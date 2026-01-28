A számok sem mellékesek. Az LNG ára az elmúlt évek tapasztalatai alapján 35 és 95 százalékkal lehet drágább a fogyasztóknak MWh-nként Magyarországon a hosszú távú, vezetékes szerződésekhez képest. Ráadásul az LNG világpiaci termék, árfolyama sokkal inkább ki van téve a globális keresletnek, az ázsiai piacok versenyének és a geopolitikai kockázatoknak, mint egy hosszú távú, kétoldalú vezetékes szerződés. Magyarország ezzel egy ma még kiegyensúlyozott, relatíve kiszámítható rendszert cserélne le egy olyan konstrukcióra, amelyben jóval nagyobb az ár- és ellátási kockázat. Nem véletlen, hogy a magyar kormány a szankciós vitákban folyamatosan próbál mozgásteret fenntartani az orosz gáz és olaj ügyében: ez nem pusztán politikai ellenállás, hanem energiaellátási realitás.

A háború kitörése óta ritkábban beszélünk arról, hogy a cseppfolyósított földgáz környezetvédelmi szempontból sem problémamentes. Pedig a képlet itt sem túl bonyolult. Már a cseppfolyósítás is rendkívül energiaigényes: a gáz lehűtése és a –162 °C-os hőmérsékleten tartása komoly energia igényt támaszt, amit jellemzően fosszilis forrásokból fedeznek. Ehhez jön a tengeri szállítás: a tankerhajók jelentős mennyiségű üzemanyagot égetnek el, sok esetben magát az LNG-t használva hajtóanyagként.

A legkritikusabb pont a metánkibocsátás. A szállítás és felhasználás során mindig van veszteség: részben elillan a gáz, részben nem tökéletes az égés. A metán azonban a légkörben rövid távon nagyjából 84-szer erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Vagyis viszonylag kis mennyiségű metánszivárgás is komoly klímahatással járhat. Ehhez járulnak hozzá a hajózás egyéb kibocsátásai – kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szálló por –, amelyek a levegőminőséget rontják. Érdekes ellentmondás, hogy miközben az Európai Unió klímapolitikájában rendkívül szigorú célokat fogalmaz meg a tagállamok felé, ebben a kérdésben mégis vállalja az LNG-útvonalak magasabb környezeti költségét, amennyiben az orosz energiafüggőség csökkentését szolgálja. De egy kisebb, importfüggő ország szempontjából azonban nem biztos, hogy ez a legésszerűbb, főleg ha a költségek és a kockázatok nagy része a saját fogyasztóira hárul.

Az olaj esetében a helyzet még komlexebb. Magyarország számára az Adria-kőolajvezeték ad lehetőséget arra, hogy tengeri, döntően Brent-típusú olajat hozzon be az országba. Ez azonban nem korlátlan kapacitású útvonal, és Szlovákiával közös hálózat. Papíron a magyar szakasz éves kapacitása nagyjából 10 millió tonna de a vezeték tesztelésénél felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy képes-e lenne biztosítani folyamatosan a zavartalan ellátást. Ehhez kapcsolódik a finomítói problémakör. A százhalombattai finomító évtizedeken keresztül uráli típusú olajra volt optimalizálva. A Mol az utóbbi időben komoly beruházásokat indított, hogy növelje a nem orosz, Brent-alapú keverékek feldolgozásának arányát, de ez egy fokozatos folyamat. A teljes profilváltás nem egyszerű technológiai fejlesztési kérdés, hanem költséges beruházások egész sorozata.

A Brent olaj már önmagában is drágább, mint az uráli típus. Erre rakódnak rá a tengeri szállítás költségei, a kikötői kezelési díjak, a tárolás, majd a kontinensen belüli tranzitdíjak. Ezek együtt akár 10–20 százalékkal is megemelhetik az olaj beszerzési összköltségét. Mindez végső soron a hazai üzemanyagárakban és az ipari felhasználás költségeiben is meg fog jelenni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az Adria-kőolajvezeték önmagában nem biztos, hogy elég Magyarország teljes igényének fedezésére, akkor még erősebb a kérdőjel a „2027-től teljes leválás” ígérete körül.