Magyar Péter arcára fagyhat a mosoly: a Medián vezére reméli, hogy nem tévednek (VIDEÓ)

Jó reggelt, Magyarország! Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”.
Emlékeztetett, hogy Hann Endréék eddig azt hazudták, hogy vezet a Tisza. De közeledik az április 12-i országgyűlési választás, és ahogy korábban már több szakértő is előrejelezte a baloldalhoz húzó közvélemény-kutatók kezdik konszolidálni a számaikat és a nyilatkozataikat.
„A magyarok nem akarnak háborút, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarnak egy Brüsszel által irányított bábkormányt.
Fidesz, a biztos választás!” – zárta a posztot Menczer Tamás.
Ismét leleplezte önmagát a Medián-vezér
Nem először foglalkozunk azzal, hogy Hann Endre leleplezi önmagát. A Klubrádióban is beszélt már arról, hogy „olyan amerikai szakemberek által alkalmazott módszertant használnak a mérésekhez a 90-es évek óta, akiknek nagy rutinjuk van a kampányok támogatásában”.
2022-ben a választásokat követően, – miután a Márki-Zay Péter vezette baloldal történelmi vereséget szenvedett – baloldali kutatóintézetek vezetőivel készített 444-es interjúban, pedig ugyancsak elismerte, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.