Bemutatkozik az ukrán külügyminiszter: egyik kedvenc foglalatossága beleállni a magyarokba

Bedurvultak az ukránok: Zelenszkij külügyminisztere megzsarolta Orbán Viktort
Éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében.
A politikus nemcsak Zelenszkij egyik közeli munkatársa, de kulcsembere is Ukrajna uniós csatlakozásának, ennek szellemében az egyik legfőbb feladatának tekinti, hogy hazánkat ostorozza, amikor csak lehetősége van rá.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán vezetés között Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésében, miután Orbán Viktor miniszterelnök a davosi világgazdasági fórumot követő sajtótájékoztatóján ismételten világossá tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-tagságát.
A magyar kormányfő kijelentette, hogy álláspontja hosszú távon sem fog változni, és úgy fogalmazott:
Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely megszavazza Ukrajna uniós csatlakozását.”
A nyilatkozatra élesen reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki az X közösségi oldalon:
„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr.
A moszkvai ura nem fogja megélni a 100 évet, még akkor sem, ha ön hajlandó lenne nekiadni az összes szervét.
És aznap, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, az ön mondatát bekeretezzük és kiteszünk az ukrán parlamentben, hogy az elkövetkező 100 évben emlékezzünk a hazugságára.”
Szijjártó Péter válaszában úgy értékelte, hogy az ukrán külügyminiszter megszólalása már a magyar belpolitikát érinti.
A külügyminiszter szerint Ukrajna olyan kormányt szeretne Magyarország élén látni, amely igent mondana Brüsszelnek, és kész lenne belerángatni az országot a háborúba.
A külügyminiszter keményen reagált Szibiha üzenetére
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt a magyar kormány nem fogja hagyni, és továbbra is megvédi Magyarországot és a magyar embereket a háborútól.
Bejegyzésében kiemelte a magyar szuverenitás védelmét, és világossá tette, hogy a kormány álláspontja nem változik. A szóváltás előzménye, hogy Orbán Viktor a davosi világgazdasági fórumot követően ismét egyértelművé tette: Magyarország hosszú távon sem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Szibiha régi motoros ukrán diplomata és külpolitikus, aki – bár Ukrajna megfordult párszor a széljárás az elmúlt harminc évben – minden évtizedben a tűz közelében tudott maradni. Dolgozott az ország lengyelországi nagykövetségén a ‘90-es évek végén és a 2000-es évek elején. Később a külügyminisztériumban volt alkalmazásban többféle beosztásban, majd újra visszakerült a lengyelországi nagykövetségre, aztán ismét a külügyi tárcához került, ekkor már vezető beosztásban, ő irányította ugyanis a külügyminisztérium konzuli szolgálatát.
Évekig volt törökországi nagykövet is, de 2021-től már Volodimir Zelenszkij közelében kezdett el dolgozni mint az Ukrán Elnök Hivatal helyettes vezetője. Ahogy arra a Kyiv Independent emlékeztet, Szibiha az elsők között jelentette be az orosz-ukrán háború kitörése után néhány nappal, hogy Ukrajna benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz.
A politikus tehát nemcsak Zelenszkij egyik közeli munkatársa, de kulcsembere is Ukrajna uniós csatlakozásának, amely rendkívüli módon megterhelné a tagországokat, köztük Magyarországot is.
Nem meglepő, hogy 2024 tavaszán Andij Szibihát kinevezték helyettesként Dmitro Kuleba külügyminiszter mellé, majd miután az addigi tárcavezető lemondott, Szibiha vette át a minisztérium irányítását.
Andrij Szibiha nevét beírva a Mandiner keresőjébe egy sor cikk jön ki, amelyek arról számolnak be, hogy az ukrán külügyminiszter tiszteletlen üzeneteket küld a magyar külügyminiszternek, Szijjártó Péternek és Orbán Viktor miniszterelnöknek. Rendszerint utasító hangnemben próbálja megmondani, Magyarországnak hogyan kellene viszonyulnia a háborúhoz, Ukrajna uniós csatlakozásához és hogy honnan lenne szabad energiahordozókat beszereznie hazánknak.
Egy alkalommal még
azt is megpróbálta elterjeszteni, hogy egy Ukrajna területén végrehajtott dróntámadás Magyarország területéről érkezett. Szijjártó Péter válaszában cáfolta a rémhírt és arra kérte ukrán kollégáját, inkább ne járassa le magát.
Szintén Szibiha volt az, aki bejelentette, hogy Ukrajna megtiltotta a beutazást három magyar tisztnek, miután Magyarország ugyanezt megtette. Csakhogy annak a történetnek az előzménye az volt, hogy Ukrajna légicsapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen, aelyet Magyarország a szuverenitása elleni támadásként értékelt.
Úgy tűnik, nem csitulnak az indulatok a magyar és az ukrán fél között.
„Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk” – írta közösségi oldalán Andrij Szibiha külügyminiszter.
A történteket Zelenszkij volt párttársa nyílt zsarolásnak minősítette.
