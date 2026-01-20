Ukrajna a választásokról, a Tisza pedig az orosz gázról mondana le – közben újabb hírek érkeztek az eltűnt tizennyolc éves fiúról

Megállított engem is és a barátomat is, hogy nem láttuk-e a telefonját. Mondtuk, hogy nem, ezután továbbmentünk a HÉV-hez, de hallottam, hogy mástól is kérdezgette. Leültünk a megállóba, majd láttuk, hogy újra ott van, és felszállt az Örs vezér teréről induló gödöllői hévre. A HÉV 4:28-kor indult, a barátom is azon volt, egy mellette lévő ülésre ült le a fiú. Én akkor kicsit elkeseredettnek láttam”

– idézte fel a fiatal szemtanú, aki arról is beszámolt, hogy 20 perc múlva ismét találkoztak vele, akkor megkérdezte tőle, hogyan került oda, amire azt válaszolta, hogy nem tudja.

Ezután ismét rohangálni kezdett a HÉV-megállóban, és végig azt mondogatta, hogy „öngyilkos leszek” és „végem van”.

Bár a rendőrség nem erősítette meg, hogy megtalálták volna a fiút, a Blikk délelőtt arról írt, hogy a legrosszabb forgatókönyv következhetett be, és nagy valószínűséggel ő zuhanhatott bele a jeges Dunába szombaton.