötelező szolidaritási mechanizmushoz illeszkedő álláspontot támogatják. Ha Magyar Péter a Fidesz migrációs gyakorlatát vinné tovább, abból szükségszerűen konfliktus következne az európai partnerekkel és az uniós intézményekkel, ha pedig alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz, akkor a hazai kampányígéretek tartalma gyengül.
Ebbe a keretbe illeszkedik nehezen az a kijelentés is, hogy az uniós forrásokat »két hónap alatt« haza lehetne hozni.
Az Európai Unióval fennálló viták nem hangulatkérdések, hanem jogi és intézményi természetű ügyek, amelyek nem oldódnak fel attól, hogy egy politikai szereplő gyors megállapodást ígér. Különösen nem akkor, ha közben a migrációs gyakorlat átvételét is vállalja, ami újabb konfliktusokat is termelhet.
Hasonló feszültség rajzolódik ki az energiapolitikában is. Magyar Péter a rezsicsökkentés megtartását és szociális alapú kiterjesztését ígéri, miközben a Tisza környezetéből Kapitány István részéről 2027-től az orosz energiahordozókról való leválás terve hangzik el. Az Európai Unió RePowerEU programja valóban a leválás irányába mutat, de az alternatív beszerzések LNG-vel, palagázzal vagy Brent-alapú olajjal jellemzően drágábbak. Ha a beszerzési árak emelkednek, a rezsicsökkentés fenntartása és különösen a kiterjesztése csak egyre nagyobb költségvetési támogatással tartható, miközben a fedezetről és az ütemezésről nem hangzanak konkrétumok.
A migráció és az energia mellé ráadásul egy harmadik ígéretcsomag is társul, amely béremelést, adócsökkentést és nyugdíjemelést ígér. Ezek rögtön kiadási oldalon jelentkeznek, miközben a finanszírozási rész sokkal bizonytalanabb, és nem látszanak a részletes számítások vagy a végrehajtási lépések. Így a kép könnyen úgy áll össze, hogy a kiadások biztosan megjelennek, a bevételek és megtakarítások pedig általános kijelentések szintjén maradnak.
Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu
