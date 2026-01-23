Bemutatkozik az ukrán külügyminiszter: egyik kedvenc foglalatossága beleállni a magyarokba

Szibiha régi motoros ukrán diplomata és külpolitikus, aki – bár Ukrajna megfordult párszor a széljárás az elmúlt harminc évben – minden évtizedben a tűz közelében tudott maradni. Dolgozott az ország lengyelországi nagykövetségén a ‘90-es évek végén és a 2000-es évek elején. Később a külügyminisztériumban volt alkalmazásban többféle beosztásban, majd újra visszakerült a lengyelországi nagykövetségre, aztán ismét a külügyi tárcához került, ekkor már vezető beosztásban, ő irányította ugyanis a külügyminisztérium konzuli szolgálatát.

Évekig volt törökországi nagykövet is, de 2021-től már Volodimir Zelenszkij közelében kezdett el dolgozni mint az Ukrán Elnök Hivatal helyettes vezetője. Ahogy arra a Kyiv Independent emlékeztet, Szibiha az elsők között jelentette be az orosz-ukrán háború kitörése után néhány nappal, hogy Ukrajna benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz.

A politikus tehát nemcsak Zelenszkij egyik közeli munkatársa, de kulcsembere is Ukrajna uniós csatlakozásának, amely rendkívüli módon megterhelné a tagországokat, köztük Magyarországot is.

Nem meglepő, hogy 2024 tavaszán Andij Szibihát kinevezték helyettesként Dmitro Kuleba külügyminiszter mellé, majd miután az addigi tárcavezető lemondott, Szibiha vette át a minisztérium irányítását.

Nem először keménykedik a magyarokkal