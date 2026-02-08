„Kellemes vasárnapot a tiszásoknak: Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak, pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből, és nem akarja felszámolni az olcsó orosz gázon alapuló magyar rezsicsökkentést.

Viszont volna egy szuper ötletem: A kiváló, mindig mindenhez jobban értő tiszás honfitársaink, (főként azok, akik benne vannak az Ukrajnában kezelt, majd kiszivárgott 200 ezres Tiszavilág adatbázisban) befizetnék egy alapba azt fejenként 1,3 millió forintot, amit kérnek az ukránok, aztán egyben oda is adnánk nekik a választás napján.