01. 31.
szombat
Tisza Párt Lázárinfó rendbontás cigány Magyar Péter munka

Rövid társadalmi háttér a gyöngyösi balhéhoz

2026. január 31. 16:57

Engem az lep meg, hogy a tiszások politikai hasznot remélnek ettől. Egy olyan országban, ahol nem szeretik a balhét.

2026. január 31. 16:57
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„Ilyenek, a teljesség igénye nélkül, például azok a jellemzően budapesti, nagyvárosi vállalkozók és értelmiségiek, akik nagyon progresszívek, de egyébként nem különösebben sikeresek, illetve például azok a például »bodzázásból« élő nagycsaládok, akik ellátják munkával az igazságszolgáltatást. Nem tudom egyébként ez a két csoport érintkezik-e társadalmilag, de négyévente, amikor a választások előtt elindul a reménybeli új elit körüli helyezkedés, biztos összefutnak az aktuális megváltó  úr előszobájában. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nem beszélték már meg párszor a börtönélményeiket.

Egyébként ezekről az emberekről mindenki tudja, hogy börtönviseltek, és nem tértek jó útra, ők meg szeretik helyi menő főcsávónak gondolni magukat, amelyet azokban a körökben személyes balhézással szoktak megmutatni a békés lakosságnak. A progresszív politikusok meg szeretnek boss-ként gondolni magukra és ebbéli szerepüket erősíti, hogy néhány marcona kreol úriembert el tudnak küldeni ide-oda, ha kell. Engem az lep meg, hogy az eddig nem állt össze nekik, az első körben kiderül, hogy ezek a csávók reprezentálják a BTK-t.  Őket, szerencsére csak egy kisebbséget, nagyon zavarja az, hogy munka alapú Magyarországot építünk.

Ezt a társaság egyértelműen nem a közmunka célcsoportja volt. Engem az lep meg, hogy a tiszások politikai hasznot remélnek ettől. Egy olyan országban, ahol nem szeretik a balhét. És a lényeg, a magyarok a dolgozó embereket szeretik, a nem dolgozó egészséges felnőtt embereket meg nagyon nem szeretik. A választópolgárok döntő többsége különbséget tud tenni a két fajta között, a szavazásnál ez rengeteg ember számára meghatározza azt, hová is húzza azt az X-t.” 

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

