01. 14.
szerda
Kaparhatja a falat Magyar Péter: letépte láncait Tarr Zoltán, majd mindent kikotyogott

2026. január 14. 14:18

Ész nélkül öntenék a pénzt Ukrajnába.

2026. január 14. 14:18
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Magyar Péter ennek biztosan nem fog örülni: szerdán Tarr Zoltán újra elszólta magát, ugyanis a Tisza Párt alelnöke elismerte a Facebook-oldalán, igaza van abban Orbán Viktornak, hogy az EU valóban rengeteg pénzt adott Ukrajnának.

Sőt, Tarr Zoltán azt is elismerte, hogy „a 700–800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán (!!!) tervekben.

Ahogy eddig is voltak ukrán tervek sokszoros összegekről, mint amit végül kaptak. Sokat kérnek, hogy valamit kapjanak.”

Ezen a ponton sem állt meg Tarr

Végül Tarr Zoltán egy kommentben elismerte, hogy ő maga is fontosnak tartja Ukrajna anyagi támogatását. „Egy realisztikusabb elemzés ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit,

de az óriási lehetőségeket is amik rejlenek benne:

a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés”fogalmazott a Tisza Párt alelnöke.



Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

totumfaktum-2
2026. január 14. 16:33
És ha csökken a népesség, akkor még jobban rá lehet kapcsolni a migrációs vonatot is. Mert "kell az ember". Ez maga a megtestesült népességcsere.
Válasz erre
1
0
bigfater73
2026. január 14. 16:30
Tarr nagyon nagyon hülye vagy! Irakba is azét mentünk, segítettünk anno, hogy majd újjáépíthetünk! A nagy lóf@sz lehetőséget kaptunk! A nagyok mind részesültek a nagy pénzekből! Katona, pénz ment ki tőlünk a megaláztatásunkért! Után meg ököllel törölgethettük a szemünket!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 14. 16:29
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2026. január 14. 16:29 Szerkesztve
Összefoglalom: szüntessük meg a családtámogatást, ezáltal kevesebb gyerek is születik, emeljük az szja-t, amitől elszegényedünk, szüntessük meg a rezsivédelmet amitől elszegényedünk, szüntessük meg a 13. és 14 havi nyugdíjat amitől elszegényednek a nyugdíjasok, a népesség is tovább csökkenhet, vezessük be az általános ingatlanadót amit ha nem bírunk fizetni hát adjuk el (Bajnai), ne támogassuk a magyar kkv-kat, legyen fizetős az egészségügy azoknak is akiknek most alanyi jogon jár, a térített egészségügyi szolgáltatások köre legyen minimális, ezáltal hátha még jobban csökken a népesség, a pénzt adjuk Ukrajnának, hátha egyes külföldi cégek megkaphatják ezt a pénzt busás haszonnal. Hogy az ezen cégek mögött állópénzügyi körök hatnának ezekre a "politikusokra", az szóba sem jöhet, ugye?
Válasz erre
1
0
