A velünk élő Monty Python: így futott el Tarr Zoltán a Mandiner kérdései elől (VIDEÓ)

Hiába tagadják, ők maguk mondták el: megszorításokra készül a Tisza (VIDEÓ)
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” „Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”
A tiszás politikus egy egyszerű eldöntendő kérdésre sem volt hajlandó válaszolni.
Hiába próbálta szóra bírni Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és a párt EP-delegációjának vezetőjét riporterünk, Móna Márk.
A képviselő nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy támogatni fogja-e Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni újabb bizalmatlansági indítványt.
A politikus a válaszadás helyett inkább elfutott riporterünk elől az Európai Parlament strasbourgi épületének folyosóján.
Úgy tűnik tehát, hogy a Tisza Párt elsődleges politikája továbbra is a hallgatás.
Mint ismert, Tarr Zoltán volt az, aki a Tisza Párt hírhedtté vált etyeki fórumán arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem árulhatja el a választóknak, mire készül, mert ha ezt megtennék, akkor megbuknának.
Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás
