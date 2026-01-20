Ft
01. 21.
szerda
tisza párt tarr zoltán ursula von der leyen európai parlament európai bizottság

A velünk élő Monty Python: így futott el Tarr Zoltán a Mandiner kérdései elől (VIDEÓ)

2026. január 20. 20:30

A tiszás politikus egy egyszerű eldöntendő kérdésre sem volt hajlandó válaszolni.

2026. január 20. 20:30
Magyar Péter és Tarr Zoltán

Hiába próbálta szóra bírni Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és a párt EP-delegációjának vezetőjét riporterünk, Móna Márk.

A képviselő nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy támogatni fogja-e Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elleni újabb bizalmatlansági indítványt. 

A politikus a válaszadás helyett inkább elfutott riporterünk elől az Európai Parlament strasbourgi épületének folyosóján. 

Úgy tűnik tehát, hogy a Tisza Párt elsődleges politikája továbbra is a hallgatás.

Mint ismert, Tarr Zoltán volt az, aki a Tisza Párt hírhedtté vált etyeki fórumán arról beszélt, hogy a Tisza Párt nem árulhatja el a választóknak, mire készül, mert ha ezt megtennék, akkor megbuknának.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

regi-nyarakon21
2026. január 21. 07:48
Ezek úgy viselkednek, mintha egy családi/magánügyről lenne szó, és nem arról, hogy kötelesek lennének a választóikat tájékoztatni , hogy fontos kérdésekben mire készülnek. Felháborító, szánalmas és egyben nevetséges
Válasz erre
6
0
tapir32
2026. január 21. 07:03
PedoPetit Brüsszel leszarja. Vajon mennyire becsülik Magyar Pétert Brüsszelben? Semmire! Kapcarongy. A seggnyalókat sehol sem becsülik. Magyar Péter és a Tiszás EP képviselők a magyar nép érdekeivel ellenkező elképzelésekhez a nevüket adták és megszavazták. Semmit nem kaptak cserébe. Aprópénzt. Impexes mentalitás. Mit gondol Magyar, hogy mire kell ő a Brüsszelieknek? Egyedül arra, hogy kellemetlenkedjen Orbán Viktornak. A győzelmében senki sem hisz Brüsszelben. Magyar Péter kiárusítaná az országot és tönkretenné a magyar népet. A gerinctelen, hitvány ember szobrát róla fogják mintázni.
Válasz erre
5
0
Almassy
2026. január 21. 04:23
Gurmai Zita Memorial, futóverseny para-politikusoknak.
Válasz erre
8
0
74bro
2026. január 21. 03:29
5m007h 0p3ra70r:"Ez a futkosó fasz mondta, hogy a háború után - idézem szó szerint - "új piacok nyílnak építészetben, energiában". Már régóta erről szól az egész. Minél jobban tönkreteszik Ukrajnát, annál több pénzt fog hozni az újjáépítés. Nem vagyok oda Putyinért, de ebben a játékban nem ő a főgonosz.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!