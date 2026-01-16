Ft
01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián hann endre tisza párt magyar péter molnár csaba előrejelzés választás

Magyar Péter arcára fagyhat a mosoly: a Medián vezére reméli, hogy nem tévednek (VIDEÓ)

2026. január 16. 15:23

Hann Endre a napokban az ATV-nek azt nyilatkozta a legutóbbi felmérésük kapcsán, hogy „még korai tartja, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük”.

2026. január 16. 15:23
null

Ez nem a Medián és Hann Endre hete. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pár napja a DK politikusa arról írt, hogy Magyar Péterék kampányát segítve vágyvezérelt számokat közölnek kutatásaikban, és ennek Molnár Csaba állítása szerint anyagi okai is vannak.

Legfrissebb felmérésük szerint a Tisza Párt a tavaly novemberi megtorpanását követően január első felére újból erősödött, és  több mint 10 százalékkal vezet a kormánypárt előtt. Nemrég pedig már maga Hann nyilatkozott úgy az ATV-nek, hogy 

még korainak tartja, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük.

A közvélemény-kutató kijelentette, „ez néha félreértésre is ad okot. S ha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy »lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta” – fogalmazott. Hann gondolatmenetét azzal zárta, hogy reméli, nem fognak nagyot tévedni, „viszont ez még semmiképp sem előrejelzés”.

Az idézett felvételrészletet alább tekintheti meg:

Kezdődik a „mosakodás”

Erre a videóra Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is reagált közösségi oldalán. Mint írta, 

A Medián már mosakszik…

Jó reggelt, Magyarország! Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”. 

Emlékeztetett, hogy Hann Endréék eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza. De közeledik az április 12-i országgyűlési választás, és ahogy korábban már több szakértő is előrejelezte a baloldalhoz húzó közvélemény-kutatók kezdik konszolidálni a számaikat és a nyilatkozataikat.

„A magyarok nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarnak egy Brüsszel által irányított bábkormányt.
Fidesz, a biztos választás!” – zárta a posztot Menczer Tamás.

Ismét leleplezte önmagát a Medián-vezér

Nem először foglalkozunk azzal, hogy Hann Endre leleplezi önmagát. A Klubrádióban is beszélt már arról, hogy „olyan amerikai szakemberek által alkalmazott módszertant használnak a mérésekhez a 90-es évek óta, akiknek nagy rutinjuk van a kampányok támogatásában”.

2022-ben a választásokat követően, – miután a Márki-Zay Péter vezette baloldal történelmi vereséget szenvedett – baloldali kutatóintézetek vezetőivel készített 444-es interjúban, pedig ugyancsak elismerte, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Nyitókép: Képernyőfotó

Zod___
2026. január 16. 16:52
Ha igaz lenne a 12 százalékos Tisza-vezetés akkor nem mondaná ezt. 12 százalék 3 hónappal a választások előtt bőven behozhatatlan előny.
basti64
2026. január 16. 16:24
Nem csoda, hogy ennek a pacáknak a hazudozástól és minden mástól ilyen ragyás lett a pofája, mintha rohadna. Nem érdekes, óriási bauchflekk lesz nekik, hi-hi-hi!
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. január 16. 15:39 Szerkesztve
Óriási nézni ahogy vergődik a fideszes csőcselék. Menekülnek a pedofil patkányok a süllyedő hajóról. Szétbaszták az országot 15 év alatt, de legalább annyi örömünk lehet, hogy első sorból nézzük végig, ahogy ezeket az inkompetens balfaszokat leszopatja 1 ember.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!