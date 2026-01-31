A csepeli tiszás jelöltre indulhat rá a Lázár János gyöngyösi rendezvényén balhézó tiszások vezetője a választáson

A hírblog felidézte: Varga indítványára 2025 tavaszán feloszlatták a Csepeli Roma Önkormányzatot, amit saját közösségi oldalán „fontos győzelemként” ünnepelt. Később derült ki, hogy pénzhiány miatt nem lehet új választást tartani a szervezetben, így

2029-ig megszűnt a csepeli roma közösség intézményes érdekképviselete.

A cikk szerint Varga József rendszeres élőzéssel szólítja meg a helyi romákat a közösségi médiában, gyakran vezetés közben is. Egy alkalommal az élő közvetítés elindításakor „majdnem balesetet okozott”.

Politikai állításai között szerepel, hogy a közmunkát „rabszolgasorsnak” tartja, amely szerinte „százezernyi roma életét keseríti meg”.