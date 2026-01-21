Kuncze még kísérletet sem tesz arra, hogy tényekkel támassza alá, amit mond.

Egyszerűen kijelenti, hogy Orbánék hazudnak, és különben is azt mondják rá és társaira, hogy kommunisták. Azok, természetesen, nyakig, de így kijelentve úgy gondolhatják sokan, hogy persze, nem azok – csak rájuk fogják a „mocskok".

Hogy Kuncze alaposan cáfolná, hogy brüsszeliták lennének? Ugyan, kérem!

Égnek áll a hajunk akkor is, amikor a volt SZDSZ-elnök megmagyarázza, hogy a közvélemény-kutatók miért mérik azt, hogy jó eséllyel a leendő miniszterelnök is Orbán Viktor lesz. Magyarázat: nem azért, mert az emberek jónak tartják, nem azért, mert meg vannak vele elégedve, hanem azért, mert nem hiszik el róla, hogy „hajlandó simán átadni a hatalmat”. Nyakatekert érvelés. Az, hogy eddig békésen átadta, amikor a választás rákényszerítette (2002), az Kunczét nem zavarja.

Majd sunyin elkezdi magyarázni: nyilván az emberek is tudják, hogy itt nemcsak a politikai hatalomról van szó, hanem „nagyon súlyos anyagi kérdésekről is”. Mint mondja, itt több ezer milliárd forintot birtokol az a szűk kör, amelyiket gazdaggá tett az elmúlt tizenhat év tett. Számukra ez létkérdés...