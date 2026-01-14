A volt miniszterelnök-jelölt vitte be a gyomrost Magyar Péternek: Ha hatalomra jutna, tönkre tenné Magyarországot (VIDEÓ)

A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében
Befutott a baloldali felmérés.
Vona Gábor lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt elnökéről.
Vona Gábor a Kobak Klubban őszintén beszélt Magyar Péterről.
„Aki egy egész országot akar vezetni, ráadásul Magyarországot, egy ilyen lelki sérült országot, az nem lehet lelki sérült.
Egy olyan ember, aki a saját lelkét nem rakta rendbe, az egy lelki sérült országot tönkre fog tenni,
vagy még jobban tönkretesz” – állapította meg Vona Gábor, aki később egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy azért nehéz küzdeni a NER ellen, mert éppen olyan alakok vannak benne, mint amilyen Magyar Péter.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Isza Ferenc / AFP