Itt van a Faktum legújabb elemzése

Magyar Péter nem tette egyértelművé, melyik értelmezést tekinti irányadónak, pedig a pártcsaládi kötődés miatt ez nem mellékes kérdés. A Tisza Párt ahhoz az európai politikai közeghez tartozik, amely a második megközelítést képviseli, és ebben az összefüggésben külön súlyt kap, hogy az EU Migrációs és Menekültügyi Paktumához és a kötelező szolidaritási mechanizmushoz illeszkedő álláspontot támogatják. Ha Magyar Péter a Fidesz migrációs gyakorlatát vinné tovább, abból szükségszerűen konfliktus következne az európai partnerekkel és az uniós intézményekkel, ha pedig alkalmazkodik az uniós elvárásokhoz, akkor a hazai kampányígéretek tartalma gyengül.

Ebbe a keretbe illeszkedik nehezen az a kijelentés is, hogy az uniós forrásokat »két hónap alatt« haza lehetne hozni.

Az Európai Unióval fennálló viták nem hangulatkérdések, hanem jogi és intézményi természetű ügyek, amelyek nem oldódnak fel attól, hogy egy politikai szereplő gyors megállapodást ígér. Különösen nem akkor, ha közben a migrációs gyakorlat átvételét is vállalja, ami újabb konfliktusokat is termelhet.

Hasonló feszültség rajzolódik ki az energiapolitikában is. Magyar Péter a rezsicsökkentés megtartását és szociális alapú kiterjesztését ígéri, miközben a Tisza környezetéből Kapitány István részéről 2027-től az orosz energiahordozókról való leválás terve hangzik el. Az Európai Unió RePowerEU programja valóban a leválás irányába mutat, de az alternatív beszerzések LNG-vel, palagázzal vagy Brent-alapú olajjal jellemzően drágábbak. Ha a beszerzési árak emelkednek, a rezsicsökkentés fenntartása és különösen a kiterjesztése csak egyre nagyobb költségvetési támogatással tartható, miközben a fedezetről és az ütemezésről nem hangzanak konkrétumok.