Az ég kék, a fű zöld, a Tisza Párt hazudik – bírósági ítélet buktatta le Magyar Péteréket

Emlékezetes, hogy Magyar Péter korábban bécsi és svájci ingatlanokat, valamint kenyai vadászatot emlegetett Lázár János nevéhez kapcsolódóan. Az építési és közlekedési miniszter mindezt határozottan cáfolta, minekutána a Tisza Párt a Telexnek azt állította: a bíróság nem mondta ki Magyar Péter állításainak valótlanságát.

Miután a tárcavezetőt nagyatádi, csütörtöki fórumán a Tisza Párt elnöke által említett bécsi és svájci ingatlanokról kérdezték, az állításokat visszautasította és kijelentette: