Kaparhatja a falat Magyar Péter: letépte láncait Tarr Zoltán, majd mindent kikotyogott

A volt miniszterelnök-jelölt vitte be a gyomrost Magyar Péternek: Ha hatalomra jutna, tönkre tenné Magyarországot (VIDEÓ)
Vona Gábor lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt elnökéről.
Ész nélkül öntenék a pénzt Ukrajnába.
Magyar Péter ennek biztosan nem fog örülni: szerdán Tarr Zoltán újra elszólta magát, ugyanis a Tisza Párt alelnöke elismerte a Facebook-oldalán, igaza van abban Orbán Viktornak, hogy az EU valóban rengeteg pénzt adott Ukrajnának.
Sőt, Tarr Zoltán azt is elismerte, hogy „a 700–800 milliárd dolláros újjáépítési igény valóban szerepel az ukrán (!!!) tervekben.
Ahogy eddig is voltak ukrán tervek sokszoros összegekről, mint amit végül kaptak. Sokat kérnek, hogy valamit kapjanak.”
Végül Tarr Zoltán egy kommentben elismerte, hogy ő maga is fontosnak tartja Ukrajna anyagi támogatását. „Egy realisztikusabb elemzés ami elismeri az újjáépítés hatalmas költségeit,
de az óriási lehetőségeket is amik rejlenek benne:
a régiós országok cégei logisztikai hubokká válhatnak, új piacok nyílnak építészetben, energiában, infrastruktúrában. Ha Magyarország célzottan bekapcsolódik (pl. régiós vagy szektorspecifikus projektekkel, mint a szlovákok az energia-interkonnektorral), cégeink profitálhatnak, erősödhet a régiós összekapcsoltság és a gazdasági növekedés” – fogalmazott a Tisza Párt alelnöke.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás