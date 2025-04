Freddie Mercury egy amatőr – és a bosszú hajtja (VIDEÓ)

Szórakoztat? Részben!

Azzal kezdtem, hogy a filmek többsége azért készül, hogy szórakoztasson. Erre, ha nem is elejétől a végéig, de Az amatőr új változata is képes. A főképp sorozatok világából érkezett James Hawes rendezése átlagos, nem kiemelkedő, a színészek pedig átlagban szintén a megbízható középszer vonalán mozognak. Még a mutatóba hozott Jon Bernthal is (The Walking Dead, A Megtorló).