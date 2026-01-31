Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
Engem az lep meg, hogy a tiszások politikai hasznot remélnek ettől. Egy olyan országban, ahol nem szeretik a balhét.
„Ilyenek, a teljesség igénye nélkül, például azok a jellemzően budapesti, nagyvárosi vállalkozók és értelmiségiek, akik nagyon progresszívek, de egyébként nem különösebben sikeresek, illetve például azok a például »bodzázásból« élő nagycsaládok, akik ellátják munkával az igazságszolgáltatást. Nem tudom egyébként ez a két csoport érintkezik-e társadalmilag, de négyévente, amikor a választások előtt elindul a reménybeli új elit körüli helyezkedés, biztos összefutnak az aktuális megváltó úr előszobájában. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nem beszélték már meg párszor a börtönélményeiket.
Egyébként ezekről az emberekről mindenki tudja, hogy börtönviseltek, és nem tértek jó útra, ők meg szeretik helyi menő főcsávónak gondolni magukat, amelyet azokban a körökben személyes balhézással szoktak megmutatni a békés lakosságnak. A progresszív politikusok meg szeretnek boss-ként gondolni magukra és ebbéli szerepüket erősíti, hogy néhány marcona kreol úriembert el tudnak küldeni ide-oda, ha kell. Engem az lep meg, hogy az eddig nem állt össze nekik, az első körben kiderül, hogy ezek a csávók reprezentálják a BTK-t. Őket, szerencsére csak egy kisebbséget, nagyon zavarja az, hogy munka alapú Magyarországot építünk.
Ezt a társaság egyértelműen nem a közmunka célcsoportja volt. Engem az lep meg, hogy a tiszások politikai hasznot remélnek ettől. Egy olyan országban, ahol nem szeretik a balhét. És a lényeg, a magyarok a dolgozó embereket szeretik, a nem dolgozó egészséges felnőtt embereket meg nagyon nem szeretik. A választópolgárok döntő többsége különbséget tud tenni a két fajta között, a szavazásnál ez rengeteg ember számára meghatározza azt, hová is húzza azt az X-t.”
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
