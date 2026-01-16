Ft
01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter lázár jános

Az ég kék, a fű zöld, a Tisza Párt hazudik – bírósági ítélet buktatta le Magyar Péteréket

2026. január 16. 20:37

Megszerezte az Index azt a teljes bírósági ítéletet, amely a Tisza Párt állításával szemben valójában azt mondta ki: Lázár Jánosnak nincs ingatlana Bécsben és Svájcban, és nem vadászott Kenyában.

2026. január 16. 20:37
null

Emlékezetes, hogy Magyar Péter korábban bécsi és svájci ingatlanokat, valamint kenyai vadászatot emlegetett Lázár János nevéhez kapcsolódóan. Az építési és közlekedési miniszter mindezt határozottan cáfolta, minekutána a Tisza Párt a Telexnek azt állította: a bíróság nem mondta ki Magyar Péter állításainak valótlanságát. 

Miután a tárcavezetőt nagyatádi, csütörtöki fórumán a Tisza Párt elnöke által említett bécsi és svájci ingatlanokról kérdezték, az állításokat visszautasította és kijelentette: 

noha Magyar Pétert nem marasztalták el, a bíróság kimondta: a Tisza-elnök állításai nem igazak.

A vita – idézte fel az Index – azzal folytatódott, hogy a Telex megkeresésére a Tisza Párt azt közölte: Lázár szavaival ellentétben az ítéletkor nem hangzott el, hogy Magyar Péter állításai nem igazak.

Az Index megkereste az ügyben Lázár Jánost – aki rendelkezésükre bocsátotta az ítéletet. Abból kiderült, hogy – az 52-es pont szerint – a bíróság megállapította: 

a perbeli közlésben sérelmezett tényállítások – felperesnek Bécsben, Svájcban ingatlana van, Kenyában vadászott – valótlan tényállítások”.

Vagyis a Tisza Párt állításával szemben a bíróság igenis kimondta: Lázár Jánosnak nincs ingatlana Bécsben és Svájcban, és nem vadászott Kenyában.

Forrás: Index/Lázár János

Ezt is ajánljuk a témában

„Akar a fene Afrikába menni vadászni”

A nagyatádi Lázárinfón az építési és közlekedési miniszter egy jelenlévő kérdésére – miszerint vannak-e Bécsben és Svájcban is lakásai, és Kenyába jár-e vadászni, ahogy arról korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke posztolt – a tárcavezető kijelentette: nem volt még Afrikában. 

ha valaki az említett lakásokat megtalálja, költözzön bele  – tette hozzá.

„Azt állította Magyar Péter, hogy én Afrikába járok vadászni. Életemben nem voltam Afrikában, és soha nem is fogok menni. Akar a fene Afrikába menni vadászni. Ha valahova megyek vadászni, az Somogy lesz például. (...) Ebből látszik, hogy az embernek fogalma sincs a vadászatról, meg a természetről, csak Afrikában gondolkodik” – mondta Lázár János az utcafórumon.

Magyar Péter pártja hazudott

Lázár János közösségi oldalán azt írta pénteken: a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete egyértelműen kimondta, hogy Magyar Péter hazudott, amikor azt mondta róla tavaly nagy nyilvánosság előtt, hogy bécsi és svájci ingatlanokkal rendelkezik, valamint, hogy Kenyában volt vadászni.

„Sajnálatos – de persze a közelmúlt más ítéletei fényében nem meglepő – hogy a bíróság szerint Magyar Péter ezen ordas hazugságait közszereplőként tűrnöm kell. Másképpen fogalmazva: ha Magyar Péter kampányol hazugsággal, akkor az rendben van a bíróság szerint… Bizonyára a Tisza elnöke is emlékszik még saját december 21-i Facebook-posztjára, amikor azt tette közkincsé, hogy: »Mert aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni csúnya dolog.« Nos, Magyar Péter – megint – hazudott rólam. És most már bírósági papírja is van róla” – tette hozzá.

Nyitókép: Facebook/Lázár János

2026. január 16. 21:51
Valamelyik balfasz propagandista elárulhatná, hogy milyen alapon tartja még hitelesnek a kizárólag csak hazudozó tiszafostost? Mert akit még ez a szélhámos hazug csaló is át tud verni, azt hamm bekapva eszik meg a netes csalók. Ennyire hülye bármivel megvezethető, átbaszható gondolkodásra képtelenek vagytok ott a balfasz oldalon?
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. január 16. 21:44
M. Péter hazudik!!!! HA MOZOG A BÜDÖS POFÁJA, ÉS RÓLA PONT ENNYIT KELL TUDNI!!!!!!!!!!
Válasz erre
1
0
Szerintem
•••
2026. január 16. 21:36 Szerkesztve
A tiszafostos teljesen szétesetten, kétségbeesve vagdalkozva vergődik. Ez már a végstádium. Úgy fog járni a tiszafostos is mint Gyurcsány, hogy a 2010-es totális veresége után őrjöngő idegösszeomlást kapva, Grazban kezelték. Aztán időnként később is eltűnt oda két három hétre, de úgy néz ki, hogy már tartósan ott gumiszobázik. Amit a balfaszok azóta is Orbánra próbálnak ráhazudni, ahogy a balfaszok közismerten, minden saját szarukat is.
Válasz erre
4
0
Szerintem
2026. január 16. 21:35
Csodálkozik valaki? Tud valaki olyat, amikor nem hazugság volt a tiszafostos bármilyen állítása is?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!