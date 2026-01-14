Kaparhatja a falat Magyar Péter: letépte láncait Tarr Zoltán, majd mindent kikotyogott

Magyar Péter ennek biztosan nem fog örülni: szerdán Tarr Zoltán újra elszólta magát, ugyanis a Tisza Párt alelnöke elismerte a Facebook-oldalán, igaza van abban Orbán Viktornak, hogy az EU valóban rengeteg pénzt adott Ukrajnának.

Sőt, Tarr Zoltán azt is elismerte, hogy „a 700–800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán (!!!) tervekben.

Ahogy eddig is voltak ukrán tervek sokszoros összegekről, mint amit végül kaptak. Sokat kérnek, hogy valamit kapjanak.”