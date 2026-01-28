Lerántották a leplet a legfrissebb közvélemény-kutatásról: ezért mérik a Tisza előnyét

A Minerva Intézet szerdán minden korábbinál nagyobb Tisza-előnyt mutató kutatással állt elő. A felmérés szerint a biztos szavazók körében Magyar Péter pártja több mint 54 százalékon áll, míg a Fideszre a megkérdezettek 36,7 százaléka szavazna. A kutatóintézet amellett, hogy új szereplő a közvélemény-kutatók piacán, módszereit tekintve is újszerű, hiszen valamennyi projektjét telefonon, mesterséges intelligenciával támogatva végzi.

A felmérés kapcsán megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki kijelentette, hogy meglepőnek tartja ezt a kutatást. „A Minervánál mintha varázsütésre megfordultak volna a hónapok óta fennálló trendek”. „Adódik a kérdés, hogy nem egy önmagát beteljesítő jóslatot látunk-e sokadszorra, hiszen