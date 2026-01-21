Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kuncze gábor tűzzel vassal fidesz csalás orbán viktor

Egy frászt, kedves Kuncze Gábor!

2026. január 21. 13:26

Nem, Orbán nem akarja tűzzel-vassal megtartani a hatalmát – a választói viszont meg akarják tartani az országnak Orbánt.

2026. január 21. 13:26
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Azt olvassuk a Hirklikk friss podcastjának címében, hogy Kuncze Gábor szerint Orbán tűzzel-vassal ragaszkodik a hatalomhoz. Nos, természetesen

a dolog épp fordítva igaz: valójában a magyarok ragaszkodnak „tűzzel-vassal" Orbán Viktorhoz. 

Ő jelenti ugyanis a biztonságot, a háborúból való kimaradást, a gazdák érdekeinek megvédését – hogy az ellenőrizetlen migráció megfékezéséről és az LMBTQ-mozgalom Csipke Józsiká-s érzékenyítőinek elhalkításáról ne is beszéljünk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Ám attól az érveléstől égnek áll a hajunk, miszerint Orbán hazudozik azért, hogy megtartsa a hatalmát.

Kuncze még kísérletet sem tesz arra, hogy tényekkel támassza alá, amit mond.

Egyszerűen kijelenti, hogy Orbánék hazudnak, és különben is azt mondják rá és társaira, hogy kommunisták. Azok, természetesen, nyakig, de így kijelentve úgy gondolhatják sokan, hogy persze, nem azok – csak rájuk fogják a „mocskok".

Hogy Kuncze alaposan cáfolná, hogy brüsszeliták lennének? Ugyan, kérem!

Égnek áll a hajunk akkor is, amikor a volt SZDSZ-elnök megmagyarázza, hogy a közvélemény-kutatók miért mérik azt, hogy jó eséllyel a leendő miniszterelnök is Orbán Viktor lesz. Magyarázat: nem azért, mert az emberek jónak tartják, nem azért, mert meg vannak vele elégedve, hanem azért, mert nem hiszik el róla, hogy „hajlandó simán átadni a hatalmat”. Nyakatekert érvelés. Az, hogy eddig békésen átadta, amikor a választás rákényszerítette (2002), az Kunczét nem zavarja. 

Majd sunyin elkezdi magyarázni: nyilván az emberek is tudják, hogy itt nemcsak a politikai hatalomról van szó, hanem „nagyon súlyos anyagi kérdésekről is”. Mint mondja, itt több ezer milliárd forintot birtokol az a szűk kör, amelyiket gazdaggá tett az elmúlt tizenhat év tett. Számukra ez létkérdés...

„Ezért mindenki azt feltételezi, hogy tűzzel vassal fognak ragaszkodni a hatalmukhoz, és egy esetleges választási verség után sem fogják átadni a hatalmat.” 

Majd gyorsan ledobja magáról a felelősség sötét köpönyegét és hozzáteszi: „Én megadom nekik a bizalmat, hogy ez így nem fog megtörténni, de ez motoszkál az emberek fejében. Ez teszi ilyen feszültté a másik oldalról a társadalmat.” Magyarán, a Fidesz választási csalásra készül, s ha nem adja át a hatalmat, akkor a Tisza Párt népe annyira felhergelődik, hogy erőszakos konfliktust provokálhat...

Ezért kell óvatosnak lenni a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatóinak tetemes, akár 10-14 százalékos Tisza előnyt kimutató jelentéseivel is.

Azokkal, amelyeknek valóságtartalmát már az egyik megmondóemberük, Puzsér Róbert is nyilvánosan megkérdőjelezte. 

Ez a tendencia azonban nem véletlen. Giró-Szász András politikai tanácsadó ma az Igazság Órájában arra mutatott rá, hogy a torz kutatási eredmények azon az oldalon reményt keltenek. Ezek az emberek, ha a választások napján szembesülnek azzal, hogy a remény délibáb volt, akkor egy részük nem biztos, hogy el fogja hinni azt, ami a választások napján történik.

Hiszen őket arra trenírozták több mint másfél éven keresztül, hogy itt ég és föld a különbség. Hogy biztosan nyer a Tisza. 

És ha nem hiszik el, ezáltal abban a hitbe ringatják magukat, hogy illegitim a választások eredménye. Magyarán csalás történt. Ennek a következménye instabilitáshoz, társadalmi elégedetlenséghez, a társadalom különböző csoportjainak egymás közötti feszültségének növekedéséhez vezet.

Akár polgárháborús helyzet is előállhat. 

Látjuk, erre játszik Kuncze, s erre játszanak a manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatói is.

Hann Endre és Róna Dániel egymástól függetlenül elismerte, hogy a 2022-es kampányban a közvélemény-kutatások egy része egyértelműen a választók magatartásának befolyásolását volt hivatva szolgálni. Majd a választás előtt két-három nappal kijön például a Medián egy pontos méréssel, miközben korábban a legpontatlanabbak közé tartozott.

Azért mutathatnak ki nagy különbségeket a Fidesz és a Tisza között az utóbbi javára, hogy hihetetlen legyen, hogy itt fordulat következik be utána. És igazságtalanságot, csalást vélelmezve csapjanak össze a két tábor támogatói. 

Nem árt tudni:

Orbán nem akarja tűzzel-vassal megtartani a hatalmát. Annál ő sokkal nagyobb demokrata. A magyarok annál inkább meg akarják tartani maguknak őt. A hiteles közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy erre minden alapjuk meg is van.   

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Isza Ferenc / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 21. 16:52
Az SZDSZ vezetésében az egyetlen nem zsidó volt............hasonlóan az 1918 -as népbiztosokhoz Le is nézték rendesen! Ami egyébként érthető is volt, mart kibaszott buta a krapek. Belügyminiszterként megmutatta, hogy fogalma sincs semmihez.
Válasz erre
0
0
Graf
2026. január 21. 16:49
Bolsevik szemét, lenullázott senkiházi aki még mindíg oszthatja az észt. Ezeknek a férgeknek lett kitalálva a demokràcia.
Válasz erre
1
0
kovsa2
2026. január 21. 16:26
Én is ragaszkodom az Orbán vezette kormányhoz! Ezért fogok elmenni és a Fideszre szavazni. Listán és a helyi jelöltre is!
Válasz erre
3
0
mlotta
2026. január 21. 16:19
SZDSZ újra meg újra felúszik a pöcegödörből
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!