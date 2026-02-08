Ft
Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak

2026. február 08. 13:26

Pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből.

2026. február 08. 13:26
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Kellemes vasárnapot a tiszásoknak: Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak, pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből, és nem akarja felszámolni az olcsó orosz gázon alapuló magyar rezsicsökkentést.

Viszont volna egy szuper ötletem: A kiváló, mindig mindenhez jobban értő tiszás honfitársaink, (főként azok, akik benne vannak az Ukrajnában kezelt, majd kiszivárgott 200 ezres Tiszavilág adatbázisban) befizetnék egy alapba azt fejenként 1,3 millió forintot, amit kérnek az ukránok, aztán egyben oda is adnánk nekik a választás napján.

Win-win, mindenki boldog.

Az ukránok kapnak pénzt, a tiszások kormányváltás nélkül is teljesíthetik a kijevi-brüsszeli kéréseket, és nekünk meg nem kell ezzel többet foglalkoznunk.

Na, Peti? Vagy sajátot nem akartok adni, csak az országét?”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

