01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter vona gábor liberális magyarország ellenzék baloldal

A volt miniszterelnök-jelölt vitte be a gyomrost Magyar Péternek: Ha hatalomra jutna, tönkre tenné Magyarországot (VIDEÓ)

2026. január 14. 13:04

Vona Gábor lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt elnökéről.

2026. január 14. 13:04
null

Vona Gábor a Kobak Klubban őszintén beszélt Magyar Péterről.

„Aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült.

Egy olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot tönkre fog tenni,

vagy még jobban tönkretesz” – állapította meg Vona Gábor, aki később egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy azért nehéz küzdeni a NER ellen, mert éppen olyan alakok vannak benne, mint amilyen Magyar Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
you-brought-2-too-many
2026. január 14. 13:19
mlotta 2026. január 14. 13:08 "Ki lesz a befutó? Aki veszít az is nagyon erős ellenzéki erő lesz. " Ugyan, csak a Fidesszel nyerhetünk, ez a tèny. Ha nem ők nyernek, jönnek a migránsok, s hazánknak annyi. S akkor már mindegy h sok agyhalott rájön h hibàzott, totàl nem fog számítani, ahogy egy Fidesz comeback 2030ban, mèg nègyötöddel sem!
Válasz erre
1
0
soma100
2026. január 14. 13:18
Sajnos minden épeszű ember látja, hogy Magyar Péter és a Tisza a lehető legrosszabbat hozná Magyarországra, de a tisza szekta tagjait ez egyáltalán nem érdekli. Egyet kell mindenképp megtennünk, hogy az ingadozókat vagy az érdekteleneket meggyőzni arról, hogy vegyék a fáradságot és menjenek el választani és a Fideszre húzzák be az X-t.
Válasz erre
3
0
hlaci83
2026. január 14. 13:08
“ volt miniszterelnök-jelölt” Nagyon felmagasztaltátok. Egy ócska tróger.
Válasz erre
5
0
mlotta
2026. január 14. 13:08
Fidesz-Tisza Kb 50-50% Ki lesz a befutó? Aki veszít az is nagyon erős ellenzéki erő lesz. Hajrá egyik, ne hagyd magad másik!
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!