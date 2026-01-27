Ft
tisza magyar péter soros györgy megadja gábor kapitány istván

Kész kabaré, amit Magyar Péterék művelnek: gyorsan közröhejt is csináltak belőlük

2026. január 27. 18:34

Sírva nevet az internet a Tisza Párt legújabb „sztárigazolásain”: a Shell-vezér és a Soros-listás új emberek bemutatkozása azonnal mémháborút indított.

2026. január 27. 18:34
Mint ismert, Magyar Péter Kapitány István után Orbán Anitát is bemutatta, aki a párt külpolitikai szakembereként pozícionált. Kapitányhoz hasonlóan Orbán Anita múltjáról is több furcsaság ki derült. Például feltűnt a neve a Soros György nevéhez fűződő European Council on Foreign Relations (ECFR) globalista szervezet tagjainak listáján is.

Megadja Gábor politikai történész humoros bejegyzésekkel reagált a Tisza legfrissebb igazolásaira.

„Én titkosügynök vagyok, tudsz titkot tartani?” írja az egyik bejegyzésben, egy másikban pedig azt a kérdést veti fel, vajon miért készült angol nyelvű felirat a Tisza Párt videóihoz, amelyben Magyar Péter az újonnan igazolt szakemberekkel beszélget.

Megállapítása szerint „így nem kell bíbelődni azzal, hogy lepapírozzák a teljesítési igazolást”.

Egy harmadik bejegyzésben pedig a Shell-hez köthető Kapitány Istvánt teszi nevetség tárgyává egy mémmel: „Na ezt kapd ki, Putyler!” – írja.

 Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
 

 

 

