01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ipari park ötkert egressy mátyás kínai ukrajna

Ukrajna a választásokról, a Tisza pedig az orosz gázról mondana le – közben újabb hírek érkeztek az eltűnt tizennyolc éves fiúról

2026. január 20. 06:55

Ezek voltak a legolvasottabb hétfői tartalmaink.

2026. január 20. 06:55
null

Hátborzongató részleteket árult el egy szemtanú Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Fotó: Police.hu

Előkerült az a 16 éves szemtanú, aki azután látta az Örs vezér téren Egressy Mátyást, hogy az Ötkert nevű szórakozóhelyről szombaton éjjel váratlanul eltűnt – írta meg a Blikk csütörtök délelőtt. A szemtanú azt állította, hajnali 4 óra 20 perc körül látták egy barátjával az Örs vezér terén egy aluljáróban a fiút, aki az Iphone-ját kereste, de akkor még nem tudták, ki ő.

Megállított engem is és a barátomat is, hogy nem láttuk-e a telefonját. Mondtuk, hogy nem, ezután továbbmentünk a HÉV-hez, de hallottam, hogy mástól is kérdezgette. Leültünk a megállóba, majd láttuk, hogy újra ott van, és felszállt az Örs vezér teréről induló gödöllői hévre. A HÉV 4:28-kor indult, a barátom is azon volt, egy mellette lévő ülésre ült le a fiú. Én akkor kicsit elkeseredettnek láttam”

– idézte fel a fiatal szemtanú, aki arról is beszámolt, hogy 20 perc múlva ismét találkoztak vele, akkor megkérdezte tőle, hogyan került oda, amire azt válaszolta, hogy nem tudja.

Ezután ismét rohangálni kezdett a HÉV-megállóban, és végig azt mondogatta, hogy „öngyilkos leszek” és „végem van”.

Bár a rendőrség nem erősítette meg, hogy megtalálták volna a fiút, a Blikk délelőtt arról írt, hogy a legrosszabb forgatókönyv következhetett be, és nagy valószínűséggel ő zuhanhatott bele a jeges Dunába szombaton.

Tényleg Zelenszkij miatt fulladhatott kudarcba a béketárgyalás: Ukrajnában még választásokat sem akarnak tartani

Ukrajna rendkívüli nehézségekkel szembesül az Oroszország 2022-es inváziója óta esedékes első választások megszervezésében – nyilatkozta Oleh Didenko, az ukrán Központi Választási Bizottság elnöke. Az ország infrastruktúrája súlyosan megrongálódott, miközben emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, ami alapjaiban nehezíti meg a választások technikai és jogi előkészítését.

Ezt is ajánljuk a témában

Didenko hangsúlyozta, hogy a választói névjegyzék naprakésszé tétele és a szavazás megszervezése jelentős időt igényel. Elmondta, úgy látják, a tűzszünet és a biztonságos körülmények elengedhetetlen előfeltételei bármilyen voksolásnak, emellett komoly problémát jelent, hogy sok ukrán állampolgár külföldön vagy a frontvonalon tartózkodik, miközben a jelenlegi nyilvántartások nem tükrözik a migrációs változásokat.

Kijelentette, a választójog gyakorlása már békeidőben is bonyolult kérdés volt Ukrajnában, ezek a nehézségek azonban a háború miatt tovább súlyosbodtak. 

Az orosz megszállás alatt álló területeken a szavazás kizárt, ugyanakkor az ukrán hatóságok biztosítani kívánják a választójogot mindazok számára, akik el tudnak jutni az ország ukrán ellenőrzésű részeire

 – foglalta össze.

Az egész világ a Kínától kapott ajándék miatt irigyli Magyarországot

Fitó: VIVIEN CHER BENKO / POOL / AFP

Történelmi jelentőségű lépés történt a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokban: a kelet-kínai Wuxi városában felavatták Kína első, kifejezetten magyar vállalkozások számára létrehozott Kínai–Magyar Ipari Parkját – jelentette be György László kormánybiztos. Az ipari park célja, hogy intézményes keretet biztosítson a magyar cégek kínai jelenlétének erősítéséhez.

Ezt is ajánljuk a témában

A betelepülő vállalatok jelentős kedvezményekben részesülhetnek, többek között rezsitámogatásban és akár az első három évre szóló adómentességben. Emellett támogatások és tőkebefektetések is elérhetők lesznek a helyi termelési és fejlesztési kapacitások kiépítéséhez.

Ezek az előnyök kiemelkedő lehetőséget kínálnak a magyar vállalkozások számára, hogy versenyképes feltételek mellett jelenjenek meg a kínai piacon. Az ipari park egyben kaput nyithat a délkelet-ázsiai régió felé is, elősegítve a magyar cégek nemzetközi terjeszkedését.

A kínai partnerek külön kiemelték, hogy a két ország diplomáciai kapcsolatai a Kínai Népköztársaság megalakulása óta megszakítás nélkül fennállnak, és

 Orbán Viktor miniszterelnöksége, valamint Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt az aranykor köszöntött be a magyar- kínai kapcsolatokban.

Kapitány István az orosz gázról és kőolajról történő leválásról beszélt

Fotó: képernyőfotó

Kapitány István, Magyar Péter új főtanácsadója hétfőn este Rónai Egon vendége volt az ATV-ben. Az interjú során elmondta, mit gondol arról, hogy Magyarország is kihasználja az orosz energiahordozókban rejlő lehetőségeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Arra a kérdésre, hogy Magyarország leválhat-e az orosz gázról és kőolajról, Kapitány azt felelte, meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – mondta, és hozzátette, a Tisza meg fogja oldani, hogy diverzifikált ellátás működjön.

Elismerte, nem sok idejük lesz erre, hiszen 2027-ig elő kell állni az alternatív megoldással, amely fenntartható, és pénzügyi szempontból is ideális.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. január 21. 12:34
"Didenko hangsúlyozta, hogy a választói névjegyzék naprakésszé tétele és a szavazás megszervezése jelentős időt igényel. Elmondta, úgy látják, a tűzszünet és a biztonságos körülmények elengedhetetlen előfeltételei bármilyen voksolásnak" Ja, ja... 2024-ben karácsonykor miért nem kellett a tűzszünet? Azóta csak ez kell neki, a béketárgyalások meg majd valamikor. Arról a lóról kénytelen leszállni, hogy Putyin az akadálya a tűzszünetnek/békének. Mivel Trump egyértelművé tett, hogy hazudozik.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 20. 09:39
Az ukránok ruszki gázt kapnak Magyarországon keresztül... Lehet vergődni agyhalottak.
Válasz erre
0
1
grenki-2
2026. január 20. 07:02
Százszor inkább ők mint a gyilkosaink (nyugat)...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!