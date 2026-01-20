Ukrajna a választásokról, a Tisza pedig az orosz gázról mondana le – közben újabb hírek érkeztek az eltűnt tizennyolc éves fiúról
2026. január 20. 06:55
Ezek voltak a legolvasottabb hétfői tartalmaink.
2026. január 20. 06:55
Hátborzongató részleteket árult el egy szemtanú Egressy Mátyás eltűnése kapcsán
Előkerült az a 16 éves szemtanú, aki azután látta az Örs vezér téren Egressy Mátyást, hogy az Ötkert nevű szórakozóhelyről szombaton éjjel váratlanul eltűnt – írta meg a Blikk csütörtök délelőtt. A szemtanú azt állította, hajnali 4 óra 20 perc körül látták egy barátjával az Örs vezér terén egy aluljáróban a fiút, aki az Iphone-ját kereste, de akkor még nem tudták, ki ő.
Megállított engem is és a barátomat is, hogy nem láttuk-e a telefonját. Mondtuk, hogy nem, ezután továbbmentünk a HÉV-hez, de hallottam, hogy mástól is kérdezgette. Leültünk a megállóba, majd láttuk, hogy újra ott van, és felszállt az Örs vezér teréről induló gödöllői hévre. A HÉV 4:28-kor indult, a barátom is azon volt, egy mellette lévő ülésre ült le a fiú. Én akkor kicsit elkeseredettnek láttam”
– idézte fel a fiatal szemtanú, aki arról is beszámolt, hogy 20 perc múlva ismét találkoztak vele, akkor megkérdezte tőle, hogyan került oda, amire azt válaszolta, hogy nem tudja.
Ezután ismét rohangálni kezdett a HÉV-megállóban, és végig azt mondogatta, hogy „öngyilkos leszek” és „végem van”.
Bár a rendőrség nem erősítette meg, hogy megtalálták volna a fiút, a Blikk délelőtt arról írt, hogy a legrosszabb forgatókönyv következhetett be, és nagy valószínűséggel ő zuhanhatott bele a jeges Dunába szombaton.
Tényleg Zelenszkij miatt fulladhatott kudarcba a béketárgyalás: Ukrajnában még választásokat sem akarnak tartani
Ukrajna rendkívüli nehézségekkel szembesül az Oroszország 2022-es inváziója óta esedékes első választások megszervezésében – nyilatkozta Oleh Didenko, az ukrán Központi Választási Bizottság elnöke. Az ország infrastruktúrája súlyosan megrongálódott, miközben emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, ami alapjaiban nehezíti meg a választások technikai és jogi előkészítését.
Hivatalosan is bejelentették, hogy még választásokat sem akarnak tartani Ukrajnában.
Didenko hangsúlyozta, hogy a választói névjegyzék naprakésszé tétele és a szavazás megszervezése jelentős időt igényel. Elmondta, úgy látják, a tűzszünet és a biztonságos körülmények elengedhetetlen előfeltételei bármilyen voksolásnak, emellett komoly problémát jelent, hogy sok ukrán állampolgár külföldön vagy a frontvonalon tartózkodik, miközben a jelenlegi nyilvántartások nem tükrözik a migrációs változásokat.
Kijelentette, a választójog gyakorlása már békeidőben is bonyolult kérdés volt Ukrajnában, ezek a nehézségek azonban a háború miatt tovább súlyosbodtak.
Az orosz megszállás alatt álló területeken a szavazás kizárt, ugyanakkor az ukrán hatóságok biztosítani kívánják a választójogot mindazok számára, akik el tudnak jutni az ország ukrán ellenőrzésű részeire
– foglalta össze.
Az egész világ a Kínától kapott ajándék miatt irigyli Magyarországot
Történelmi jelentőségű lépés történt a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokban: a kelet-kínai Wuxi városában felavatták Kína első, kifejezetten magyar vállalkozások számára létrehozott Kínai–Magyar Ipari Parkját – jelentette be György László kormánybiztos. Az ipari park célja, hogy intézményes keretet biztosítson a magyar cégek kínai jelenlétének erősítéséhez.
A betelepülő vállalatok jelentős kedvezményekben részesülhetnek, többek között rezsitámogatásban és akár az első három évre szóló adómentességben. Emellett támogatások és tőkebefektetések is elérhetők lesznek a helyi termelési és fejlesztési kapacitások kiépítéséhez.
Ezek az előnyök kiemelkedő lehetőséget kínálnak a magyar vállalkozások számára, hogy versenyképes feltételek mellett jelenjenek meg a kínai piacon. Az ipari park egyben kaput nyithat a délkelet-ázsiai régió felé is, elősegítve a magyar cégek nemzetközi terjeszkedését.
A kínai partnerek külön kiemelték, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai a Kínai Népköztársaság megalakulása óta megszakítás nélkül fennállnak, és
Kapitány István az orosz gázról és kőolajról történő leválásról beszélt
Kapitány István, Magyar Péter új főtanácsadója hétfőn este Rónai Egon vendége volt az ATV-ben. Az interjú során elmondta, mit gondol arról, hogy Magyarország is kihasználja az orosz energiahordozókban rejlő lehetőségeket.
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
Arra a kérdésre, hogy Magyarország leválhat-e az orosz gázról és kőolajról, Kapitány azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.
„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – mondta, és hozzátette, a Tisza meg fogja oldani, hogy diverzifikált ellátás működjön.
Elismerte, nem sok idejük lesz erre, hiszen 2027-ig elő kell állni az alternatív megoldással, amely fenntartható, és pénzügyi szempontból is ideális.
Bekérették az ukrán külügyminisztériumba Juan Pedro Schaerert, a Nemzetközi Vöröskereszt ukrajnai misszióvezetőjét, mert egy nyilatkozatában a háborúért egyformán felelősnek nevezte Oroszországot és Ukrajnát.