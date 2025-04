Vannak országok, ahol szánt szándékkal építették le az ipari kapacitásokat, szervezték ki a kétkezi munkát a világ más tájainak. Magyarország nem ilyen hely. A jövőben csak olyan ország lehet sikeres, amely megbecsüli a tehetséges, szakmájukat magas szinten művelő embereket. Magyarországon pedig ezt tesszük. A mi országunk nemcsak szép, nemcsak otthonos, nemcsak szelíd, de ha kell, kemény, harcos, sőt hősies.

Különösen szükség van erre ma, amikor gyors változásokat és fenyegető veszélyeket látunk magunk körül: igazi véres háború a szomszédban, vámháború a világban, népvándorlás a határainkon, energiaszegénység az egykor gazdag nyugati országokban, klímaváltozás a természetben, háborús készülődés a brüsszeli szalonokban. Nekünk, magyaroknak ebben a korszakban közösen, nemzetként is helyt kell állnunk.

Nekünk megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, de a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A veszélyek korában élünk. Nekünk, magunknak kell döntenünk a nehéz kérdésekben. Ukrajna uniós tagsága is egy ilyen nehéz kérdés. Ez az ügy eldönti, hogy milyen lesz a következő 20 év.

Ha a jövőben is migránsmentes Magyarországot akarunk, ha nem akarunk a nyakunkba milliószámú ukrán munkásokat – akik elfoglalják a mai fiatalok munkahelyeit és leverik a fizetéseit – akkor ne hagyják, hogy a fejünk fölött döntsenek.