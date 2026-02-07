Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert

2026. február 07. 10:47

A Tisza elnökének valódi szándéka már a jelöltjeinek szűrésekor világos lehetett.

2026. február 07. 10:47
null

Az már ismert, miért jelent be kamu gazdasági programot Magyar Péter szombaton, egy kiugrott Tiszástól még azt is tudni lehet, hogy csak azután kezdték el „kidolgozni”, hogy az Indexen kiszivágott az igazi program. Mennyit számítanak azok a valódi milliárdok, amiket februárban kapnak a magyarok a kormánytól? Tényleg be van-e készítve Őszöd 2? A Mestertev pénteki adásából kiderült!

Tettek a Fidesznél, szavak a Tiszánál

Durván 1400 milliárd forintos jövedelemtranszfer érkezik a választók irányába 2026 februárjában, ami egy sor kormányzati intézkedésből tevődik össze:

  • februárban érkezik a 13. havi nyugdíj,
  • a 14. havi nyugdíj első heti utalása,
  • a minimálbér-emelés (január elsejével emelkedett a minimálbér, az első megemelt fizetés most érkezik),
  • emelkedik a 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák fizetése (az SZJA-mentesség január 1-től érvényes, ők is most februárban fogják megkapni az első megemelt fizetésüket),
  • további 10%-kal nő a tanárok, óvodapedagógusok bére,
  • a kulturális, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók 15%-os béremelést kaptak, 
  • a kormányhivatali dolgozóknál is van egy ugyanilyen, 15%-os emelés,
  • a közszféra dolgozói 1 millió forintos otthontámogatást kaptak,
  • és jön a hat havi fegyverpénz 80 ezer katonának, rendőrnek, pénzügyőrnek, határvadásznak.

Ezek politikai jelentőségéről elemzőket kérdeztünk.

G. Fodor: Üres beszéd, ami szombaton fog történni a Tiszánál

A fenti kormányati intézkedések kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: azt a módszertant javasolná az embereknek, hogy azt higgyék el, amit látnak.

A fent említett kormányzati intézkedések eredményét februárban „megkapják az emberek, látják a számlájukon, érzik a pénztárcájukon”

– mutatott rá. Hozzátéve, hogy

míg a fenti intézkedésekről a kormány döntött és végrehajtotta őket, az csak „üres beszéd, ami szombaton fog történni a Tiszánál.”

Mráz: Elő van készítve Őszöd 2

Márz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hozzátette:

az üres szavaknak és ígéreteknek pedig van egy logikus következménye, amit a magyar politikatörténetből ismerünk. Úgy hívják, hogy Őszöd,

ahol az üres szavakkal és ígéretekkel győztes miniszterelnök a frakcióját meggyőzi egy dinamikus, őszinte és érzelmektől sem mentes, akár káromkodásokat is tartalmazó beszéddel, hogy szöges ellentétét csinálják annak, amit megígértek a kampányban” – emlékeztett.

Ráadásul

Magyar Péter az „egyik beszélgetésében talán Kéri Lászlónál, ahol, nem volt ellenséges közegben, mesélt arról, hogy a jelöltek kiválasztásának az egyik fontos eszköze volt, hogy megkérdezte a jelöltjeit, hogy hajlandóak lennének-e a választási ígéretükkel ellentétes szempontokra vagy javaslatokra szavazni, sőt, arra bírta rá őket, hogy érveljenek a saját véleményükkel ellentétes programpontok mellett. Tehát vegyük észre: elő van készítve az Őszöd 2 is”

– idézte fel Mráz Ágoston Sámuel.

„Olyan embereket válogatott ki, akiket aszerint szűrt meg, hogy hajlandóak-e elárulni a korábban tett ígéreteket, hajlandóak-e a konvergencia-programot megszavazni, miközben szombaton bemutatják »a csupa jólét, mindenkinek jó lesz« mesét”

– húzta alá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

szantofer
2026. február 07. 11:53
Há' ja. Meg azért van napok óta ilyen borús idő, mert Magyar Péter kérésére Brüsszel betiltotta nálunk a napsütést.
pollip
2026. február 07. 11:35
A hvg-n olvasható a Tisza programjának tartalom jegyzéke. Arra leszek kíváncsi, hogy egyes programokhoz rendeltek-e pénz összegeket? Ha nem, csak üres lózung.
westend
2026. február 07. 11:30
"hajlandóak-e elárulni a korábban tett ígéreteket" - csak önmagát adta a poloska; kereste a hozzá hasonló gerincteleneket. És a moslékoldalon tömérdek olyan alak van. Gyakorlatilag szinte az összes.
varga-judit
2026. február 07. 11:23
G. Fodor Gábor azt a módszertant javasolná az embereknek, hogy azt higgyék el, amit látnak. Kivéve a Tisza programjával kapcsolatban. Ott azt higgyék el, amit ő mond. 🤡
