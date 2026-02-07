Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert

Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 12. rész.
A Tisza elnökének valódi szándéka már a jelöltjeinek szűrésekor világos lehetett.
Az már ismert, miért jelent be kamu gazdasági programot Magyar Péter szombaton, egy kiugrott Tiszástól még azt is tudni lehet, hogy csak azután kezdték el „kidolgozni”, hogy az Indexen kiszivágott az igazi program. Mennyit számítanak azok a valódi milliárdok, amiket februárban kapnak a magyarok a kormánytól? Tényleg be van-e készítve Őszöd 2? A Mestertev pénteki adásából kiderült!
Durván 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választók irányába 2026 februárjában, ami egy sor kormányzati intézkedésből tevődik össze:
Ezek politikai jelentőségéről elemzőket kérdeztünk.
A fenti kormányati intézkedések kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: azt a módszertant javasolná az embereknek, hogy azt higgyék el, amit látnak.
A fent említett kormányzati intézkedések eredményét februárban „megkapják az emberek, látják a számlájukon, érzik a pénztárcájukon”
– mutatott rá. Hozzátéve, hogy
míg a fenti intézkedésekről a kormány döntött és végrehajtotta őket, az csak „üres beszéd, ami szombaton fog történni a Tiszánál.”
Márz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hozzátette:
az üres szavaknak és ígéreteknek pedig van egy logikus következménye, amit a magyar politikatörténetből ismerünk. Úgy hívják, hogy Őszöd,
ahol az üres szavakkal és ígéretekkel győztes miniszterelnök a frakcióját meggyőzi egy dinamikus, őszinte és érzelmektől sem mentes, akár káromkodásokat is tartalmazó beszéddel, hogy szöges ellentétét csinálják annak, amit megígértek a kampányban” – emlékeztett.
Ráadásul
Magyar Péter az „egyik beszélgetésében talán Kéri Lászlónál, ahol, nem volt ellenséges közegben, mesélt arról, hogy a jelöltek kiválasztásának az egyik fontos eszköze volt, hogy megkérdezte a jelöltjeit, hogy hajlandóak lennének-e a választási ígéretükkel ellentétes szempontokra vagy javaslatokra szavazni, sőt, arra bírta rá őket, hogy érveljenek a saját véleményükkel ellentétes programpontok mellett. Tehát vegyük észre: elő van készítve az Őszöd 2 is”
– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.
„Olyan embereket válogatott ki, akiket aszerint szűrt meg, hogy hajlandóak-e elárulni a korábban tett ígéreteket, hajlandóak-e a konvergencia-programot megszavazni, miközben szombaton bemutatják »a csupa jólét, mindenkinek jó lesz« mesét”
– húzta alá.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP