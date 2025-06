A sikerpropaganda zátonyra futott, már Magyar Péter követői között is egyre nagyobb a bizonytalanság, arról nem is beszélve, hogy bombaként robbant a héten az a hír is, hogy Magyar Péterék nyilvántartást vezettek a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítették, méghozzá sok esetben becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel.