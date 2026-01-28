Ft
tisza párt magyar péter kiszelly zoltán fidesz kutatás trend választás

Lerántották a leplet a legfrissebb közvélemény-kutatásról: ezért mérik a Tisza előnyét

2026. január 28. 18:10

Kiszelly Zoltán szerint a Minerva Intézet azokat a narratívákat erősíti, ahol a Tisza Párt gyenge volt vagy új szavazókat remél, kísérletet tesz a trendfordításra.

2026. január 28. 18:10
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Minerva Intézet szerdán minden korábbinál nagyobb Tisza-előnyt mutató kutatással állt elő. A felmérés szerint a biztos szavazók körében Magyar Péter pártja több mint 54 százalékon áll, míg a Fideszre a megkérdezettek 36,7 százaléka szavazna. A kutatóintézet amellett, hogy új szereplő a közvélemény-kutatók piacán, módszereit tekintve is újszerű, hiszen valamennyi projektjét telefonon, mesterséges intelligenciával támogatva végzi.

A felmérés kapcsán megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki kijelentette, hogy meglepőnek tartja ezt a kutatást. „A Minervánál mintha varázsütésre megfordultak volna a hónapok óta fennálló trendek”. „Adódik a kérdés, hogy nem egy önmagát beteljesítő jóslatot látunk-e sokadszorra, hiszen 

pont azokat a narratívákat erősíti, ahol a Tisza Párt gyenge volt vagy új szavazókat remél” 

– hívta fel a figyelmet a politikai elemző.

Majd azzal folytatta, hogy ott van többek között a női szavazók kérdése, akikről eddig a mérések azt mutatták, hogy többségükben nem támogatják a Tisza Pártot. „Ugyanakkor itt már azt látjuk, hogy támogatják. De érdemes kiemelni, hogy sorra az derül ki még az ellenzékhez közeli kutatóközpontoknál is, hogy a társadalom zöme Fidesz-győzelmet vár – mintegy két hete a Mediánnál is ezt láthattuk –, ezzel szemben a szerdai adatok szerint a megkérdezettek többsége már Tisza-győzelmet remél. Illetve ebben a felmérésben megjelentek a korábbi Fidesz-szavazók is, akiket Magyar Péterék jó ideje próbálnak megszólítani” – sorolta Kiszelly. 

Trendfordítónak szánt kommunikációs termék

A Századvég politikai elemzési igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy 

„ezeket az eredményeket a buborékban felhangosítják majd a dollármédia szereplői, milyen »véletlen«, hogy pont most születnek ilyen számok. 

Szóval »praktikus« egy ilyen kutatás, amelytől azt remélik, hogy fordítanak az eddigi trendeken”. 

Kiszelly Zoltán arra is kitért, hogy ez a lépés is egy újabb jele annak, hogy a Tisza Párt vesztésre áll. „Amellett, hogy építik a választási csalás narratíváját, próbálkoznak a trendfordítással is. Hiszen a Tisza leszálló ágban van

  • a nőknél,
  • az időseknél,
  • a vidékieknél és a korábbi jobboldaliaknál, akárcsak négy éve Márki-Zay Péter esetében”.

„Tehát erre a kutatásra úgy érdemes tekinteni, mint egy kommunikációs termékre, ami még az ellenzéki intézetekkel is szembe megy. De ezután nem lepődnék meg, ha a közeljövőben náluk is megfordulnának a Tisza számára kedvezőtlen folyamatok és ők is hasonló eredményekkel jönnének elő, ráerősítve erre a »trendfordulásra«” – húzta alá Kiszelly Zoltán.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

