01. 31.
szombat
varga józsef Tisza Párt Kátai-Németh Vilmos Csepel Budapest Fidesz Lázár János

A csepeli tiszás jelöltre indulhat rá a Lázár János gyöngyösi rendezvényén balhézó tiszások vezetője a választáson

2026. január 31. 21:41

Már mi is nehezen tudjuk követni az eseményeket.

2026. január 31. 21:41
null

Képviselőjelöltként indul a választáson Varga József, annak a csepeli tiszás csapatnak a vezetője, amely megzavarta Lázár János építési és közlekedési miniszter gyöngyösi lakossági fórumát – hívta fel a figyelmet a Csepel Info értesülései nyomán a Magyar Nemzet.

Varga József nem ismeretlen szereplő a roma közéletben: feleségével hosszú ideig voltak a csepeli roma önkormányzat képviselői, illetve vezetői. A beszámoló szerint azonban

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

az együttműködés több esetben is konfliktusos volt, többen panaszkodtak a viselkedésére.

A hírblog felidézte: Varga indítványára 2025 tavaszán feloszlatták a Csepeli Roma Önkormányzatot, amit saját közösségi oldalán „fontos győzelemként” ünnepelt. Később derült ki, hogy pénzhiány miatt nem lehet új választást tartani a szervezetben, így

2029-ig megszűnt a csepeli roma közösség intézményes érdekképviselete.

A cikk szerint Varga József rendszeres élőzéssel szólítja meg a helyi romákat a közösségi médiában, gyakran vezetés közben is. Egy alkalommal az élő közvetítés elindításakor „majdnem balesetet okozott”.

Politikai állításai között szerepel, hogy a közmunkát „rabszolgasorsnak” tartja, amely szerinte „százezernyi roma életét keseríti meg”.

Emellett a jelenleg törvénytelen lomizást is legalizálná.

Idézőjel

Rövid társadalmi háttér a gyöngyösi balhéhoz

Engem az lep meg, hogy a tiszások politikai hasznot remélnek ettől. Egy olyan országban, ahol nem szeretik a balhét.

Varga József elismerte, hogy korábban követett el bűncselekményeket, de állítása szerint ezek

húsz–harminc évvel ezelőtt történtek”, és nem lehet azt állítani, hogy bűnözésből élne.

Bár következetesen a Tisza Párt támogatójaként jelenik meg, saját közösségi oldalán „egyéni parlamenti képviselőjelöltként” határozza meg magát, ami valószínűleg azt akarja jelenteni, hogy függetlenként akar indulni az országgyűlési képviselői mandátumért.

A Magyar Nemzet emlékeztet, hogy Magyar Péter pártja Kátai-Németh Vilmost indítja hivatalos jelöltként a körzetben.

***

Fotó: Varga József / Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Búvár Kund
2026. január 31. 22:24
Húú bammeg, ehhez már gyomor kell, ha erre akar vki szavazni...
2
0
Nagyvakond
2026. január 31. 22:18 Szerkesztve
Ki a tökömet érdekli a "roma önkormányzat" valami képviselője (vagy jelöltje)? Még a "romákat" se. Brrrr...
1
0
Rodolfo
2026. január 31. 22:12
Bizalomgerjesztő feje van ennek a fogatlan lomizónak. Nem kéne egy ilyen priuszos f@sszal foglalkozni.
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!