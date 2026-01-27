Kész kabaré, amit Magyar Péterék művelnek: gyorsan közröhejt is csináltak belőlük

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Sírva nevet az internet a Tisza Párt legújabb „sztárigazolásain”: a Shell-vezér és a Soros-listás új emberek bemutatkozása azonnal mémháborút indított.
Mint ismert, Magyar Péter Kapitány István után Orbán Anitát is bemutatta, aki a párt külpolitikai szakembereként pozícionált. Kapitányhoz hasonlóan Orbán Anita múltjáról is több furcsaság ki derült. Például feltűnt a neve a Soros György nevéhez fűződő European Council on Foreign Relations (ECFR) globalista szervezet tagjainak listáján is.
Megadja Gábor politikai történész humoros bejegyzésekkel reagált a Tisza legfrissebb igazolásaira.
„Én titkosügynök vagyok, tudsz titkot tartani?” – írja az egyik bejegyzésben, egy másikban pedig azt a kérdést veti fel, vajon miért készült angol nyelvű felirat a Tisza Párt videóihoz, amelyben Magyar Péter az újonnan igazolt szakemberekkel beszélget.
Megállapítása szerint „így nem kell bíbelődni azzal, hogy lepapírozzák a teljesítési igazolást”.
Egy harmadik bejegyzésben pedig a Shell-hez köthető Kapitány Istvánt teszi nevetség tárgyává egy mémmel: „Na ezt kapd ki, Putyler!” – írja.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala