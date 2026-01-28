Lerántották a leplet a legfrissebb közvélemény-kutatásról: ezért mérik a Tisza előnyét

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Nem köntörfalaztak a szakértők.
Kiszelly Zoltán szerint a Minerva Intézet azokat a narratívákat erősíti, ahol a Tisza Párt gyenge volt vagy új szavazókat remél, kísérletet tesz a trendfordításra.
A Minerva Intézet szerdán minden korábbinál nagyobb Tisza-előnyt mutató kutatással állt elő. A felmérés szerint a biztos szavazók körében Magyar Péter pártja több mint 54 százalékon áll, míg a Fideszre a megkérdezettek 36,7 százaléka szavazna. A kutatóintézet amellett, hogy új szereplő a közvélemény-kutatók piacán, módszereit tekintve is újszerű, hiszen valamennyi projektjét telefonon, mesterséges intelligenciával támogatva végzi.
A felmérés kapcsán megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki kijelentette, hogy meglepőnek tartja ezt a kutatást. „A Minervánál mintha varázsütésre megfordultak volna a hónapok óta fennálló trendek”. „Adódik a kérdés, hogy nem egy önmagát beteljesítő jóslatot látunk-e sokadszorra, hiszen
pont azokat a narratívákat erősíti, ahol a Tisza Párt gyenge volt vagy új szavazókat remél”
– hívta fel a figyelmet a politikai elemző.
Majd azzal folytatta, hogy ott van többek között a női szavazók kérdése, akikről eddig a mérések azt mutatták, hogy többségükben nem támogatják a Tisza Pártot. „Ugyanakkor itt már azt látjuk, hogy támogatják. De érdemes kiemelni, hogy sorra az derül ki még az ellenzékhez közeli kutatóközpontoknál is, hogy a társadalom zöme Fidesz-győzelmet vár – mintegy két hete a Mediánnál is ezt láthattuk –, ezzel szemben a szerdai adatok szerint a megkérdezettek többsége már Tisza-győzelmet remél. Illetve ebben a felmérésben megjelentek a korábbi Fidesz-szavazók is, akiket Magyar Péterék jó ideje próbálnak megszólítani” – sorolta Kiszelly.
A Századvég politikai elemzési igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy
„ezeket az eredményeket a buborékban felhangosítják majd a dollármédia szereplői, milyen »véletlen«, hogy pont most születnek ilyen számok.
Szóval »praktikus« egy ilyen kutatás, amelytől azt remélik, hogy fordítanak az eddigi trendeken”.
Kiszelly Zoltán arra is kitért, hogy ez a lépés is egy újabb jele annak, hogy a Tisza Párt vesztésre áll. „Amellett, hogy építik a választási csalás narratíváját, próbálkoznak a trendfordítással is. Hiszen a Tisza leszálló ágban van
„Tehát erre a kutatásra úgy érdemes tekinteni, mint egy kommunikációs termékre, ami még az ellenzéki intézetekkel is szembe megy. De ezután nem lepődnék meg, ha a közeljövőben náluk is megfordulnának a Tisza számára kedvezőtlen folyamatok és ők is hasonló eredményekkel jönnének elő, ráerősítve erre a »trendfordulásra«” – húzta alá Kiszelly Zoltán.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.