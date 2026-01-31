A csepeli tiszás jelöltre indulhat rá a Lázár János gyöngyösi rendezvényén balhézó tiszások vezetője a választáson

Káoszba taszíthatja hazánkat Magyar Péter: Lázár János leplezte le az őrült tervét
A miniszter nem teketóriázott, kimondta az igazat.
Már mi is nehezen tudjuk követni az eseményeket.
Képviselőjelöltként indul a választáson Varga József, annak a csepeli tiszás csapatnak a vezetője, amely megzavarta Lázár János építési és közlekedési miniszter gyöngyösi lakossági fórumát – hívta fel a figyelmet a Csepel Info értesülései nyomán a Magyar Nemzet.
Varga József nem ismeretlen szereplő a roma közéletben: feleségével hosszú ideig voltak a csepeli roma önkormányzat képviselői, illetve vezetői. A beszámoló szerint azonban
az együttműködés több esetben is konfliktusos volt, többen panaszkodtak a viselkedésére.
A hírblog felidézte: Varga indítványára 2025 tavaszán feloszlatták a Csepeli Roma Önkormányzatot, amit saját közösségi oldalán „fontos győzelemként” ünnepelt. Később derült ki, hogy pénzhiány miatt nem lehet új választást tartani a szervezetben, így
2029-ig megszűnt a csepeli roma közösség intézményes érdekképviselete.
A cikk szerint Varga József rendszeres élőzéssel szólítja meg a helyi romákat a közösségi médiában, gyakran vezetés közben is. Egy alkalommal az élő közvetítés elindításakor „majdnem balesetet okozott”.
Politikai állításai között szerepel, hogy a közmunkát „rabszolgasorsnak” tartja, amely szerinte „százezernyi roma életét keseríti meg”.
Emellett a jelenleg törvénytelen lomizást is legalizálná.
Varga József elismerte, hogy korábban követett el bűncselekményeket, de állítása szerint ezek
húsz–harminc évvel ezelőtt történtek”, és nem lehet azt állítani, hogy bűnözésből élne.
Bár következetesen a Tisza Párt támogatójaként jelenik meg, saját közösségi oldalán „egyéni parlamenti képviselőjelöltként” határozza meg magát, ami valószínűleg azt akarja jelenteni, hogy függetlenként akar indulni az országgyűlési képviselői mandátumért.
A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja Kátai-Németh Vilmost indítja hivatalos jelöltként a körzetben.
Fotó: Varga József / Facebook