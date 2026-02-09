Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés tisza tisza párt faktum fidesz európai unió

Itt van a Faktum legújabb elemzése

2026. február 09. 07:26

Gőzerővel kezdett másolásba az ellenzéki párt a kampányhajrában.

2026. február 09. 07:26
null

Magyar Pétert az ATV Egyenes Beszéd műsorában arról kérdezte a műsorvezető, hogyan lehetséges, hogy a legutóbbi Facebook-videójában elhangzó ígéretei szinte teljes egészében fedik a Fidesz politikai vállalásait. A felsorolásban ott volt a déli határkerítés megtartása, a migránskvóták és a migrációs paktum elutasítása, a rezsicsökkentés fenntartása, valamint az adócsökkentés, a béremelés és a nyugdíjemelés ígérete. Ezek évek óta a kormányoldal kommunikációjának és politikájának alapállításai, ezért adódott a kérdés, mitől jelentene valódi alternatívát a Tisza Párt – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A vita magja nem az, hogy jól hangzanak-e az ígéretek, hanem az, hogy végrehajthatók-e egyszerre. Az egymás mellé rakott vállalások között ugyanis nem apró hangsúlykülönbségek, hanem politikai és gazdasági természetű ellentmondások is látszanak. Ezen a ponton a kampánylogika és a kormányzati realitás szétválik, mert ami szavazatszerzésre alkalmas, az kormányzati programként már számonkérhető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

A migráció kérdésében az alapvető törésvonal az, mit tekintünk illegálisnak. 

A magyar kormány értelmezésében illegális migráns mindenki, aki engedély nélkül lépi át az államhatárt, függetlenül attól, hogy később menedékkérelmet ad-e be, és ebben a keretben kap gyakorlati szerepet a határkerítés. Az Európai Unió ezzel szemben eljárásként kezeli a határátlépést, és a jogellenes státusz a menedékkérelem elbírálása és elutasítása után áll be, így a kerítés ebben a logikában az eredeti funkcióját nem tudja betölteni. A két megközelítés közti távolságot nem lehet egyszerű mondatokkal áthidalni, mert eltérő jogi és intézményi logikákra épülnek.

Magyar Péter nem tette egyértelművé, melyik értelmezést tekinti irányadónak, pedig a pártcsaládi kötődés miatt ez nem mellékes kérdés. A Tisza Párt ahhoz az európai politikai közeghez tartozik, amely a második megközelítést képviseli, és ebben az összefüggésben külön súlyt kap, hogy az EU Migrációs és Menekültügyi Paktumához és a kötelező szolidaritási mechanizmushoz illeszkedő álláspontot támogatják. Ha Magyar Péter a Fidesz migrációs gyakorlatát vinné tovább, abból szükségszerűen konfliktus következne az európai partnerekkel és az uniós intézményekkel, ha pedig alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz, akkor a hazai kampányígéretek tartalma gyengül.

Ebbe a keretbe illeszkedik nehezen az a kijelentés is, hogy az uniós forrásokat »két hónap alatt« haza lehetne hozni.

 Az Európai Unióval fennálló viták nem hangulatkérdések, hanem jogi és intézményi természetű ügyek, amelyek nem oldódnak fel attól, hogy egy politikai szereplő gyors megállapodást ígér. Különösen nem akkor, ha közben a migrációs gyakorlat átvételét is vállalja, ami újabb konfliktusokat is termelhet.

Hasonló feszültség rajzolódik ki az energiapolitikában is. Magyar Péter a rezsicsökkentés megtartását és szociális alapú kiterjesztését ígéri, miközben a Tisza környezetéből Kapitány István részéről 2027-től az orosz energiahordozókról való leválás terve hangzik el. Az Európai Unió RePowerEU programja valóban a leválás irányába mutat, de az alternatív beszerzések LNG-vel, palagázzal vagy Brent-alapú olajjal jellemzően drágábbak. Ha a beszerzési árak emelkednek, a rezsicsökkentés fenntartása és különösen a kiterjesztése csak egyre nagyobb költségvetési támogatással tartható, miközben a fedezetről és az ütemezésről nem hangzanak konkrétumok.

A migráció és az energia mellé ráadásul egy harmadik ígéretcsomag is társul, amely béremelést, adócsökkentést és nyugdíjemelést ígér. Ezek rögtön kiadási oldalon jelentkeznek, miközben a finanszírozási rész sokkal bizonytalanabb, és nem látszanak a részletes számítások vagy a végrehajtási lépések. Így a kép könnyen úgy áll össze, hogy a kiadások biztosan megjelennek, a bevételek és megtakarítások pedig általános kijelentések szintjén maradnak.

Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robi54
2026. február 09. 13:41
Fogalmatlan kis köcsög.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2026. február 09. 12:21
A valaha létezett legundorítóbb ellenzéki csapata, szimpatizánsai MP-nek vannak! Hazudnak folyamatosan, gyűlölködnek, fenyegetőznek, elárulják az országot.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. február 09. 12:17
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. február 09. 11:34
ilyen undorító választási kampányt még nem láttam, és ilyen gátlástalan résztvevőt mint magyar, még szintén nem láttam. Csak vége volna már!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!