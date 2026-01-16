Az ég kék, a fű zöld, a Tisza Párt hazudik – bírósági ítélet buktatta le Magyar Péteréket

Lázár János elegánsan tette helyre a fórumán bekiabáló tiszásokat (VIDEÓ)
A miniszter Siklóson hangsúlyozta, az ő fórumain mindenkinek vállalnia kell az arcát és a nevét.
Megszerezte az Index azt a teljes bírósági ítéletet, amely a Tisza Párt állításával szemben valójában azt mondta ki: Lázár Jánosnak nincs ingatlana Bécsben és Svájcban, és nem vadászott Kenyában.
Emlékezetes, hogy Magyar Péter korábban bécsi és svájci ingatlanokat, valamint kenyai vadászatot emlegetett Lázár János nevéhez kapcsolódóan. Az építési és közlekedési miniszter mindezt határozottan cáfolta, minekutána a Tisza Párt a Telexnek azt állította: a bíróság nem mondta ki Magyar Péter állításainak valótlanságát.
Miután a tárcavezetőt nagyatádi, csütörtöki fórumán a Tisza Párt elnöke által említett bécsi és svájci ingatlanokról kérdezték, az állításokat visszautasította és kijelentette:
noha Magyar Pétert nem marasztalták el, a bíróság kimondta: a Tisza-elnök állításai nem igazak.
A vita – idézte fel az Index – azzal folytatódott, hogy a Telex megkeresésére a Tisza Párt azt közölte: Lázár szavaival ellentétben az ítéletkor nem hangzott el, hogy Magyar Péter állításai nem igazak.
Az Index megkereste az ügyben Lázár Jánost – aki rendelkezésükre bocsátotta az ítéletet. Abból kiderült, hogy – az 52-es pont szerint – a bíróság megállapította:
a perbeli közlésben sérelmezett tényállítások – felperesnek Bécsben, Svájcban ingatlana van, Kenyában vadászott – valótlan tényállítások”.
Vagyis a Tisza Párt állításával szemben a bíróság igenis kimondta: Lázár Jánosnak nincs ingatlana Bécsben és Svájcban, és nem vadászott Kenyában.
A nagyatádi Lázárinfón az építési és közlekedési miniszter egy jelenlévő kérdésére – miszerint vannak-e Bécsben és Svájcban is lakásai, és Kenyába jár-e vadászni, ahogy arról korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke posztolt – a tárcavezető kijelentette: nem volt még Afrikában.
ha valaki az említett lakásokat megtalálja, költözzön bele – tette hozzá.
„Azt állította Magyar Péter, hogy én Afrikába járok vadászni. Életemben nem voltam Afrikában, és soha nem is fogok menni. Akar a fene Afrikába menni vadászni. Ha valahova megyek vadászni, az Somogy lesz például. (...) Ebből látszik, hogy az embernek fogalma sincs a vadászatról, meg a természetről, csak Afrikában gondolkodik” – mondta Lázár János az utcafórumon.
Lázár János közösségi oldalán azt írta pénteken: a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta róla tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezik, valamint, hogy Kenyában volt vadászni.
„Sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő – hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell. Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint… Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkincsé, hogy: »Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog.« Nos, Magyar Péter – megint – hazudott rólam. És most már bírósági papírja is van róla” – tette hozzá.
