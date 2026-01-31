„Ilyenek, a teljesség igénye nélkül, például azok a jellemzően budapesti, nagyvárosi vállalkozók és értelmiségiek, akik nagyon progresszívek, de egyébként nem különösebben sikeresek, illetve például azok a például »bodzázásból« élő nagycsaládok, akik ellátják munkával az igazságszolgáltatást. Nem tudom egyébként ez a két csoport érintkezik-e társadalmilag, de négyévente, amikor a választások előtt elindul a reménybeli új elit körüli helyezkedés, biztos összefutnak az aktuális megváltó úr előszobájában. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nem beszélték már meg párszor a börtönélményeiket.

Egyébként ezekről az emberekről mindenki tudja, hogy börtönviseltek, és nem tértek jó útra, ők meg szeretik helyi menő főcsávónak gondolni magukat, amelyet azokban a körökben személyes balhézással szoktak megmutatni a békés lakosságnak. A progresszív politikusok meg szeretnek boss-ként gondolni magukra és ebbéli szerepüket erősíti, hogy néhány marcona kreol úriembert el tudnak küldeni ide-oda, ha kell. Engem az lep meg, hogy az eddig nem állt össze nekik, az első körben kiderül, hogy ezek a csávók reprezentálják a BTK-t. Őket, szerencsére csak egy kisebbséget, nagyon zavarja az, hogy munka alapú Magyarországot építünk.